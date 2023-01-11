Bình Dương: Nạp số lượng ‘khủng’ 90 viên thuốc chữa bệnh của cha, bé trai rơi vào nguy kịch, hôn mê sâu, khó thở

Tin y tế 11/01/2023 11:20

Sau khi nạp số lượng ‘khủng’ thuốc chữa bệnh của cha, bé trai rơi vào nguy kịch, tình trạng hôn mê sâu, khó thở.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho biết, bệnh nhi là bé K. (sinh năm 2008, quê Bình Dương) đã được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê, đã đặt nội khí quản. Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết cha bé K. có tiền sử bị trầm cảm, động kinh, đang điều trị thuốc, còn bé có rất ít bạn chơi chung. Vào khoảng 17h ngày 2/1, bé bất ngờ lấy 2 loại thuốc depakine với olazapine (tổng cộng 90 viên) của cha để trong nhà uống.

Khoảng 3 tiếng sau, bé bắt đầu có triệu chứng khó chịu và tình trạng ngày càng gia tăng. Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tại đã sơ cứu, bơm than hoạt trung hòa độc tố rồi chuyển gấp bệnh nhân lên tuyến trên vì sức khỏe không cải thiện.

Bình Dương: Nạp số lượng ‘khủng’ 90 viên thuốc chữa bệnh của cha, bé trai rơi vào nguy kịch, hôn mê sâu, khó thở - Ảnh 1

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Dân Trí

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, bé K. trong tình trạng có kích thích đau khi cử động tay chân, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) 86%, khó thở nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi hô hấp, bơm rửa dạ dày, dùng kháng sinh cho bệnh nhi. Sau một tuần điều trị, bé đã tỉnh, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, truyền kháng sinh tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, theo Thanh Niên, một bé trai 7 tuổi được xác định đã uống nhầm khoảng 7-10mg thuốc cai nghiện ma túy Methadone của người cậu cất trong tủ lạnh vì tưởng là nước ngọt.

VTV cho hay, sau uống khoảng 15 phút, bệnh nhi than mệt, môi tím dần kèm lơ mơ.

Ngay lập tức, người nhà đưa bệnh nhi đến ngay Bệnh viện quận 11 để sơ cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với môi tím, độ bão hòa oxy máu chỉ còn 60%, thở chậm, không đều, có cơn ngưng thở kèm nhịp tim chậm dần… và hôn mê.

Các bác sĩ cho biết, trẻ ở độ tuổi dậy thì rất nhạy cảm, dễ dại dột làm những điều gây hại khi xảy ra vấn đề tâm lý.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm, theo sát, thường xuyên trò chuyện để nắm được tâm sinh lý của con em. Các loại thuốc, đồ vật, chất nguy hiểm, dễ cháy cần để xa tầm tay trẻ nhỏ. Ngoài ra, trường học, xã hội cũng cần quan tâm trong việc giáo dục, hỗ trợ tâm lý để trẻ dễ hòa nhập với cộng đồng.

 

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