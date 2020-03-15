Người bị kiến ba khoang đốt có được tắm không? 

Kiến ba khoang trưởng thành có thể sống vài tháng và sinh sản 2-3 lứa một năm. Kiến ba khoang có thể bò trên mặt nước, ăn một số loại côn trùng như rệp ở ruộng, con thiêu thân (bay vào bóng đèn). Kiến ba khoang thường cư trú ở bụi rậm, vườn cây, ruộng sau thu hoạch, nhà đô thị sau mưa ẩm. Vào mùa mưa, chúng thường di chuyển đến nơi khô ráo để trú ẩn, đến mùa khô (mùa thu đông) sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Kiến ba khoang thường xuất hiện nhiều vào ban đêm. Chúng có đặc tính thích ánh sáng nên thường sẽ xuất hiện tại vị trí có bóng đèn.