Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn

Sức khỏe 14/08/2022 12:09

Một số món ăn cay đến nỗi đầu bếp phải đeo mặt nạ phòng độc khi nấu để bảo vệ mắt khỏi bị bỏng. Ăn đồ nóng có ảnh hưởng không thể phủ nhận đến toàn bộ cơ thể. Nhưng không nhiều người nhận thức được những tác động tích cực và tiêu cực mà họ sẽ phải đối mặt.

Đây là những điều gì sẽ xảy ra với cơ thể chúng ta khi chúng ta ăn thức ăn cay.

1. Bạn có thể giảm cân 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 1

Ăn đồ cay là một cách dễ dàng để đốt cháy thêm một số chất béo. Không gì có thể thay thế việc tập thể dục và một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng chất capsinoids có trong ớt không thể gây hại. Chúng được biết đến với việc tăng tiêu hao năng lượng và giảm lượng mỡ trong cơ thể.

2. Khả năng chịu đau của bạn sẽ tăng lên 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 2

Thật khó tin, vì bản thân ăn đồ cay đã gây đau đớn cho một số người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng capsaicin trong ớt có thể nhắm mục tiêu vào một chất đặc biệt trong não của chúng ta, là nguyên nhân gây ra cảm giác đau đớn. Nó đánh lừa bộ não của chúng ta để bỏ qua cơn đau, một phần thưởng tuyệt vời cho những người không sợ những thứ cay nóng.

3. Hệ thống miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 3

Trong khi thưởng thức đồ ăn nóng, cơ thể bạn sẽ được bổ sung chất chống oxy hóa. Nó đặc biệt hữu ích trong mùa cúm, vì chất chống oxy hóa bảo vệ chúng ta khỏi vi trùng tấn công cơ thể. Nếu bạn đang cảm thấy khó chịu, hãy nấu món gì đó với ớt để giữ cho khả năng miễn dịch của bạn mạnh mẽ hơn nhé.

4. Tăng khả năng sống thọ hơn 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 4

Nghiên cứu này cho thấy những người ăn đồ nóng 6-7 ngày mỗi tuần có tỷ lệ tử vong thấp hơn 14%. Nghiên cứu đã quan sát những người yêu thích đồ ăn cay độc lập với các yếu tố nguy cơ khác, vì vậy đồ ăn cay sẽ không giúp ích cho những người có lối sống không lành mạnh.

5. Mức tiêu thụ đường của bạn sẽ giảm 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 5

Không còn là bí mật nữa khi cho rằng đường gây hại cho sức khỏe của bạn, nhưng việc cắt giảm lượng đường không phải là điều dễ dàng. Các chuyên gia nói rằng thỉnh thoảng thêm các món cay vào thực đơn của bạn có thể giúp bạn chống lại cảm giác thèm ăn đường. Tương tự như việc uống một cốc nước cam sau khi đánh răng, sau khi ăn một thứ gì đó cay, chúng ta thường không muốn thưởng thức thêm bất cứ thứ gì ngọt ngào nữa. 

6. Vị giác của bạn sẽ bị ảnh hưởng 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 6

Lưỡi của bạn sẽ là nơi đầu tiên cảm nhận được hậu quả tiêu cực của việc bạn thèm đồ ăn nóng. Lưỡi của bạn sẽ có cảm  giác bỏng rát và đây không chỉ là một cảm giác mà nó sẽ là một vết bỏng thực sự. Vì nó, bạn sẽ không thể nếm được nhiều hương vị như trước, nhưng đừng lo lắng, điều này chỉ là tạm thời. Các thụ thể vị giác của bạn sẽ phục hồi, trừ khi bạn ăn quá nhiều thức ăn cay hàng ngày trong một thời gian dài.

7. Có thể gây ra phản ứng dị ứng

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 7

Một số người cho biết họ bị sưng mặt và ngứa vào buổi sáng sau khi ăn bữa tối nhiều gia vị. Điều này có thể xảy ra vì ớt có khả năng gây dị ứng. Đối với một số người, phản ứng này chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với gia vị. Để hiểu lý do tại sao nó xảy ra và cách ngăn ngừa nó, bạn có thể cần phải đến gặp bác sĩ.

8. Các vấn đề về dạ dày của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn 

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 8

Nếu bạn có một dạ dày nhạy cảm, ăn đồ cay là một ý kiến ​​tồi. Đầu tiên, nó có thể khiến bạn bị tiêu chảy. Lý do là vì capsaicin, dù là chất có tác động tích cực đến cơ thể, nhưng nói chung, là một chất gây khó chịu cho chúng ta. Ngoài ra, nó có thể gây viêm dạ dày tạm thời hoặc nếu bạn đã có vấn đề về dạ dày, chúng có thể trở nên tồi tệ hơn.

9. Có thể làm tăng chứng ợ nóng

Khi ăn cay, những điều lợi hại bất ngờ này sẽ diễn ra với sức khỏe của chính bạn - Ảnh 9

Ớt bao gồm sự kết hợp của các axit và khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều chúng, thành dạ dày của chúng ta bắt đầu bị đốt cháy. Tình trạng này có thể xấu đi và trở thành mãn tính trong thời gian dài. Vì vậy, không có lợi cho bạn nếu lạm dụng thực phẩm cay nóng. Nếu bạn đang bị ợ chua, hãy thử uống sữa hoặc làm mát vết bỏng bằng một ít kem.

Theo Brightside

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