Hiện nay nhịp sống công nghiệp phát triển khiến chất lượng cuộc sống con người cao hơn, ý thức tìm kiếm địa chỉ y tế chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh mau khỏi và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt được nhiều người đề cao.

NHỮNG CHUYÊN KHOA CHÍNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN CẦU

Hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi người Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đã ra đời và được nhiều người thừa nhận là một trong những phòng khám đa khoa chữa bệnh uy tín, dịch vụ tận tâm rất đáng chọn lựa.

Nhằm hỗ trợ bệnh nhân được khám và điều trị nhiều loại bệnh lý khác nhau, phòng khám đã mở các chuyên khoa sau:

+ Phụ khoa: Các dạng viêm nhiễm phụ khoa, viêm cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, rối loạn kinh nguyệt…

+ Nam khoa: Dài hẹp bao quy đầu, viêm bao quy đầu, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, tiểu buốt tiểu gắt…

+ Bệnh xã hội: Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục điển hình như sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, lậu, giang mai…

+ Bệnh trĩ: Tất cả các dạng trĩ thường gặp như trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng, trĩ viêm…

+ Cơ xương khớp: Viêm xương khớp, đau nhức tay chân, đau thần kinh, thoát vị đĩa đệm, gai khớp gối…

+ Tai mũi họng: Viêm xoang, viêm đa xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan, viêm tai ngoài, viêm tai giữa…

Với những trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao, kết hợp với dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chu đáo, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu chính là một trong những địa chỉ y tế đáng tin cậy.

Nếu bạn đang gặp phải các dấu hiệu bệnh lý và chưa biết nên đi khám ở đâu, hãy đến ngay Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để đăng kí khám chữa càng sớm càng tốt.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI HOÀN CẦU

Được mệnh danh là phòng khám đa khoa chữa bệnh uy tín, dịch vụ tận tâm bậc nhất TPHCM, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho người bệnh. Cụ thể:

Quy trình thăm khám bệnh đơn giản:

Tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu, quy trình khám chữa bệnh được thực hiện như sau:

+ Bước 1: Đăng ký khám bệnh qua hotline 028. 3923 9999, bảng tư vấn trực tuyến hoặc đến trực tiếp địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu số 80 - 82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM đăng ký.

+ Bước 2: Điền thông tin cơ bản vào hồ sơ lưu trữ của phòng khám.

+ Bước 3: Vào gặp bác sĩ khám, xét nghiệm, nghe tư vấn và tiến hành điều trị.

Bệnh nhân hoàn toàn có thể đăng ký – đặt hẹn khám chữa bệnh online miễn phí24/24 và đến phòng khám trong khung giờ 8h-20h hàng ngày kể cả chủ nhật và ngày lễ.

Được khám chữa bởi những bác sĩ giàu kinh nghiệm:

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa của phòng khám đều có trên 20 năm kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn, am hiểu kiến thức bệnh lý và nắm rõ phương pháp điều trị thực tiễn, góp phần chẩn đoán và điều trị bệnh nhanh khỏi.

Nhân viên y tế chuyên nghiệp:

Đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân, đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho người bệnh khi chọn lựa Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu để khám chữa bệnh.

Bảo mật thông tin tốt:

Những bệnh nhân đến khám đều được bảo mật thông tin theo đúng quy định của phòng khám, không để xảy ra tình trạng rò rỉ thông tin ra ngoài khi bệnh nhân chưa cho phép.

Bên cạnh đó, phòng khám áp dụng mô hình 1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân hỗ trợ quá trình khám chữa diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ, bảo mật thông tin tối đa.

Mức chi phí khám chữa bệnh vừa phải và công khai:

Dựa trên mức thu nhập bình quần đầu người của TPHCM và các tỉnh thành lân cận, phòng khám áp dụng bảng phí khám chữa bệnh vừa phải, hợp túi tiền. Bên cạnh đó, toàn bộ các khoản chi phí được kê khai trong hóa đơn, thông báo với người bệnh trước khi tiến hành khám chữa, tuyệt đối không thu thêm phí ngoài giờ hành chính.

Đối với những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, ở tỉnh xa đến phòng khám cũng được xem xét hỗ trợ giảm 1 phần chi phí khám chữa bệnh, hỗ trợ suất ăn, hỗ trợ đi lại,…

Môi trường y tế được thiết kế đạt chuẩn:

Phòng khám có nhiều phòng ban chức năng chuyên môn hóa, hỗ trợ thực hiện tất cả các bước trong quy trình khám chữa bệnh. Mỗi phòng ban đều được trang bị các thiết bị y tế, thiết bị tiện nghi phục vụ bệnh nhân vừa khám vừa thư giãn. Bên cạnh đó, yếu tố vô trùng cũng được quan tâm đúng mực.

Phương pháp điều trị tiên tiến đạt hiệu quả cao:

Những phương pháp điều trị bệnh được áp dụng tại Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đều đạt chất lượng cao, được kiểm nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn trước khi áp dụng. Bên cạnh đó, những phương pháp này được thực hiện với những trang thiết bị y tế hiện đại, giúp rút ngắn thời gian chữa bệnh tối đa.

Để tiện cho bệnh nhân trong việc khám chữa bệnh, Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu đã triển khai dịch vụ tư vấn – đặt hẹn miễn phí qua Hotline 028 3923 9999 hoặc qua [Chat] trực tuyến trên website: http://dakhoahoancau.vn