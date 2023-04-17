Bác sĩ Nguyễn Duy Tùng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình thì đây là trường hợp hiếm gặp, nếu không chẩn đoán đúng và xử lý kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng và phần chân bị dập nát có thể hoại tử và cắt bỏ…

Theo thông tin từ Báo Tổ quốc, ngày 17/4, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới ( Quảng Bình ) cho hay, các bác sĩ của bệnh viện đã thành công khi tiến hành phẫu thuật ghép nối động mạch đùi, tái tạo lưu thông máu giúp cứu được chân phải của bệnh nhân sau tai nạn giao thông.

Khi bệnh nhân nhập viện với những biểu hiện đùi phải sưng nhẹ, biến dạng, động mạch chày trước và động mạch chày phía sau chân phải không bắt được. Qua chẩn đoán bằng hình ảnh xác định được mức độ tổn thương chân phải của bệnh nhân bị gãy kín 1/3 giữa xương đùi phải, tổn thương đụng dập động mạch đùi, huyết khối gây tắc động mạch đùi phải.

Để xử lý trường hợp này, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn động mạch đùi bị đụng dập, lấy bỏ huyết khối. Ghép nối động mạch đùi, tái tạo lưu thông máu chân phải kết hợp xương đùi phải bằng nẹp vít khóa để cố định.

Ca phẫu thuật hy hữu này được đánh giá thành công bởi trường hợp gãy kín xương đùi, đụng dập, huyết khối gây tắc động mạch đùi rất ít gặp, tổn thương rất dễ bị bỏ sót.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, chân phải có cảm giác tốt và được xuất viện và tiếp tục điều trị phục hồi chức năng để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Báo Nhân Dân trước đó, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cũng xử trí thành công các ca phức tạp như cẳng tay bị đứt gần lìa cho người bệnh do bị tai nạn lao động. Tại phòng mổ, các bác sĩ vừa tiến hành truyền máu, hồi sức tích cực, vừa phải cắt lọc và làm sạch vết thương do nhiều dị vật như: đất, đá, mảnh gỗ, mùn cưa. Sự phối kết hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các bác sĩ liên chuyên khoa Ngoại lồng ngực, tim mạch-Gây mê hồi sức-Ngoại chấn thương chỉnh hình để tiến hành phẫu thuật cho người bệnh nhanh nhất có thể.

Cứu phẫu bệnh nhân bị đứt gần lìa cánh tay. Ảnh: Nhân Dân

Các kỹ thuật khó và phức tạp lần lượt được thực hiện nhằm giữ lại phần tay bị đứt gần lìa cho người bệnh như: kết hợp xương bằng nẹp vít để giữ trục chi; tiến hành vi phẫu nối mạch chi bao gồm 2 động mạch quay, động mạch trụ, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền; tiến hành vi phẫu khâu nối thần kinh và gân cơ cho bệnh nhân. Sau 6 giờ phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân huyết động ổn định và cẳng tay được khâu nối thành công. Sau 1 tháng điều trị tại Khoa Ngoại lồng ngực tim mạch, vết thương trên tay người bệnh được khâu kín lại hoàn toàn. Hiện tại, cẳng tay được cứu sống hồi phục một phần về cảm giác cũng như vận động. Tay bệnh nhân cảm nhận được cảm giác đau và nóng lạnh, có cử động được cổ bàn và các ngón tay. Bệnh nhân được ra viện khi các thao tác cũng như cảm giác sâu của cẳng tay phải đang trong tiến trình phục hồi tốt.

Theo các bác sĩ, sự thành công của việc khâu nối chi trên phụ thuộc vào mức độ thương tổn, dập nát của chi, bên cạnh đó là thời gian vàng để cứu chi là trong vòng 6 giờ đầu sau tổn thương.