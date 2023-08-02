Hà Nội: Người đàn ông cấm vợ xem phim Hàn Quốc, bắt nói 'yêu chồng' mỗi ngày, bác sĩ chỉ ra bệnh lý nguy hiểm

Sức khỏe 02/08/2023 17:18

Anh không cho vợ xem phim Hàn Quốc vì sợ chị mê diễn viên nam. Tối ngủ, anh khóa chặt cửa, thấp thỏm vì sợ vợ lẻn ra ngoài. Trước khi ngủ, anh bắt chị phải nói nhiều lần câu "yêu chồng” rồi mới được đi ngủ...

Đó là trường hợp của người đàn ông 45 tuổi ở Nguyễn Trãi, Hà Nội. Dẫn tin từ VTC News, cặp vợ chồng này từng có cuộc sống hạnh phúc với 2 con ngoan ngoãn, học giỏi. Năm năm trở lại đây, anh bắt đầu thay đổi tính cách như hay nói nhiều, đôi lúc quát tháo vợ con.

Cho rằng vợ ngoại tình nên anh cấm chị không chơi với bạn bè, kể cả nam lẫn nữ. Anh không cho vợ xem phim Hàn Quốc vì sợ chị mê diễn viên nam. Tối ngủ, anh khóa chặt cửa, thấp thỏm vì sợ vợ lẻn ra ngoài. Trước khi ngủ, anh bắt chị phải nói nhiều lần câu "yêu chồng” rồi mới được đi ngủ. Nếu không thực hiện, anh dọa sẽ phóng hỏa đốt cả nhà khiến người vợ vừa nói vừa khóc trong sợ hãi.

Hà Nội: Người đàn ông cấm vợ xem phim Hàn Quốc, bắt nói 'yêu chồng' mỗi ngày, bác sĩ chỉ ra bệnh lý nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ của người đàn ông này đang làm ở một ngân hàng, thu nhập ổn định, nhưng anh nhất quyết bắt vợ ở nhà vì sợ vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Thấy chồng vô lý, chị vợ nhiều lần phản ứng, đôi co qua lại khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt. Thấy vợ phản kháng kịch liệt, anh càng lo, nghi ngờ vợ có "người khác" ở cơ quan nên không ít lần bám theo đến tận chỗ làm.

Để yên tâm, anh còn thoả thuận với vợ sẽ trực tiếp chở đi làm, đến chiều chờ sẵn ở cổng đón chị về. Điện thoại của chị, anh cũng giữ. Bất kỳ tin nhắn nào đến, anh đều đọc trước. Cuộc sống bị kìm kẹp, quá mệt mỏi chị xin nghỉ việc.

Thấy hành động của chồng vô lý, người vợ linh cảm có điều gì đó bất ổn nên đưa anh đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận chồng chị bị rối loạn hành vi, nhân cách, biểu hiện sự ghen tuông cực kỳ bất thường.

Dẫn tin từ Dân Trí, nói về chứng bệnh này, TS.BS Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, cho biết, những người đàn ông nghiện rượu lâu ngày, dễ hình thành định kiến, nghi ngờ vô lý, đặc biệt hay nghi ngờ vợ không chung thủy. Càng ngày, mối nghi ngờ đó càng bền vững cho đến khi kết tinh thành hoang tưởng thực sự. Khi đã mắc chứng hoang tưởng, bản thân người bệnh không thể tự nhận biết niềm tin đó là có thật hay do bệnh. Người bệnh tin tưởng 100% viễn cảnh vợ ngoại tình là có thật, đồng thời hành xử theo niềm tin bệnh lý đó.

BS Thu cũng lưu ý rằng, hoang tưởng ghen tuông có thể gặp trong nhiều bệnh tâm thần (chẳng hạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần do nghiện rượu). Đáng tiếc là nhiều phụ nữ vẫn đang phải hàng ngày trở thành nạn nhân của bệnh lý tâm thần này.

Tình trạng tồi tệ này có thể kéo dài, gây đau khổ cho cả đôi bên. Tuy nhiên, đôi khi họ lại không có hướng giải quyết do thiếu hiểu biết hoặc hiểu lầm rằng chồng làm vậy vì “quá yêu vợ”.

“Phụ nữ cần cảnh giác khi chồng biểu hiện ghen tuông thái quá một cách vô lý, đặc biệt là khi chồng hay chè chén. Chị em cần nhanh chóng cùng chồng đi khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, bởi bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, từ đó lấy lại hạnh phúc gia đình. Tốt nhất, để phòng bệnh hơn chữa bệnh, mọi người nên hết sức hạn chế rượu bia” – BS Thu nhấn mạnh.

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