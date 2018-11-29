Những bí quyết đánh tan cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu

Sức khỏe 29/11/2018 15:24

Cách chữa hết mệt mỏi sau khi uống rượu như thế nào hiệu quả nhất là khi cuối năm sắp đến và các buổi tiệc bia rượu diễn ra liên tiếp khiến bạn choáng ngợp.

Sau khi uống rượu nhiều người dù ngủ một giấc dậy vẫn thấy người không có sức lực, sức khỏe vẫn chưa không hồi phục thì có thể các bạn đã bị tình trạng say nguội và nên áp dụng cách chữa mệt mỏi sau khi uống rượu này để bảo vệ gan và sớm hồi phục thể trạng tốt nhất.

Cách chữa mệt mỏi sau khi uống rượu

Tìm hiểu cách hồi phục sức khỏe sau khi uống rượu
Tìm hiểu cách hồi phục sức khỏe sau khi uống rượu

1, Tại sao uống rượu xong lại mệt? 

Uống rượu xong mọi người thường phản ứng bị đau đầu, nôn nao, buồn nôn, khát nước và khó chịu, mặc dù có thể lúc mới uống xong vẫn thấy bản thân vẫn khỏe. 

Nguyên nhân bởi vì rượu có tác dụng như một chất lợi tiểu và khiến cơ thể mất nước nhưng không được bù lại ngay lập tức. Ngoài ra, rượu khi uống sẽ được phân giải bởi gan, mất khoảng 1 giờ để gan có có thể đào thải được khoảng 330ml bia (tương ứng với 1 lon bia, 1 ly rượu vang), nhưng thông thường là đều uống hơn số lượng đó khiến gan bị quá tải, không lọc kịp và rượu thấm vào máu, đi khắp cơ thể, ảnh hưởng hệ thần kinh gây ra tình trạng chếnh choáng, mất kiểm soát bản thân, hay đơn giản là say rượu không biết gì, khiến cơ thể có biểu hiện nôn nao, đau đầu, và rõ ràng nhất là cơ thể mệt mỏi vào hôm sau. 

2, Say nguội là gì? Tại sao uống rượu hôm sau mới say?

Say nguội là tình trạng uống rượu đến hôm sau cơ thể mới cảm thấy mệt mỏi, biểu hiện rõ nhất là sau khoảng 5-7 giờ uống rượu, cơ thể thấy mệt mỏi, đau đầu, khát nước, khó chịu vô cùng, dù rằng trước đó, khi uống rượu xong vẫn thấy bản thân tỉnh táo, khỏe mạnh vô cùng. Say nguội ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng công việc cho các bạn vào ngày hôm sau.

Nguyên nhân gây ra say nguội vẫn chủ yếu bắt nguồn từ khả năng phân giải chất cồn của gan từng người khác nhau. 

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3, Cách hồi phục sức khỏe sau khi say rượu

Rất tiếc là không có cách nào giúp các bạn tỉnh rượu ngay lập tức vì nó là phụ thuộc tình trạng gan mỗi người, và gan cũng chỉ có lọc được ở mức nhất định, khi đã say rượu thì rượu vẫn còn trong máu bạn vì lúc này gan chưa lọc được hết. Nếu quá mức, các bạn đều phải trải qua sự mệt mỏi này, nhưng may mắn thay lại có cách giúp cơ thể nhanh tỉnh rượu và đào thải rượu tốt hơn. 

Trong đó các cách hồi phục sức khỏe tốt nhất sau say rượu mà các bạn có thể áp dụng là: 

- Ngủ ngon giấc

Ngủ một giấc dài trong suốt đêm, gan sẽ có thời gian để chuyển hóa tất cả rượu trong cơ thể. 

Thông thường mọi người thường lựa chọn đi đâu hoặc vui chơi suốt đêm là không hiếm, nhưng không để ý rằng cơ thể cần được nghỉ ngơi. Khi uống rượu quá liều (hay còn gọi là ngộ độc rượu) gan không đào thải kịp hoặc bị quá sức có thể gây tử vong hoặc dẫn đến tổn thương não không thể phục hồi. Rượu ảnh hưởng đến thần kinh chịu trách nhiệm cho phản xạ, có nghĩa là mọi người có thể nôn trong giấc ngủ của họ hoặc bị nghẹt thở đến chết. Mức độ cồn trong máu có thể tiếp tục tăng ngay cả sau khi đã kết thúc buổi nhậu từ lâu. 

