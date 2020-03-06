Mách bạn những cách chữa mồ hôi tay hiệu quả tại nhà

Đổ mồ hôi tay quá mức do nhiều nguyên nhân khác nhau có thể do bạn hoạt động thể lực nhiều hoặc do yếu tố bệnh lý. Dù với bất cứ nguyên nhân nào bạn cũng cần phải tìm ra cách chữa mồ hôi tay hiệu quả để không làm ảnh hưởng đến những hoạt động trong cuộc sống thường ngày.

Khi bị bệnh ra mồ hôi tay , người bệnh sẽ có biểu hiện bàn tay ướt sũng. Nếu để bàn tay rủ xuống, có thể thấy nước nhỏ giọt qua các đầu ngón tay. Bên cạnh đó, bạn sẽ cảm nhận được mùi hôi của bàn tay sau khi đã đổ mồ hôi quá nhiều. Tuy là căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, song nếu không được điều trị triệt để có thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như tâm lý và cảm xúc của người bệnh.

Đổ mồ hôi tay hay còn gọi là tăng tiết mồ hôi tay do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên như: hoạt động thể lực quá sức, làm những công việc tay chân trong thời gian liên tục, các yếu tố về thần kinh tác động, phụ nữ có thai, mãn kinh ở phụ nữ, hạ đường huyết,…Ngoài ra, thời tiết khô nóng của mùa hè cũng là nguyên nhân khiến bạn dễ đổ mồ hôi tay.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến ra mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa mồ hôi tay tại nhà

Bạn có thể áp dụng một số cách chữa mồ hôi tay hiệu quả bằng những nguyên liệu có sẵn ngay trong gia đình:

Lá lốt

Không chỉ được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau, lá lốt còn cho hiệu quả rất tốt khi sử dụng để chữa bệnh ra mồ hôi tay.

Cách thực hiện:

- Cách 1: Bạn lấy thân, lá và rễ lá lốt rang vàng, hạ thổ. Sau đó, sắc lấy nước uống liên tục trong 1 tuần. Nghỉ khoảng 3 – 5 ngày, bạn tiếp tục sắc nước lá lốt uống tiếp thêm 1 tuần nữa.

- Cách 2: Nấu nước lá lốt, cho thêm một ít muối vào nồi nấu. Đổ nước lá lốt ra chậu thau rồi ngâm tay vào chậu trong thời gian từ 15 – 20 phút.

- Cách 3: Chế biến lá lốt thành nhiều món ăn khác nhau như: chả lá lốt, ốc xào lá lốt… vừa giúp ngon miệng lại góp phần điều trị hiệu quả bệnh ra mồ hôi tay.

Lá lốt chữa ra mồ hôi tay hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chè xanh

Nước chè xanh không những giúp bạn có làn da mịn màng mà còn là cách chữa ra mồ hôi tay hiệu quả, hạn chế tình trạng tăng tiết mồ hôi tay.

Cách thực hiện: Bạn lấy một nắm lá chè tươi, rửa sạch rồi vò dập sau đó cho vào nồi đun sôi trong thời gian 15 phút. Chờ đến khi nước ấm thì ngâm tay khoảng 30 phút. Nên thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ.

Chanh

Trong thành phần của chanh chứa các axit hữu cơ có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da, loại bỏ các tế bào chết và bã nhờn trên da, khắc phục tình trạng ra mồ hôi tay liên tục.

Cách thực hiện: Bạn lấy một quả chanh vắt lấy nước cốt sau đó pha cùng một ít muối. Xoa hỗn hợp trên khắp lòng bàn tay và bên ngoài tay, để nguyên trong thời gian từ 10 – 15 phút. Cuối cùng, rửa lại tay bằng nước sạch.

Nếu như tay của bạn đang bị trầy xước hoặc có những vết thương thì không nên áp dụng cách này bởi nó khiến bạn sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu.

Sử dụng nước cốt chanh chữa ra mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Ngải cứu

Ngoài việc hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về tiêu hóa, thần kinh hoặc bệnh ngoài da thì ngải cứu cũng có công hiệu rất tốt với bệnh ra mồ hôi tay.

Cách thực hiện: Bạn lấy một nắm lá ngải cứu đem sao vàng rồi cho vào một chiếc túi vải, sử dụng túi vải lăn nhiều lần khắp 2 bàn tay. Ngoài ra, bạn cũng có thể đốt lá ngải cứu rồi hơ tay. Tinh dầu của lá ngải cứu sẽ có tác dụng làm ấm bàn tay, hạn chế hư hàn nguyên nhân gây đổ mồ hôi ở tay.

Lá ngải cứu chữa đổ mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Lá dâu

Ngoài việc sử dụng cho tằm ăn, lá dâu còn là cách chữa mồ hôi tay rất tốt, bạn có thể áp dụng đều đặn hàng ngày.

Cách thực hiện:

- Cách 1: Bạn lấy một nắm lá dâu rửa sạch, sau đó đun lấy nước uống hàng ngày.

- Cách 2: Lấy lá dâu, cành dâu, cỏ xước, cây mắc cỡ đem sắc lấy nước uống.

Sử dụng lá dâu chữa ra mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc sử dụng các loại nguyên liệu sẵn có tại nhà để trị ra mồ hôi tay, bạn cần:

Có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế các thức ăn cay nóng, thức ăn chứa nhiều gia vị có thể làm tăng tiết mồ hôi tay.

Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế hoặc không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích bởi nó có thể kích thích thần kinh dễ khiến bạn đổ mồ hôi, tăng nhiệt độ của cơ thể.

Tránh làm việc căng thẳng, stress, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về các cách chữa mồ hôi tay đơn giản cho hiệu quả tốt tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể áp dụng hiệu quả khi không may mắc phải căn bệnh này.