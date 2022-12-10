Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất gây nghiện, chất bảo quản thực phẩm, đặc biệt hiện nay chúng còn tiềm ẩn hợp chất gây ung thư đe dọa đến sức khỏe của người dùng.

Thuốc lá điện tử có rất nhiều tên gọi khác nhau như vape, thuốc lá vaporizer, e-cigs, e-hookahs, vape, bút vape, ENDS (hệ thống điện tử cung cấp nicotin), ENNDS (hệ thống phân phối không chứa nicotin). … được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt: có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son,…. Do vậy, học sinh dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp mà không bị phát hiện. Sự “mới lạ” của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn (kẹo, trái cây,..) cùng những lời quảng cáo: không gây hại, “văn hóa hút thuốc lành mạnh”, sành điệu, thuốc lá thế hệ mới… đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của “tuổi mới lớn” và nhanh chóng xâm nhập vào trường học. Ảnh minh họa: Internet Đã có không ít trường hợp học sinh được đưa vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử. Cụ, thể trường hợp của em N.A (nam, 12 tuổi) là học sinh Trung học ở Hà Nội đã đến Khoa Sức khỏe vị thành niên – Bệnh viện Nhi Trung ương với tình trạng khó thở và co giật. Theo thông tin khai thác thông tin từ gia đình: N.A là học sinh ngoan, học giỏi, nhưng bố đi làm xa, mẹ bận công việc nên không dành thời gian quan tâm, giám sát trẻ. Gần đây, N.A hay tụ tập với các anh lớp trên ở trường học, các anh đã rủ N.A sử dụng thuốc lá điện tử. N.A cho rằng chơi với các anh lớn tuổi, bản thân mình được trải nghiệm hơn, “làm người lớn” hơn nên đã. Sau đó, trẻ có tự mua trên mạng về để được tự do hút. Cùng với việc hút thuốc lá điện tử, N.A cũng có biểu hiện học sa sút hơn, bướng bỉnh, có hành vi chống đối với bố mẹ.

Ảnh minh họa: Internet Vào kỳ nghỉ 2/9 vừa qua, trẻ lên chơi và ở với bà nội tại Hòa Bình và đã sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên mà bà không hay biết. Sau khi hút thuốc lá điện tử, trẻ xuất hiện cơn run tay chân, chóng mặt, hoảng sợ, khó thở và xuất hiện cơn co giật. Trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương và được theo dõi, điều trị tại Khoa Sức khỏe vị thành niên. Các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử mà cháu đã sử dụng gửi đến Viện Pháp Y Quốc Gia để tìm độc chất và kết quả cho thấy có thành phần của một số chất gây nghiện. TS. BS Ngô Anh Vinh – Phó trưởng Khoa Sức khỏe vị thành niên kết luận: “Cháu bị ngộ độc chất gây nghiện do sử dụng thuốc lá điện tử”. Sau khi điều trị ổn định, BS Vinh cũng đã tư vấn cho gia đình về cách giám sát và quan tâm con đúng mức để phòng ngừa việc tái diễn sử dụng thuốc lá điện tử của trẻ. Thời gian đầu, thuốc lá điện tử được sản xuất như một giải pháp thay thế an toàn hơn cho việc hút thuốc. Thật không may, nó lại tạo ra sự phụ thuộc mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ, dẫn đến nhiều rủi ro đến sức khỏe bao gồm tổn thương phổi vĩnh viễn.

Ảnh minh họa: Internet Không chỉ đối với trẻ em, những người dùng khi nghiện thuốc lá điện tử đều tiềm ẩn những nguy cơ xấu về sức khỏe. Theo trang eSanté Mentale, tháng 2/2020, hàng nghìn trường hợp tổn thương phổi đã được báo cáo ở Mỹ và Canada. Thuốc lá điện tử làm suy yếu phổi, khiến bạn dễ bị tổn thương hơn với Covid-19, đồng thời nó còn là thiết bị trung gian lây lan bệnh tật khi bạn dùng chung với người khác. Chất lỏng có trong vape chứa hàm lượng nicotine cao, do đó gây nguy hiểm cho người dùng. Đặc biệt là trẻ em khi nuốt phải, hoặc tiếp xúc với da hay mắt có thể dẫn đến ngộ độc với các biểu hiện nôn ói, nhịp tinh nhanh, đau bụng, da tái nhợt, tăng huyết áp hay mất kiểm soát cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Đáng chú ý, trường hợp nặng có thể gây nhịp tim chậm, dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, hôn mê thậm chí tử vong. Những rủi ro dài hạn khi sử dụng thuốc lá điện tử còn khiến người dùng tăng khả năng tiếp xúc với các hóa chất độc hại như chất gây ô nhiễm (kim loại) có trong các sản phẩm vaping và các hóa chất như formaldehyde (hợp chất gây ung thư). Đồng thời, nó còn tác động tiêu cực đến sự phát triển của não bộ, vì não con người vẫn phát triển cho đến 25 tuổi. Chính vì thế, vaping có thể sẽ cản trở sự phát triển bình thường não bộ của bạn. Rủi ro khác đối với thuốc lá điện tử do chúng sử dụng pin có thể gây cháy nổ khi người dùng đang sử dụng có thể dẫn đến chấn thương mắt hay gây cháy. Vì vậy, người dùng nên hạn chế sử dụng thuốc lá điện tử, cũng như thuốc lá truyền thống. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần chú ý đến trẻ em, không để chúng tò mò tiếp xúc với những thiết bị này, tránh gây những sự cố không mong muốn xảy ra. Ảnh minh họa: Internet

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