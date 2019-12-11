Những thực phẩm giàu canxi tốt cho sức khỏe của bạn

Sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phomai đều bổ sung cho cơ thể một hàm lượng canxi cao và được sử dụng hằng ngày trong chế độ ăn lành mạnh. Không có một thực phẩm nào có thể thay thế công dụng tuyệt vời của sữa.

Trong số các chất khoáng mà cơ thể có, canxi là nhiều nhất. Bên cạnh việc canxi tốt cho xương và răng, nó còn giúp bạn giảm cân đấy. Đặc biệt hơn, thiếu canxi có thể bị loãng xương và chiều cao chậm phát triển nên nhiều người chọn những thực phẩm giàu canxi trong các bữa ăn hằng ngày. Dưới đây là danh sách những thực phẩm giàu canxi mà bạn nên biết.

Nguồn dinh dưỡng từ thực vật có trong đậu phụ vô cùng dồi dào do nó được làm từ đậu nành. Hơn thế nữa, đậu phụ còn bổ sung cho cơ thể hàm lượng canxi dồi dào. Đậu phụ dễ ăn hợp khẩu vị nhiều người, luôn mang đến cảm giác ngon miệng với bất kỳ công thức chế biến nào như đậu phụ rán, đậu phụ sốt cà chua hay đậu phụ nhồi thịt.

Sữa bò giúp xương chắc khỏe, phomai và sữa chua giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường và các bệnh ung thư. Sữa cung cấp năng lượng cho các hoạt động cao, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, người bệnh. Sữa là một trong những thực phẩm giàu canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ em được các mẹ tin dùng.

Đậu phụ bổ sung lượng canxi dồi dào cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là một trong những thực phẩm bổ sung canxi cho người lớn. Một cốc nhỏ hạt hướng dương 46 gram bổ sung 4% lượng canxi cần cho một ngày của người lớn. Hạt hướng dương được sử dụng như một món ăn vặt khi bạn cảm thấy đói hoặc bạn cũng có thể rắc lên món salad thay thế cho các loại hạt khác. Không chỉ giàu canxi, hạt hướng dương còn chứa vitamin E và các chất chống oxy hóa khác rất tốt cho làn da của bạn.

Một cốc nhỏ hạt hướng dương 46 gram tương đương 4% lượng canxi cơ thể cần mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nghêu, sò

Trong 9-10 con nghêu, sò chứa khoảng 33mg, giúp bổ sung 3,3% lượng canxi mà cơ thể bạn cần hằng ngày. Nghêu là món hải sản giàu canxi khá được nhiều người yêu thích. Bên cạnh việc cung cấp canxi, nghêu sò còn chứa protein ít chất béo rất tốt cho cơ thể và xứng đáng có trong thực đơn giảm cân của bạn.

9-10 con nghêu, sò bổ sung 3,3% lượng canxi mà cơ thể cần mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh

Bông cải xanh là một trong những thực phẩm chứa nhiều canxi nhất. Một chén bông cải xanh chín có chứa 62 mg cung cấp 6% nhu cầu canxi mỗi ngày của cơ thể.

Ngoài canxi, bông cải xanh còn chứa nhiều dưỡng chất cần thiết khác cho sự phát triển toàn diện của cơ thể như Protein, Vitamin E, sắt, magie, phốt pho, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Kali, ... Hơn thế nữa, bông cải xanh xứng đáng là một thực phẩm vàng vì nó có chứa một loại hoạt chất chống ung thư. Theo một nghiên cứu chỉ ra rằng, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở những người thường xuyên ăn bông cải xanh thấp hơn 41% so với người ít ăn hoặc không ăn bông cải xanh.

Bông cải xanh là một thực phẩm giàu canxi và chất xơ - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân

Hạnh nhân, một trong những loại quả hạch tốt nhất cho sức khỏe, chứa xấp xỉ 12% lượng protein cần thiết để cung cấp cho cơ thể hằng ngày. Hạnh nhân cũng rất giàu vitamin E và kali. Cho dù hạnh nhân chứa nhiều chất béo thì đây đều là loại chất béo tốt giúp hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể và dĩ nhiên là chỉ khi bạn ăn chúng với một mức độ vừa phải.

Khoai lang

Một củ khoai lang to chứa khoảng 68mg giúp bổ sung khoảng 7% nhu cầu canxi mỗi ngày của cơ thể. Bên cạnh đó, khoai lang còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như kali, protein, photpho, chất xơ, vitamin A và vitamin C rất tốt cho giảm cân, đẹp da giữ dáng, là một nguồn thực phẩm làm đẹp tuyệt vời.

Khoai lang giàu canxi - Ảnh minh họa: Internet

Rau dền

Các chị em nội trợ chắc không còn xa lạ với loại rau siêu dinh dưỡng này nữa rồi. Rau dền chứa nhiều khoáng chất bao gồm mangan, magie, phốt pho, sắt. Một chén rau dền khoảng 264gr nấu chín bổ sung cho cơ thể khoảng 116 mg canxi, tương đương với 12% nhu cầu canxi hàng ngày. Lá rau dền chứa nhiều canxi hơn phần thân.

Rau dền - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ

Một bát bí đỏ chứa 84mg cung cấp khoảng 8,4% nhu cầu của cơ thể mỗi ngày. Không những giàu canxi mà bí đỏ còn chứa nhiều chất khoáng thiết yếu khác như natri, kali tốt cho người già bị huyết áp, phòng ngừa loãng xương. Ngoài ra, các chất khác có trong bí đỏ như phốt pho, sắt, đồng, magie cũng góp phần quan trọng trong sự phát triển của xương.

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Bí đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, bạn đã biết thêm những thực phẩm giàu canxi tốt cho sức khỏe để từ đó cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể của bạn và các thành viên trong gia đình. Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc và biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về cuộc sống.