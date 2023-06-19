Nghi ngờ con bất thường, cha mẹ cho đi khám mới biết dương vật bé chỉ trồi 1 cm khi sắp dậy thì

Với chẩn đoán người bệnh bị lún dương vật , các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách dương vật, tạo hình da bìu giúp giải phóng lún. Phẫu thuật với các bước phức tạp đòi hỏi sự khéo léo và chuyên môn vững của bác sĩ giúp dương vật được giải phóng khỏi vùng da bìu và da vùng mu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, Bệnh nhân Bảo Nam dù bước vào giai đoạn tiền dậy thì nhưng dương vật rất nhỏ. Gia đình nhận thấy bất thường ở hình thể dương vật của trẻ nên đã đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào đầu tháng 6. Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Ngọc Thạch (Khoa Tiết niệu – Nam học và Thận học) cho biết, qua thăm khám lâm sàng thấy trẻ phát triển thể chất, trí tuệ bình thường. Các xét nghiệm nội tiết tố đều trong giới hạn. Tuy nhiên, dương vật nhỏ, trồi lên khoảng 1 cm so với bề mặt vùng da mu, chủ yếu là nhúm da bao quy đầu thừa.

Phần bao trắng vật hang được cố định vào cân cơ bên trong giúp dương vật trồi lên hẳn mặt mu, không bị lún thụt trở lại. Sau đó, bác sĩ chuyển vạt da bìu che phủ tự nhiên cho phần dương vật trồi lên, đảm bảo về mặt sinh lý, thẩm mỹ và chức năng sinh sản của bé trong tương lai.

Thạc sĩ Thạch chia sẻ thêm, trường hợp của Bảo Nam, do người nhà đưa đi khám ở tuổi tiền dậy thì nên việc làm công tác tư tưởng cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ cần hoàn thành tốt vai trò của phẫu thuật viên, đồng thời là chuyên gia tâm lý giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng và cần thiết của việc điều trị.

Bên cạnh đó, dương vật đã lớn bằng 2/3 người bình thường nên việc phẫu thuật giải phóng mất nhiều thời gian hơn. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng, gấp đôi thời gian so với việc can thiệp một ca tương tự ở những bé dưới 6 tuổi.

Sau phẫu thuật, dương vật của trẻ đã trồi lên khoảng gần 4 cm, chu vi phù hợp với độ tuổi. Nhờ sự khác biệt lớn về hình thể dương vật, trẻ không còn tâm lý tự ti. Việc phẫu thuật tạo hình cũng giúp trẻ thuận tiện trong việc vệ sinh cá nhân, hạn chế tối đa nguy cơ viêm nhiễm, tạo đà cho việc sinh sản sau này.

Lún dương vật là dị tật có biểu hiện dương vật nhỏ, ngắn, lún sâu vào vùng mu. Thân dương vật bị tụt ra phía sau chỉ còn ống da bọc dương vật. Bệnh thường phát hiện muộn hoặc chẩn đoán nhầm với hẹp bao quy đầu. Đối với trẻ bị dị tật này thì da quy đầu không được tiến hành cắt mà có tác dụng bọc thân dương vật khi thực hiện phẫu thuật tạo hình.

Theo thạc sĩ Thạch, với những trẻ bị lún dương vật, cha mẹ nên phát hiện sớm và đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, can thiệp trước tuổi đi học cấp 1, tránh sự tự ti hay sang chấn tâm lý cho trẻ. Hơn nữa lúc này, bộ phận sinh dục được giải phóng lún dễ dàng, phần da thiếu cần che phủ ít.

Để nhận biết lún dương vật, với trẻ béo phì cần giảm cân trước khi đánh giá độ lún. Những trẻ có thể trạng bình thường, cha mẹ ấn ngón tay ở gốc dương vật để kéo da dương vật và bao quy đầu về phía xương mu nhằm xác định thân dương vật. Khi buông tay ra, thân dương vật lại chìm xuống dưới ngấn da trước xương mu. Về quan sát hình thể, dương vật dường như chỉ trồi lên nhúm da hoặc một phần rất ít dưới 1 cm thì cần đưa trẻ đi khám.

Dị tật này có thể gây khó khăn trong việc vệ sinh hàng ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục. Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh lún dương vật giúp giảm khó chịu và hạn chế các biến chứng xấu cho trẻ.