Không căng thẳng, không lo lắng: 5 thay đổi tinh tế cho cuộc sống vô tư, khỏe khoắn và vui tươi hơn

Căng thẳng và lo lắng đã trở thành yếu tố chính trong cuộc sống của hầu hết mọi người, có thể là từ việc bị kẹt xe cho đến các vấn đề ở nhà hoặc tại nơi làm việc. Tiếp xúc liên tục với căng thẳng có hại cho sức khỏe của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải giải tỏa nó càng nhanh và càng thường xuyên càng tốt. Để làm được như vậy, cần có những bài tập và kỹ thuật hữu ích nhất định.

Căng thẳng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và các vấn đề về năng suất. Để làm cho cuộc sống của mọi người tươi sáng hơn và không còn căng thẳng, đay là lời khuyên về cách chống lại căng thẳng và cách ngăn chặn nó xảy ra dành cho bạn. Tập thể dục để giảm căng thẳng cổ và lưng Bài tập gồm 4 phần này sẽ giúp giảm căng thẳng ở đầu, cổ, cột sống và lưng dưới của bạn. Nhún vai: Nâng vai lên, càng gần tai càng tốt. Giữ nguyên tư thế đó trong 5 giây, sau đó thả vai ra sau. Lặp lại quá trình này 3 lần. Quay cằm: Ngồi thẳng lưng. Từ từ xoay cằm về phía vai phải, xa nhất có thể. Giữ nó ở đó trong 10 giây. Sau đó đưa cằm về chính giữa. Bây giờ làm theo quy trình tương tự bằng cách xoay cằm về phía vai trái. Lặp lại hai lần. Nghiêng đầu: Ngồi thẳng lưng và nhìn về phía trước. Sau đó, từ từ nghiêng đầu về phía bên trái, cố gắng chạm vào vai của bạn. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Đưa đầu về vị trí bình thường, để yên trong 2 giây. Sau đó nghiêng đầu về phía vai phải của bạn, giữ nó ở đó trong 10 giây trước khi đưa nó trở lại vị trí bình thường. Thực hiện theo quy trình tương tự bằng cách uốn cong đầu về phía trước và sau đó lùi lại. Backstretch: Đặt lòng bàn tay của bạn phẳng trên lưng dưới của bạn. Tạo áp lực để đẩy lưng về phía trước. Giữ nó trong 10 giây. Giảm nhẹ cơ thể tức thì bằng cách bấm huyệt 3 điểm áp lực giúp bạn giảm bớt căng thẳng: Điểm trũng dưới ngón tay cái: Điểm này nằm ở phần màng giữa ngón cái và ngón trỏ. Dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái ấn vào điểm này trên bàn tay phải. Giữ khoảng 30 giây trong khi thở chậm và sâu rồi thả ra. Lặp lại 3 lần. Sau đó đổi tay. Điểm trũng dưới ngon chân cái: Điểm này nằm ở phần lưới giữa ngón chân cái và ngón chân dài của bàn chân bạn. Ấn mạnh trong 20 giây và sau đó thực hiện tương tự cho bàn chân còn lại. Thần môn: huyệt này nằm trên nếp gấp cổ tay trong, hướng về phía ngón út của cổ tay. Cảm nhận một khoảng trống ở chân của vị trí này. Ấn nhẹ trong 2 đến 3 phút. Làm điều đó cho cổ tay phải của bạn trước và sau đó cho cổ tay trái. Yoga giúp giảm căng thẳng và lo lắng Paschimottanasana hoặc Tư thế gập người về phía trước : Ngồi thẳng, hai chân duỗi thẳng ra phía trước với ngón chân hơi cong về phía bạn. Trong khi hít thở sâu, nâng cao cánh tay qua đầu và duỗi thẳng. Thở ra và gập người về phía trước với cằm hướng về phía ngón chân. Dang rộng cánh tay của bạn và để chúng vươn xa hết mức có thể. Hít vào và hơi nâng đầu lên. Thở ra trong khi di chuyển rốn về phía đầu gối. Hít vào và trở lại tư thế ngồi thẳng bình thường. Từ từ thở ra và hạ cánh tay xuống.

: Ngồi thẳng, hai chân duỗi thẳng ra phía trước với ngón chân hơi cong về phía bạn. Trong khi hít thở sâu, nâng cao cánh tay qua đầu và duỗi thẳng. Thở ra và gập người về phía trước với cằm hướng về phía ngón chân. Dang rộng cánh tay của bạn và để chúng vươn xa hết mức có thể. Hít vào và hơi nâng đầu lên. Thở ra trong khi di chuyển rốn về phía đầu gối. Hít vào và trở lại tư thế ngồi thẳng bình thường. Từ từ thở ra và hạ cánh tay xuống. Uttana Shishosana hoặc Tư thế dáng người mở rộng : Đặt tư thế trên mặt sàn. Thở ra và từ từ đưa tay về phía trước đồng thời hạ thấp ngực chạm đất. Thả đầu của bạn từ từ xuống để trán chạm đất. Hít vào và kéo hông lên và ra sau. Hít thở sâu và giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 nhịp thở. Sau đó thả lỏng tư thế.

