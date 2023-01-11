Bệnh nhân được người nhà đưa vào viện hôm 8/1, sau 3 tiếng xuất hiện tình trạng đau chói khi đang quan hệ.

Theo Dân Trí, ngày 11/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đang điều trị trường hợp bệnh nhân 50 tuổi ở Hà Nội bị vỡ vật hang do quan hệ sai tư thế .

Qua khai thác nguyên nhân người bệnh cho biết bệnh nhân đang quan hệ thì nghe tiếng "khục", đồng thời đau chói, không thể tiếp tục quan hệ. Sau 3 giờ từ khi xảy ra sự cố, bệnh nhân tiếp tục đau tăng lên, bầm tím vùng gốc dương vật.

ThS.BS Võ Văn Minh, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu trực cấp cứu cho biết, thời điểm bệnh nhân vào viện khám có tình trạng đau chói, sưng nề ở gốc dương vật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: VietNamNet

Các bác sĩ đã chẩn đoán ông T. bị vỡ vật hang và tiến hành phẫu thuật kịp thời cho ông.

"Khi phẫu thuật thăm dò thấy vật hang bên phải bị vỡ, tụ máu nhiều ở vùng dưới da quanh chu vi thân dương vật. Chúng tôi đã khâu phục hồi cân trắng vật hang, lấy máu tụ. Sau mổ tình trạng người bệnh ổn định, được theo dõi và chăm sóc tại khoa điều trị", bác sĩ điều trị cho biết.

Cũng theo VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học cho biết, vỡ vật hang thường xảy ra lúc dương vật cương cao độ. Đây là thời điểm các lớp mạc bao quanh vật hang bị giãn căng ra nên rất mỏng và yếu, chỉ cần một tác động nhẹ làm gấp góc dương vật hoặc va chạm vào cũng đủ làm cho các lớp mạc quanh vật hang bị vỡ, khiến máu từ vật hang thoát ra ngoài.

Gãy dương vật có thể xuất hiện khi quan hệ tình dục. Đây là một chấn thương gây đau đớn thường xảy ra ở 2/3 dưới của "cậu nhỏ". Các triệu chứng của chấn thương gãy dương vật bao gồm:

- Chảy máu từ dương vật

- Khối máu tụ bầm tím và sẫm màu ở dương vật

- Gặp khó khăn khi đi tiểu

- Có âm thanh gãy hoặc tiếng lộp bộp

- Mất cương cứng đột ngột

- Cơn đau thay đổi từ mức độ nhẹ đến mức độ nghiêm trọng

Các bác sĩ khuyến cáo quan hệ tình dục sai tư thế là nhóm nguy cơ hàng đầu gây tổn thương “cậu nhỏ”, là tai nạn phòng the khó điều trị. Quý ông cần thận trọng, tránh những tư thế lạ hoặc hành động không đảm bảo an toàn, dễ dẫn đến tai nạn.

Ngoài ra, "cậu nhỏ" có thể bị gãy nếu bẻ dương vật đang cương cứng để làm dương vật xìu, thủ dâm. Một số khác còn có sở thích bẻ dương vật đang cương cứng để nghe tiếng “cốc” như bẻ ngón tay. Bệnh viện Việt Đức từng tiếp nhận bệnh nhân "gãy của quý" khi đang chơi thể thao.

Đây là cấp cứu tiết niệu, vì vậy, bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu gãy dương vật, nam giới không nên ngại ngùng, chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế ngay để can thiệp kịp thời, giúp “cậu nhỏ” tránh biến chứng.

Tuy nhiên, thực tế, một số trường hợp phát hiện “của quý” bất thường nhưng chỉ đến viện khi dương vật đau dữ dội, tụ máu, sưng nề. Thậm chí, bệnh nhân đến viện khi đã chịu đựng qua nhiều tuần, nhiều tháng khi "cậu nhỏ" rơi vào tình trạng biến dạng. Điều này gây khó khăn hơn cho các bác sĩ trong việc điều trị.

Gãy dương vật đòi hỏi phải chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Nếu không điều trị, tình trạng này có thể khiến dương vật biến dạng, rối loạn chức năng cương dương, mất khả năng sinh lý, thậm chí tổn thương nặng gây đứt niệu đạo.