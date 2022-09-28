Tạm biệt vòng eo ngấn mỡ, đẩy mạnh trao đổi chất khi bạn "ưu ái" những thực phẩm này vào menu nhà mình

Mặc dù tập thể dục và một kế hoạch ăn uống cân bằng luôn song hành với nhau, nhưng không có gì sẽ hiệu quả nếu không có một chế độ ăn uống lành mạnh và có kế hoạch tốt. Một số loại thực phẩm sẽ giúp bạn tăng metabolsim và đạt được mục tiêu sức khỏe của bạn.

Hãy nhớ rằng, quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra càng nhanh, chúng ta đốt cháy calo càng nhanh. Vậy làm thế nào chúng ta có thể cải thiện sự trao đổi chất của mình?

Ngoài việc tăng khối lượng cơ, protein nạc còn cải thiện sự trao đổi chất của bạn, do đó, đốt cháy nhiều calo hơn bình thường.

Các axit amin chuỗi nhánh có trong lòng trắng trứng giữ cho sự trao đổi chất của bạn ở mức cao, do đó phá vỡ mức cân nặng của bạn.

Protein từ sữa

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Đối với những người ăn chay, protein từ sữa là chất bắt buộc để cải thiện sự trao đổi chất của họ. Nó có thể được thực hiện dưới dạng sữa, sữa đông.

Tỏi

"Nhà máy dinh dưỡng nhỏ bé" này là một chất tăng cường trao đổi chất tuyệt vời. Mặc dù nó được sử dụng với một lượng nhỏ, nó cũng có lợi ích cao trong việc cải thiện khả năng miễn dịch của một người!

Cà phê đen

Nhấm nháp một tách cà phê đen thực sự kích thích sự trao đổi chất của bạn. Tuy nhiên, nó phải được tiêu thụ một cách điều độ để tránh rối loạn giấc ngủ và lo lắng.

Trà xanh

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Giàu chất chống oxy hóa, trà xanh rất có lợi trong hành trình giảm cân của bạn. Epigallocatechin (EGCG) là thành phần chính giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp bạn giảm cân.

Táo

Loại trái cây giàu chất xơ có hàm lượng calo thấp này là một cách dễ dàng để tăng cường sự trao đổi chất của bạn! Vì cơ thể của bạn làm việc nhiều hơn để xử lý chất xơ trong đó, nó cũng mang lại cho bạn cảm giác no mà bạn cần, khiến bạn ăn ít hơn.

Ngũ cốc giàu chất xơ

Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch, lúa mì rất giàu chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn và cũng sẽ khiến bạn cảm thấy no hơn, do đó, khiến bạn ăn ít hơn. Chất xơ cao giữ cho mức insulin của bạn luôn ở mức kiểm soát, điều này ngăn chặn bất kỳ sự tích trữ chất béo dư thừa trong cơ thể.

Đậu

Đậu rất giàu chất xơ và protein, cơ thể bạn buộc phải đốt cháy thêm calo để tiêu hóa siêu thực phẩm này.

Rau bina

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm Popeyefavorite này chứa đầy nhiều chống oxy hóa và chất xơ, không chỉ giúp cải thiện sự trao đổi chất của bạn mà còn tăng cường khả năng miễn dịch của bạn chống lại sự tấn công của các gốc tự do.

Vì vậy, hãy chọn những cách đơn giản này để tăng cường trao đổi chất và giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh. Nhớ đưa ra những lựa chọn thông minh để giữ cho mình tránh xa vòng eo ngấn mỡ đáng sợ nhé!

Theo Femina