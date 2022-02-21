Nỗi ám ảnh toàn cầu mang tên Vi rút Corona: Cơ thể bạn sẽ học cách sống chung với nó

Sức khỏe 21/02/2022 05:48

Một chuyên gia y tế cho biết cơ thể chúng ta đang xây dựng sự bảo vệ khỏi các biến thể vi rút trong tương lai.

Nỗi ám ảnh toàn cầu mang tên Vi rút Corona: Cơ thể bạn sẽ học cách sống chung với nó - Ảnh 1
Nguồn ảnh: The New York Times

Vi rút Omicron đang hoành hành trên khắp thế giới. Nó đang lây nhiễm cho hàng triệu người. Số lượng người bị nhiễm sẽ tăng lên trước khi các biến thể và sự phát tán của vi rút bắt đầu giảm xuống. Đối với những người bị nhiễm bệnh sẽ phải trải qua những cảm giác mệt mỏi thực sự bởi các triệu chứng.  

Nhưng có một mặt tươi sáng cho tương lai của thế giới. Bằng cách lây nhiễm cho một số lượng lớn người trên toàn câu, vi rút đang lây lan và khả năng miễn dịch của chúng ta cũng thay đổi.

Omicron đã lan truyền với tốc độ kỷ lục. Khi nó lây nhiễm sang các nhóm tuổi lớn hơn, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nhiều người đã có được một số miễn dịch chống lại Covid-19. Omicron là một biến thể của Covid-19 và hệ thống miễn dịch của chúng ta cũng đang cố gắng để có thể đối phó trong tương lai.

Nỗi ám ảnh toàn cầu mang tên Vi rút Corona: Cơ thể bạn sẽ học cách sống chung với nó - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy rằng một hệ thống miễn dịch mạnh hơn bảo vệ con người khỏi những căn bệnh nghiêm trọng đang dần được hình thành.

Mỗi lần tiếp xúc với vi rút hoặc sử dụng vắc xin đều làm giảm khả năng bị bệnh nặng. Hệ thống miễn dịch của chúng ta phản ứng tốt hơn với các protein của vi rút Corona. Nhiễm trùng ít nghiêm trọng hơn theo thời gian. Cơ thể chúng ta đang xử lý vi rút tốt hơn.

Nỗi ám ảnh toàn cầu mang tên Vi rút Corona: Cơ thể bạn sẽ học cách sống chung với nó - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bạn có thể đã nghe nói rằng Vi rút Omicron ít nghiêm trọng hơn Vi rút Delta. Điều đó dường như là chính xác. Khoảng cách giữa việc bị nhiễm và tử vong vì Omicron ngày càng lớn là một dấu hiệu tích cực. Một lý do là mọi người được bảo vệ nhiều hơn vì bị nhiễm trùng sớm hơn.

Miễn dịch khỏi nhiễm trùng trước giúp ngăn ngừa bệnh tật trong tương lai. Điều này sẽ tốt hơn khi kết hợp với tiêm chủng. Những người không được chủng ngừa không có khả năng miễn dịch với vi rút có thể bị bệnh nặng.

Vi rút Omicron không phải là dấu chấm hết cho đại dịch. Vi rút Corona sẽ không bị tuyệt chủng. Nhưng mắc phải nó sẽ trở thành rủi ro mà người ta có thể phải gánh chịu. Các đợt nhiễm trùng gia tăng trong tương lai sẽ khiến ít người trong chúng ta bị ốm nặng hơn trước đây.

Và có vẻ như số lượng các trường hợp Omicron mới đang giảm. Ít nhất là ở Hoa Kỳ số người nhiễm biến thế này cũng có xu hướng giảm hơn.

Nhiều người quan sát thấy rằng tin tức về vi rút đã làm công chúng hoang mang. Các hướng dẫn từ các chính phủ liên tục thay đổi. Bạn nên ở trong vùng cách ly bao nhiêu ngày? Bạn nên thực hiện bao nhiêu bài kiểm tra trước khi mạo hiểm bước ra ngoài vì đại dịch?... là rât snhieeuf câu hỏi mà người dân đã đặt ra.

Đó là công việc của chính phủ để thông báo cho công chúng. Có những câu hỏi ngay cả khi không có câu trả lời nhất định. Các nhà phê bình chỉ ra rằng những lời khuyên mà công dân nhận được sẽ thay đổi. Họ cho rằng điều này cho thấy các báo cáo của chính phủ cũng phải cân nhắc dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh diễn biến và thay đổi ra sao.

Nỗi ám ảnh toàn cầu mang tên Vi rút Corona: Cơ thể bạn sẽ học cách sống chung với nó - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Sẽ có ít vấn đề hơn nếu chúng ta có thể nhìn thấy tương lai rõ ràng như chúng ta nhìn thấy quá khứ nhưng dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy quá khứ một cách rõ ràng.

Theo The Times in Plain English

 

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