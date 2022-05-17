Mách bạn chế độ ăn uống giúp giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mạch máu

Sức khỏe 17/05/2022 18:00

Các thói quen ăn uống và tập thể dục rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến mạch máu. Hãy cùng tìm hiểu về chế độ ăn hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh này nhé.

1. Giảm cơm, tinh bột và tăng khẩu phần các món cá, hải sản và đậu phụ

Mách bạn chế độ ăn uống giúp giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mạch máu - Ảnh 1

Bằng cách cải thiện lưu lượng máu và ngăn ngừa chất béo trung tính và cholesterol bám vào các mạch máu, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ một cách hiệu quả. Ngoài ra, chế độ ăn này còn giúp ngăn chặn chứng viêm mãn tính và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. 

Trong một số bài đây gần đây của tạp chí 'Nutrients' đã chỉ ra rằng một chế độ ăn bao gồm: 5 carbohydrate, 2 protein và 3 chất béo có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đó là một chế độ ăn kiêng giảm tỷ lệ carbohydrate (gạo, mì, v.v.) và cung cấp protein từ cá, hải sản và đậu phụ. Tăng hàm lượng chất béo không bão hòa và giảm tỷ lệ chất béo bão hòa.

Chế độ ăn này làm giảm rõ rệt lượng cholesterol toàn phần, cholesterol LDL không lành mạnh so với những người ăn chế độ thông thường. Số lượng tế bào bạch cầu cũng giảm đáng kể. Ăn ít thực phẩm có carbohydrate và tăng thực phẩm chứa nhiều axit béo không bão hòa đa tốt cho mạch máu, chẳng hạn như cá và hải sản có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh về mạch máu. Các loại rau giàu chất xơ cũng góp phần hỗ trợ bài tiết mật và cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể.

2. Chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn ít chất béo 

Một nghiên cứu so sánh tác động đến sức khỏe của chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn ít chất béo đã được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế 'The Lancet'. 1002 bệnh nhân bị bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực được được yêu cầu ăn theo chế độ ăn Địa Trung Hải và 502 người khác ăn theo chế độ ăn ít chất béo.

Theo kết quả theo dõi trong 7 năm cho thấy, tỷ lệ tái phát bệnh tim (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) và đột quỵ (xuất huyết não, nhồi máu não) ở nhóm người ăn theo chế độ ăn Địa Trung Hải giảm thiểu 26%. Chế độ ăn ít chất béo cũng có tác dụng ngăn ngừa các bệnh này nhưng kém hơn so với chế độ ăn Địa Trung Hải.

3. Tìm hiểu chế độ ăn Địa Trung Hải giúp ngăn ngừa bệnh liên quan đến mạch máu 

Mách bạn chế độ ăn uống giúp giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mạch máu - Ảnh 2

Chế độ ăn Địa Trung Hải gồm nhiều rau, trái cây, các loại đậu, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu protein như cá và thịt gà, và các loại dầu thực vật như dầu ô liu. Những thực phẩm này làm giảm quá trình oxy hóa của chất béo và các cơ quan trong cơ thể, có tác động tích cực đến hệ tim mạch thông qua việc. Để ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh về mạch máu như bệnh tim và đột quỵ, bạn chỉ nên ăn một lượng carbohydrate thích hợp và tăng cường bổ sung các axit béo không bão hòa tốt cho mạch máu, chẳng hạn như cá, hải sản, các loại hạt và dầu ô liu. Rau và trái cây lại rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng làm chậm quá trình oxy hóa của cơ thể. Có thể nói đây là một chế độ ăn tối ưu nhất giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mạch máu và bảo vệ sức khỏe tim.

Theo Kormedi.com

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