Khi say, bạn sẽ ngủ dễ dàng, nhưng giấc ngủ của bạn có thể sẽ bị phân mảnh và bị xáo trộn, nhưng nó lại là giấc ngủ cần thiết để cơ thể khỏe mạnh lại nhanh chóng, giảm mệt mỏi sau khi say rượu. Nếu không ngủ đủ cảm giác nôn nao sẽ trở lên rất tồi tệ. Giấc ngủ chính là cách chữa bệnh của cơ thể.

- Uống nhiều nước và các chất điện giải

Uống nhiều nước và chất điện giải bù lại nước, muối đã mất sau khi uống rượu
Uống nhiều nước và chất điện giải bù lại nước, muối đã mất sau khi uống rượu

Uống nước sau khi uống rượu sẽ làm chậm tốc độ hấp thụ rượu của cơ thể, ngoài ra rượu là thuốc lợi tiểu, nó làm cho bạn đi tiểu rất nhiều, khiến cơ thể mất nhiều chất lỏng. Các triệu chứng nôn nao một phần là do mất nước, do đó thay thế sự mất mát chất lỏng đó có thể hữu ích. Nên uống một ly nước lớn trước khi đi ngủ để chống lại tác dụng khử nước của rượu và giữ một chai nước cạnh giường để có thể uống từng ngụm ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bổ sung thêm chất điện giải như nước dừa cũng sẽ giúp bù lại lượng muối Natri, Kali đã mất hiệu quả.

- Nên bổ sung đường khi đang uống rượu

Các nghiên cứu cho thấy đường fructose có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất đào thải rượu, do đó làm giảm nguy cơ nôn nao, mệt mỏi cho cơ thể. Các bạn nên bổ sung đường khi đang uống rượu bằng nước cam ép, nước dừa,... và nhớ là không phải bổ sung trước khi uống vì fructose sẽ được cơ thể chuyển hóa nhanh chóng.

- Ăn bữa sáng nhẹ vào hôm sau

Chất điện giải trong thực phẩm giúp bổ sung hệ thống khử nước và lấy lại năng lượng vào cơ thể. Một bữa sáng nhẹ, dễ tiêu như ăn cháo, bánh mỳ, sữa chua,... đều giúp giảm cơn nôn nao, cồn cào trong người sau buổi nhậu say. 

4, Những mẹo nhanh tỉnh rượu sai lầm bấy lâu vẫn áp dụng

- Uống cà phê sau để tỉnh táo, giảm mệt mỏi sau say rượu

Giảm mệt mỏi sau khi uống rượu bằng cách không dùng thêm chất kích thích khác như cà phê
Giảm mệt mỏi sau khi uống rượu bằng cách không dùng thêm chất kích thích khác như cà phê

Rượu khiến bạn buồn ngủ. Caffeine là một chất kích thích có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng nó không làm tăng tốc độ trao đổi chất để đào thải rượu ra khỏi cơ thể. Thậm chí nó còn gây nguy hiểm vì nó lừa mọi người nghĩ rằng họ đủ tỉnh táo để lái xe hay làm việc. 

- Ăn uống đồ béo trong khi uống rượu sẽ giúp giảm hấp thụ rượu 

Cách này chỉ được áp dụng trước khi uống rượu. Rượu được hấp thu qua niêm mạc dạ dày. Nếu bạn có một dạ dày đầy thức ăn khi bắt đầu uống rượu, rượu sẽ được hấp thụ vào máu của bạn chậm hơn. Tuy nhiên, rượu được hấp thu vào máu trong khoảng 10 phút. Khi rượu có trong máu của bạn, đã quá trễ để thức ăn có tác dụng.

- Sử dụng thuốc giảm đau để giảm cơn mệt mỏi 

Tránh các sản phẩm có acetaminophen vì chúng có thể dẫn đến tổn thương gan khi uống cùng với rượu trong cùng khoảng thời gian 24 giờ. Ngoài ra, cũng cần ghi nhớ Không bao giờ uống thuốc ngủ hoặc các loại trầm cảm khác khi uống rượu.

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Hi vọng các mẹo vặt giảm mệt mỏi sau uống rượu có ích với các bạn và chúc các bạn luôn khỏe mạnh, lấy lại sức khỏe nhanh chóng sau mỗi buổi say rượu.

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Rượu bia được xem là một phần không thể thiếu trong các bữa họp mặt, tiệc tùng. Vậy đâu là bí quyết để giữ gìn sức khỏe sau khi sử dụng các thức uống này?

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