: Đặt tư thế trên mặt sàn. Thở ra và từ từ đưa tay về phía trước đồng thời hạ thấp ngực chạm đất. Thả đầu của bạn từ từ xuống để trán chạm đất. Hít vào và kéo hông lên và ra sau. Hít thở sâu và giữ nguyên tư thế trong khoảng 10 nhịp thở. Sau đó thả lỏng tư thế. Uttanasana hoặc Tư thế gập người về phía trước : Đứng thẳng với hai bàn chân chạm vào nhau. Nâng cao cánh tay của bạn trên đầu và sau đó từ từ uốn cong về phía trước và cố gắng chạm vào các ngón chân của bạn. Hít thở sâu và giữ chừng nào bạn thấy thoải mái. Sau đó, từ từ bắt đầu nâng người lên và nâng cao cánh tay của bạn trên đầu và sau đó từ từ trở lại vị trí đứng bình thường. Xoa bóp đầu, mắt và tay Xoa bóp thái dương : Dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út để tạo áp lực lên thái dương trong khoảng 10 giây. Nghỉ 5 giây và lặp lại. Thực hiện nó 3 lần.

: Dùng ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út để tạo áp lực lên thái dương trong khoảng 10 giây. Nghỉ 5 giây và lặp lại. Thực hiện nó 3 lần. Mát-xa mắt : Nhắm mắt lại và sử dụng ngón trỏ và ngón giữa để bắt đầu mát-xa mắt từ phía bên trong của mắt, gần xương đánh dấu điểm bắt đầu của mũi và hướng ra phía ngoài của mắt theo đường tròn. Lặp lại nó 5 lần.

: Nhắm mắt lại và sử dụng ngón trỏ và ngón giữa để bắt đầu mát-xa mắt từ phía bên trong của mắt, gần xương đánh dấu điểm bắt đầu của mũi và hướng ra phía ngoài của mắt theo đường tròn. Lặp lại nó 5 lần. Massage lòng bàn tay : Dùng tay phải xoa nhẹ bên trong từng ngón tay trên lòng bàn tay trái rồi xoa đều lòng bàn tay. Lặp lại tương tự cho lòng bàn tay còn lại của bạn.

: Dùng tay phải xoa nhẹ bên trong từng ngón tay trên lòng bàn tay trái rồi xoa đều lòng bàn tay. Lặp lại tương tự cho lòng bàn tay còn lại của bạn. Đừng quên uống nước trước và sau liệu pháp mát-xa này vì nước giúp hòa tan các chất độc thải ra ngoài. Áp dụng lối sống lành mạnh Tập thể dục thường xuyên : Tham gia vào một số loại hoạt động thể chất là một cách tuyệt vời để tránh căng thẳng và stress. Hình thành thói quen tập thể dục hàng ngày và kiên trì thực hiện. Hoạt động thể chất giúp tiết endorphin trong não và hệ thần kinh giúp chống lại cơn đau trên cơ thể. Luôn vui vẻ và cười : Tiếng cười cũng được biết là có tác dụng hỗ trợ bài tiết endorphin, một loại hormone chống lại cơn đau. Chú ý đến tư thế của bạn : Ngồi thẳng lưng và đứng thẳng với hai bàn chân rộng bằng hông. Tránh thực phẩm gây đau đầu : Caffeine và bột ngọt được cho là nguyên nhân gây ra cơn đau đầu, vì vậy bạn nên tránh xa chúng. Các loại thực phẩm khác cần tránh bao gồm: thực phẩm lên men hoặc ngâm chua, đậu phộng, pho mát lâu năm, cá hun khói, gan gà, v.v. Tránh uống rượu và hút thuốc Giữ đủ nước : Uống khoảng 2 lít hoặc khoảng 8 cốc nước mỗi ngày. Ngủ ngon : Cần cho cơ thể nghỉ ngơi hợp lý. Bạn nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Hãy thử ngủ trong một căn phòng tối, không có tiếng ồn để làm bạn mất tập trung. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải duy trì một lịch trình ngủ phù hợp. Theo Brightside Đừng chủ quan khi giảm sốt, đó có thể là ‘dấu hiệu ngầm’ báo sốt xuất huyết trở nặng Biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết rất khó lường, ngay cả khi bạn đã hết sốt, bệnh vẫn có biến chứng nguy hiểm. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-cang-thang-khong-lo-lang-5-thay-doi-tinh-te-cho-cuoc-song-vo-tu-khoe-khoan-va-vui-tuoi-hon-492270.html Theo Linh Chi (Dịch) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-cang-thang-khong-lo-lang-5-thay-doi-tinh-te-cho-cuoc-song-vo-tu-khoe-khoan-va-vui-tuoi-hon-492270.html