Nói về trái cây có mùi mạnh, nhiều người có thể nghĩ đến sầu riêng. Nhưng trên thực tế, mít mới là loại trái cây có mùi mạnh nhất. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vị ngọt của mít chín đã trở thành một món tráng miệng tuyệt vời và trên hết, mít còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng mang đến những công dụng cho cơ thể mà ít ai ngờ tới.

Cholesterol LDL là một dạng chất lắng không tốt cho sức khỏe , có thể bám dính vào thành mạch máu. Khi lượng chất lắng tăng cao, nó có thể ngăn cản tuần hoàn máu, dẫn đến huyết áp cao và tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng hạt mít giúp giảm mức cholesterol 'xấu' (LDL) và tăng mức cholesterol 'tốt' (HDL).

2. Bảo vệ da và thị lực

Mít rất giàu vitamin A, beta-carotene, lutein zeaxanthin... những chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe đôi mắt trong việc cải thiện thị lực, giúp mắt có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Ngoài ra, mít còn chứa thành phần flavonoid giúp ngăn ngừa vàng da, hạn chế nếp nhăn, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm chậm quá trình lão hóa.

Mít rất giàu vitamin A, beta-carotene, lutein zeaxanthin...Ảnh minh họa: internet

3. Hạ huyết áp

Nhờ giàu hàm lượng kali, mít có khả năng kiểm soát huyết áp cao. Cụ thể hơn, mít giúp duy trì sự cân bằng huyết áp, kiểm soát tốt lượng đường đối với người mắc bệnh đái tháo đường. Bên cạnh đó, mít còn làm giảm các triệu chứng của bệnh tim, tắc nghẽn động mạch và bệnh mạch máu.

4. Chữa lành vết thương

Mít rất giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa thiết yếu cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, cơ thể cần vitamin C để tạo ra một loại protein là collagen - protein thiết yếu trong chăm sóc da, xương và các mô liên kết như mạch máu và sụn. Collagen cũng rất quan trọng trong việc chữa lành vết thương.

5. Kích thích tuyến sữa

Đây là công dụng của mít được rất nhiều chị em phụ nữ sau sinh biết đến. Theo Đông Y, mít non có tác dụng bổ tỳ và làm thông tuyến sữa. Phụ nữ gầy yếu, ít sữa sau sinh nên thường xuyên dùng các món ăn từ mít non.