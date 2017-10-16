Nắm chắc ngay những cách trị mụn cóc ở bàn chân tuy đơn giản mà hiệu quả vô cùng

Sức khỏe 16/10/2017 04:15

Bạn đang loay hoay tìm cách trị mụn cóc ở bàn chân nhanh và hiệu quả nhất? Tham khảo ngay các cách trong bài và hy vọng các bạn sẽ lựa ra được phương pháp trị mụn cóc ở chân phù hợp nhất với điều kiện bản thân nhé.

Mụn cóc có thể xuất hiện ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng thường tập trung ở tay và chân. Trong khi mụn cóc ở tay thường gây mất thẩm mĩ thì mụn cóc ở bàn chân lại có thể gây ra sự vướng, cộm, chói chân khi di chuyển. Do vậy việc tìm ra cách trị mụn cóc ở bàn chân nhanh, hiệu quả, không tái phát là rất cần thiết. Nhưng nó cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Dưới đây là một vài cách trị mụn cóc ở bàn chân xin được gửi tới các bạn nghiên cứu, giúp trị mụn cóc tận gốc. Hãy cùng tham khảo nhé.

Tổng hợp các cách trị mụn cóc ở bàn chân nhanh và hiệu quả nhất 

Tìm ra cách trị mụn cóc ở chân như thế nào cho hiệu quả và hợp lý nhất
Tìm ra cách trị mụn cóc ở chân như thế nào cho hiệu quả và hợp lý nhất. Ảnh: Internet

Mụn cóc là những vết nhỏ, sần sùi, màu trắng trên da, thường là lành tính do virut HPV gây ra, nếu may mắn nó có thể tự khỏi, còn không hầu như các bạn sẽ áp dụng một trong các cách trị mụn cóc ở chân dưới đây để loại bỏ chúng. 

Áp dụng cách trị mụn cóc ở bàn chân bằng phương pháp đốt mụn

Cách trị mụn cóc ở bàn chân bằng nitơ lỏng giúp trị mụn tận gốc
Cách trị mụn cóc ở bàn chân bằng nitơ lỏng giúp trị mụn tận gốc. Ảnh: Internet

Sử dụng Nitơ lỏng ở -196oC để phá vỡ các mô da trong mụn, qua đó làm xẹp mụn xuống và bạn có thể bỏ đi phần lớn mụn cóc ở chân. Sau một thời gian, bạn sẽ có thể loại bỏ phần còn lại của mụn. Tuy nhiên, cách này thường không có hiệu quả với các mụn cóc đang ở trong tình trạng lây lan. Mỗi đợt điều trị bằng đốt mụn thường bao gồm 4 đến 5 lượt đốt mụn và cũng khá là tốn kém.

Sử dụng kem trị mụn cóc chuyên dụng là cách trị mụn cóc ở bàn chân hiệu quả 

Cách trị mụn cóc ở bàn chân bằng thuốc hiệu quả mà không gây đau đớn cho người dùng
Cách trị mụn cóc ở bàn chân bằng thuốc hiệu quả mà không gây đau đớn cho người dùng. Ảnh: Internet

Trên thị trường có bán một số sản phẩm chuyên dụng cho việc loại bỏ mụn cóc. Cơ chế chính của phương pháp điều trị mụn cóc ở chân này là tiêu diệt các virus HPV tại chỗ, ngăn không cho chúng quay trở lại ở vùng da đó và các vùng da kế bên. Đây cũng được coi là một phương pháp có hiệu quả, nhưng lại khá tốn kém do giá thành của các sản phẩm thuốc chuyên dụng này khá đắt đỏ. 

Trị mụn cóc ở chân như thế nào? Phẫu thuât là cách trị mụn cóc ở bàn chân nhanh và phổ biến nhất hiện nay

Đơn giản là bác sĩ sẽ làm 1 tiểu phẫu nhỏ rồi loại bỏ các mụn cơm trên bàn chân cũng như trên da. Đây là cách trị mụn cóc ở bàn chân phổ biến nhất hiện nay, có mặt ở hầu hết các phòng khám và bệnh viện uy tín, giá thành khá rẻ, thời gian thực hiện tiểu phẫu này cũng rất nhanh chưa đến 5 phút là bạn đã loại bỏ được nốt mụn cóc vướng víu rồi.

Phẫu thuật là cách trị mụn cóc ở chân nhanh nhất
Phẫu thuật là cách trị mụn cóc ở chân nhanh nhất. Ảnh: Internet

Thực tế, về mặt lý thuyết thì bạn cũng có thể tự dùng dao rạch quanh vùng da bị mụn cóc, mụn cơm tấn công để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, phải chuẩn bị sẵn thuốc mê cũng như thao tác không quen sẽ làm bị thương sâu trên da lại không làm sạch hoàn toàn gốc mụn khiến chúng sẽ trở lại nhiều hơn. 

Lưu ý, khi thực hiện phẫu thuật không được làm vỡ túi dịch của mụn. Điều này sẽ khiến virust HPV lây lan nhanh hơn.

Một số phương pháp dân gian giúp trị mụn cóc ở bàn chân tại nhà đơn giản 

Cách này là do dân gian để lại, việc kiểm chứng khá là khó khăn do không xuất hiện trong các tài liệu y khoa chính thống. Nhưng trong lúc chưa biết trị mụn cóc ở bàn chân như thế nào thì bạn có thể thử áp dụng các cách này xem sao.

  • Ngâm chân bị mụn cóc với nước muối ấm nóng trong 30 phút mỗi lần.
  • Tía tô giã nát lấy nước và bôi vào vùng da chân có mụn cóc, đắp bã tía tô, băng cố định lại để qua đêm.

Cách trị mụn cóc bằng bã lá tía tô được nhiều người tin dùng
Cách trị mụn cóc bằng bã lá tía tô được nhiều người tin dùng. Ảnh: Internet

  • Dùng vỏ chuối chín chà và băng cố định vào nốt mụn, để qua đêm, kiên trì thực hiện đến khi khỏi mụn hoàn toàn. 
  • Tỏi giã nát rồi bôi xung quanh vùng da chân có mụn cóc.
  • Dùng băng dính dính thật chặt vùng da chân bị mụn cóc trước khi phẫu thuật hoặc đốt lạnh, sẽ có hiệu quả nhất định.
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