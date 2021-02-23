Lá khôi tía có tác dụng gì và cách sử dụng hiệu quả

Có lẽ nhiều người đã từng nghe qua về lá khôi tía, tuy nhiên để hiểu rõ về loại lá này cũng như công dụng của nó thì không phải ai cũng nắm được. Vậy lá khôi tía có tác dụng gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Lá khôi tía là loại lá của cây khôi tía, thuộc cây thân mềm, mọc thẳng và có thể cao đến đầu người. Lá cây có hình bản dài, phía mặt trên có màu xanh, mặt dưới màu tím, nhìn tổng thể chiếc lá có màu tía nên còn gọi lá lá khôi tía.

Trước khi tìm hiểu về tác dụng lá khôi tía đối với sức khỏe thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những thông tin chi tiết nhất về loại lá này.

Lá khôi tía có 2 màu tím và xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cây lá khôi tía thường mọc hoang ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Do loại cây này có tác dụng tốt cho sức khỏe nên hiện nay tại nhiều vườn thảo dược cũng như các hộ gia đình đã nhân giống và trồng loại cây này để làm dược liệu điều trị bệnh.

Để mang đến hiệu quả tốt nhất trong việc điều trị bệnh, thì thời điểm thu hoạch lá khôi tía là vào mùa hè. Lá sẽ được rửa sạch, phơi khô và bảo quản trong cái túi nilon để sử dụng dần.

Lá khôi tía có tác dụng gì?

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu những thông tin chi tiết về lá khôi tía là gì, phần nội dung này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về công dụng của loại lá này.

Theo Đông Y

Theo Đông Y thì lá khôi tía có tính hàn, vị chua, có tác dụng tiêu độc, bình can có tác dụng kháng khuẩn và chống dị ứng. Do đó, lá khôi tía thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa: viêm họng, mẩn ngứa, mề đay, đau dạ dày, thấp khớp…

Lá khôi tía chữa viêm họng, mẩn ngứa, đau dạ dày, thấp khớp - Ảnh minh họa: Internet

Theo Y học hiện đại

Trong thành phần lá khôi tía có chứa hoạt chất tanin có tác dụng kháng viêm, làm liền sẹo, giảm sự tăng tiết dịch axit trong dạ dày. Vì vậy, sử dụng lá khôi tía chữa đau dạ dày cho hiệu quả rất tốt.

Ngoài ra, độc lực có trong lá khôi tía còn có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi khuẩn Hp sống trong dạ dày, giúp giảm đau, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng cũng như ổn định hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, lá khôi tía còn có tác dụng trong việc điều trị các triệu chứng: chướng bụng, đầy hơi, ợ hơi, ợ chua, bệnh lý trào ngược dạ dày…

Lá khôi tía đặc biệt có hiệu quả trong điều trị các bệnh lý về dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá khôi tía chữa bệnh

Trong phần nội dung trên, bạn đọc đã được tìm hiểu về công dụng của lá khôi tía chữa dạ dày hiệu quả cũng như một số bệnh lý khác. Trong phần nội dung này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách sử dụng lá khôi tía chữa bệnh đúng phương pháp như sau:

Lá khôi tía chữa bệnh dạ dày

Bài thuốc 1

Bạn chuẩn bị khoảng 20g lá khôi tía tươi hoặc 10g lá khôi tía khô.

Đem rửa sạch lá khôi tía, để ráo nước, rồi cho vào ấm đun sôi, sau đó bạn rót ra cốc uống.

Nên uống nước lá khôi tía vào thời điểm buổi sáng để cho hiệu quả điều trị tốt nhất các bệnh lý về dạ dày.

Bài thuốc 2

Lấy các nguyên liệu thảo dược bao gồm: lá khôi tía, lá bồ công anh, lá khổ sâm theo tỷ lệ: 30g, 20, 10g.

Đem các nguyên liệu rửa sạch, sau đó cho vào ấm đun với 1,5 lít nước lọc. Đun sôi liên tục trong khoảng thời gian 20 phút, sau đó rót thuốc ra cốc uống.

Nên uống thuốc trước bữa ăn khoảng 30 phút và nên uống vào thời điểm buổi sáng để cho hiệu quả tốt nhất.

Bài thuốc lá khôi tía chữa dạ dày kết hợp với lá bồ công anh và lá khổ sâm - Ảnh minh họa: Internet

Lá khôi tía chữa viêm họng, viêm phế quản

Chuẩn bị lá khôi tía, mật ong, bột nếp với lượng vừa phải.

Nấu lá khôi tía với nước, khi đun đến còn 1/3 lượng nước thì cho mật ong và bột nếp trộn đều, tiếp tục đun đến khi hỗn hợp đặc sệt thì tắt bếp.

Viên hỗn hợp này thành các viên tròn, nhỏ, mỗi ngày ngậm 2 – 3 viên. Duy trì liên tục trong khoảng 5 ngày để giảm các triệu chứng viêm họng, viêm phế quản.

Lá khôi tía chữa mẩn ngứa, dị ứng

Chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm: Lá khôi tía, kim ngân hoa, lá mã đề, ké đầu ngựa mỗi loại 10g, đơn đỏ 20g.

Rửa sạch tất cả các nguyên liệu trên rồi sắc lấy nước uống hàng ngày. Chia đều làm 3 lần

Lá khôi tía chữa thấp khớp

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: lá khôi tía, lá bạc thau, lá đơn mặt trời mỗi loại 10g; dây kim ngân 8g, lá thông 6g, rễ gối hạc, ké đầu ngựa mỗi loại 14g.

Đem tất cả các nguyên liệu trên sắc lấy nước uống, ngày chia làm 3 lần, uống trước bữa ăn và trước khi đi ngủ.

Lá khôi tía và các nguyên liệu khác chữa bệnh thấp khớp - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, bạn đọc đã được tìm hiểu chi tiết lá khôi tía có tác dụng gì đối với sức khỏe. Mong rằng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn đọc hiểu rõ loại lá này cũng như cách sử dụng lá để điều trị bệnh hiệu quả.