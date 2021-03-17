HLV Yoga TRẦN ANH TÚ – Người thầy tâm tài đức

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một vị HLV Yoga rất giỏi về chuyên môn và có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh, đó là thầy Trần Anh Tú - “Tú Trần Sun Yoga”.

Với sự phát triển của bộ môn Yoga không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp thế giới, Yoga đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong ngành thể dục thể thao. Các phương pháp tập luyện của bộ môn Yoga rất dễ tập và không phân biệt lứa tuổi nên được nhiều người trải nghiệm, thấy được hiệu quả và tác dụng của Yoga mang lại nên Yoga ngày càng nhiều người tập luyện hơn.

Một người đã có đam mê với bộ môn Yoga hơn 10 năm. Trước đó thầy Tú gặp một chấn thương về xương khớp khi thi đấu võ. Từ đó thầy Tú được gia đình vốn đã có truyền thống về Yoga đưa ra những bài tập về Yoga trị liệu. Sau một thời gian tập luyện thì những chấn thương bắt đầu hồi phục, bản thân Tú nhìn thấy những điều kỳ diệu từ bộ môn Yoga và đã theo nghề Yoga cho đến giờ. Miệt mài học tập từ trong lẫn ngoài nước, cộng với niềm đam mê và mục đích về sức khỏe cộng đồng nên Tú đã mở ra Trung Tâm Sun Yoga, để giảng dạy và chia sẻ những kiến thức về Yoga cho tất cả mọi người.

Là giảng viên chính tại Sun Yoga thì Tú còn là trọng tài quốc gia và hội viên tổ chức của Liên Đoàn Yoga Việt Nam và trong ban chấp hành của Liên Đoàn Thể Dục Dưỡng Sinh Và Yoga TP.HCM cũng là giáo viên đào tạo HLV thuộc sở văn hóa và thể thao thành phố Hồ Chí Minh, và là giảng viên dạy các chuyên đề cho lớp tập huấn của Liên Đoàn Yoga Việt Nam.

Không những vậy Tú còn đứng lớp tại các trung tâm như: trung tâm HD fitness and yoga, cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Tây Thạnh,…

Bên cạnh dạy yoga với sở thích học hỏi luôn muốn nâng cao kiến thức chuyên môn thì Tú còn tham gia lớp đại học tại trường đại học sư phạm thể dục thể thao TP.HCM và tốt nghiệp với chuyên ngành giáo dục thể chất. Tiếp tục, tham gia khóa học về châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và khóa học phục hồi chức năng, chuyên sâu vào cơ thể học giải phẫu hệ cơ, xương, khớp tại Đại học y dược. Ngoài ra từ năm 2015 đến 2017 Tú còn tham gia nhiều khóa học ngoại khóa ở nước ngoài. Không những vậy Tú còn thường xuyên tiếp xúc tìm hiểu nhiều phương pháp Yoga của Ấn Độ để nâng cao chuyên môn.

Những nỗ lực như vậy Tú thường xuyên được nhận lời mời dạy Yoga cho các đơn vị như HTV, VTV Cần Thơ, VTV1, Sức Khỏe 24h, Báo Phụ Nữ & Gia Đình và rất nhiều các đơn vị khác.

Cùng với sự nỗ lực và học hỏi không ngừng nghỉ thì Tú luôn được Liên Đoàn Yoga Việt Nam mời làm trọng tài chính chấm rất nhiều giải đấu mang tầm cỡ quốc gia.

Người thầy tâm tài đức

Thầy Tú luôn tâm đắc rằng: “Hãy cứ cho đi và nhận lại yêu thương”. Từ câu nói này luôn thúc đẩy Tú càng cố gắng học hỏi và chia sẻ thật tâm để nhiều người biết đến Yoga mà mang Yoga đến gần nhiều người hơn.

Với những đóng góp to lớn trong việc phát triển phong trào bộ môn Yoga, thầy Tú luôn được ban ngành quận huyện nhiều năm liền trao tặng bằng khen và danh hiệu danh giá. Không những thế cái tâm cái đức của thầy Tú luôn chiếm vị trí to lớn trong trái tim của hàng trăm hàng ngàn học viên đang theo học.

Theo như chị Lan và một số HLV đã và đang học lớp HLV của thầy Tú trực tiếp huấn luyện tại Sun Yoga chia sẻ: "Chúng tôi đã từng học đào tạo HLV nhiều nơi, không chỉ mất thời gian, tiền bạc và công sức mà đổi lại tôi không nhận được bất kì kiến thức nào để tự tin đứng lớp dạy. Rất may mắn khi được gặp được thầy Tú, thầy không chỉ chuyên môn giỏi mà rất có tâm, luôn chỉ dẫn, truyền đạt những kĩ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy và chia sẻ rất tận tình, thầy cũng luôn động viên và thắp sáng ngọn lửa đam mê Yoga cho chúng tôi, tưởng chừng như đã muốn dập tắt".

Về việc giảng dạy về bộ môn Yoga thì thầy Tú chuyên về Yoga cơ bản, Yoga nâng cao, Yoga trị liệu và đặc biệt là đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp 200h, về việc đào tạo HLV thì thầy Tú cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm nên rất uy tín và chuyên nghiệp vì vậy nhiều anh chị học viên tin tưởng và theo học ở thầy Tú.

Ngoài ra thầy Tú cùng với trung tâm Sun Yoga và các mạnh thường quân thường xuyên tổ chức những buổi từ thiện nhằm giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và trẻ em vùng sâu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó thầy Tú còn tạo ra một kênh Youtube với từ khóa “Trần Anh Tú Yoga” được thầy đăng rất nhiều bài Yoga trị liệu để hỗ trợ cho các học viên không có điều kiện đến lớp tập và hoàn toàn miễn phí, thầy luôn mong muốn có thể góp một phần sức để thay đổi, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng người Việt.

Chính vì vậy, ở trung tâm Sun Yoga hay các lớp Yoga thầy Tú dạy luôn đông kín học viên, ai nấy trên mặt cũng hiện lên niềm hân hoan, niềm vui vì đã gặp đúng người thầy có tâm.