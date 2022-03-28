Thay đổi thói quen tạo kiểu tóc này nếu chị em không muốn "tóc rụng hói đầu"

Giáo sư Kim Young-ho cho biết thêm: “Nối tóc còn có nguy cơ gây ẩm ướt da đầu. Vì vậy, bạn nên hạn chế việc nối tóc và nếu đã nối thì nên đến salon để chăm sóc và thay đổi phần tóc nối thường xuyên".

Nối tóc có thể gây ra rụng tóc do tóc nhân tạo tác động vào da đầu. Giáo sư Kim Young-ho thuộc Khoa Da liễu tại Bệnh viện St. Mary (Seoul, Hàn Quốc) cho biết: “Nếu tóc nhân tạo được nối vào tóc, trọng lượng áp lên đầu sẽ tăng. Ngoài ra, các hóa chẳng hạn như chất kết dính được sử dụng trong việc nối tóc cũng ảnh hưởng đến da đầu.

Buộc tóc quá chặt cũng khiến tóc bạn dễ gãy rụng

Rụng tóc do buột quá chặt là một dạng kích thích vật lý lên da đầu và xảy ra dọc theo chân tóc. Đặc biệt, những phụ nữ để tóc dài hoặc những người phải buộc tóc chặt vì công việc rất dễ bị rụng tóc.

Điều này là do nếu bạn kéo tóc quá mạnh sẽ gây kích ứng da đầu, làm yếu chân tóc và khiến tóc dễ bị gãy rụng. Tránh các kiểu tóc đuôi ngựa hoặc bím tóc buộc lại với nhau. Hoặc nếu bạn sử dụng máy uốn tóc hoặc lô cuốn tóc hàng ngày thì nên hạn chế vì chúng vẫn có thể gây áp lực cho các nang tóc.

Chia tóc ra nhiều phần để tạo kiểu

Khi bạn chia tóc ra nhiều phần, da đầu sẽ lộ ra ngoài. Điều này làm cho da đầu liên tục tiếp xúc với các kích thích bên ngoài như tia cực tím, bụi,... có thể dẫn đến rụng tóc. Nếu tóc bắt đầu rụng xung quanh đường chân tóc mà bạn đã chia, đây có thể là dấu hiệu bắt đầu cho việc rụng tóc. Nên thay đổi các phần tóc thường xuyên để giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Có thể giảm rụng tóc bằng cách thay đổi thói quen

Rụng tóc kéo dài không phải là rụng tóc do di truyền hay yếu tố môi trường, vì vậy bạn có thể ngăn ngừa bằng cách cải thiện thói quen hằng ngày. Bạn có thể ngăn rụng tóc bằng cách buộc lỏng tóc hơn và hạn chế thói quen kéo hoặc chải tóc theo một hướng.

Ăn các loại thực phẩm có màu đen và thực phẩm chứa các chất khoáng như sắt, kẽm cũng rất tốt. Bạn cũng nên tránh các loại thực phẩm giàu carbohydrate, chẳng hạn như thực phẩm chứa chất béo, bánh mì và đồ ngọt. Ngoài ra bạn nên tránh ăn kiêng quá mức, vì ăn kiêng có thể dẫn đến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng.



Nếu thấy các triệu chứng rụng tóc kéo dài, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay. Giáo sư Kim Young-ho cho biết, "Nếu tình trạng rụng tóc cứ tiếp diễn, các vết sẹo sẽ hình thành và tóc có thể không mọc được nữa. Điều này khiến tóc rụng vĩnh viễn và chỉ có thể cấy tóc".

Theo Naver