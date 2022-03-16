Mùa dịch COVID lên đỉnh điểm cũng là lúc bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe PHỔI của mình, những phương pháp hữu này sẽ là 'cứu tinh' giúp bạn 'làm sạch' phổi siêu hữu hiệu

Mọi người có thể sử dụng các kỹ thuật cụ thể để giúp làm sạch chất nhầy và chất kích thích trong phổi để giảm nghẹt ngực và các triệu chứng khó chịu khác.

Sau khi phổi tiếp xúc với ô nhiễm, chẳng hạn như khói thuốc lá, ngực của một người có thể cảm thấy đầy, sung huyết hoặc viêm. Chất nhầy tập trung trong phổi làm tăng vi khuẩn và mầm bệnh, góp phần gây ra cảm giác nặng nề này.

Một số phương pháp này cũng có thể mở đường thở, cải thiện dung tích phổi và giảm viêm , có thể giúp giảm tác động của ô nhiễm và khói trong phổi.

Sau đây là các bài tập thở và thay đổi lối sống có thể giúp loại bỏ chất nhầy dư thừa khỏi phổi và cải thiện hô hấp.

1. Liệu pháp xông hơi

Liệu pháp xông hơi, hay hít hơi nước, bao gồm việc hít hơi nước để mở đường thở và giúp phổi thoát chất nhầy.

Những người bị bệnh phổi có thể nhận thấy các triệu chứng của họ trở nên tồi tệ hơn trong không khí lạnh hoặc khô. Khí hậu này có thể làm khô màng nhầy trong đường thở và hạn chế lưu lượng máu.

Ngược lại, hơi nước làm tăng độ ấm và độ ẩm cho không khí, có thể cải thiện hô hấp và giúp làm lỏng chất nhầy bên trong đường thở và phổi. Hít hơi nước có thể giúp giảm đau tức thì và giúp mọi người thở dễ dàng hơn.

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Một nghiên cứu nhỏ liên quan đến 16 nam giới mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), một tình trạng phổi khiến bạn khó thở, cho thấy liệu pháp mặt nạ xông hơi dẫn đến nhịp tim và nhịp thở thấp hơn đáng kể so với liệu pháp không dùng mặt nạ xông hơi.

Tuy nhiên, những người tham gia đã không báo cáo những cải thiện lâu dài trong chức năng hô hấp của họ.

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Liệu pháp này có thể là một giải pháp tạm thời hiệu quả, nhưng các nhà nghiên cứu cần phải nghiên cứu thêm trước khi họ hiểu hết những lợi ích của liệu pháp xông hơi đối với sức khỏe của phổi.

2. Ho có kiểm soát

Ho được kiểm soát có thể giúp đẩy chất nhầy qua đường thở.

Ho là cách cơ thể tống ra ngoài một cách tự nhiên các chất độc bị mắc kẹt trong chất nhầy. Ho có kiểm soát sẽ làm lỏng chất nhầy dư thừa trong phổi, đưa nó lên đường hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD nên thực hiện bài tập này để giúp làm sạch phổi.

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để làm sạch phổi của mình khỏi chất nhờn dư thừa:

ngồi xuống ghế với vai thả lỏng, giữ cả hai bàn chân phẳng trên sàn

khoanh tay trước bụng

từ từ hít vào bằng mũi

Từ từ thở ra trong khi nghiêng người về phía trước, đẩy cánh tay vào bụng

ho 2 hoặc 3 lần trong khi thở ra, giữ cho miệng hơi mở

từ từ hít vào bằng mũi

nghỉ ngơi và lặp lại khi cần thiết

3. Thoát chất nhầy khỏi phổi

Dẫn lưu tư thế liên quan đến việc nằm ở các tư thế khác nhau để sử dụng trọng lực để loại bỏ chất nhầy khỏi phổi. Thực hành này có thể cải thiện hơi thở và giúp điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng phổi.

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Kỹ thuật dẫn lưu tư thế khác nhau tùy thuộc vào vị trí:

Trước ngực

Nằm xuống sàn hoặc giường.

Đặt gối dưới hông để đảm bảo rằng ngực thấp hơn hông.

Từ từ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Mỗi lần thở ra phải dài gấp đôi lần hít vào, gọi là nhịp thở 1: 2.

Tiếp tục trong vài phút.

Nằm nghiêng

Nằm nghiêng sang một bên, tựa đầu vào cánh tay hoặc gối.

Đặt gối dưới hông.

Thực hành kiểu thở 1: 2.

Tiếp tục trong vài phút.

Lặp lại ở phía bên kia.

Nằm sấp

Đặt một chồng gối trên sàn nhà.

Nằm úp bụng qua gối. Nhớ giữ phần hông cao hơn ngực.

Gấp cánh tay dưới đầu để được hỗ trợ.

Thực hành kiểu thở 1: 2.

Tiếp tục trong vài phút.

4. Tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần đồng thời làm giảm nguy cơ mắc nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm đột quỵ và bệnh tim.

Tập thể dục buộc các cơ phải làm việc nhiều hơn, điều này làm tăng nhịp thở của cơ thể, dẫn đến cung cấp nhiều oxy hơn cho các cơ. Nó cũng cải thiện lưu thông, làm cho cơ thể hiệu quả hơn trong việc loại bỏ carbon dioxide dư thừa mà cơ thể tạo ra khi tập thể dục.

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Cơ thể sẽ bắt đầu thích nghi để đáp ứng nhu cầu vận động thường xuyên. Các cơ sẽ học cách sử dụng oxy hiệu quả hơn và tạo ra ít carbon dioxide hơn.

Mặc dù tập thể dục có thể khó khăn hơn đối với những người bị bệnh phổi mãn tính, nhưng những người này cũng có thể hưởng lợi từ việc tập thể dục thường xuyên. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ nang hoặc hen suyễn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu một chế độ tập luyện mới.

5. Trà xanh

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Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm trong phổi. Những hợp chất này thậm chí có thể bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của việc hít phải khói thuốc.

Một nghiên cứu gần đây liên quan đến hơn 1.000 người trưởng thành ở Hàn Quốc báo cáo rằng những người uống ít nhất 2 tách trà xanh mỗi ngày có chức năng phổi tốt hơn những người không uống.

6. Thực phẩm chống viêm

Ăn quả anh đào có thể giúp chống lại chứng viêm.

Đường hô hấp bị viêm có thể gây khó thở, nặng ngực và tắc nghẽn. Ăn thực phẩm chống viêm có thể làm giảm viêm để giảm các triệu chứng này.

Thực phẩm giúp kháng viêm bao gồm:

nghệ

rau xanh

quả anh đào

quả việt quất

quả ô liu

quả óc chó

các loại đậu

đậu lăng

7. Bài tập gõ ngực

Bộ gõ là một cách hiệu quả khác để loại bỏ chất nhờn dư thừa ra khỏi phổi. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia trị liệu hô hấp sẽ dùng bàn tay khum gõ nhịp nhàng vào thành ngực để đánh bật chất nhầy bị mắc kẹt trong phổi.

Kết hợp gõ lồng ngực và dẫn lưu tư thế có thể giúp làm sạch chất nhầy dư thừa trong đường thở.

Theo Medical News Today