Giải pháp nào tốt nhất cho người mất răng?

Ngoài những bất tiện bệnh nhân mất răng gặp phải như ăn nhai trở nên bất tiện; cơ mặt chùng xuống khiến làm cho khuôn mặt trông già trước tuổi... đa số bệnh nhân không biết các nguy hiểm từ mất răng gây ra. Nếu không kịp thời khắc phục, tình trạng sức khỏe của răng miệng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn là gây ra các bệnh như:

Bệnh đau đầu

Khi mất răng, các răng còn lại bị mất điểm nâng đỡ, lực nhai bất thường ảnh hưởng tới khớp thái dương gây hiện tượng đau đầu,… là triệu chứng thường thấy của bệnh loạn thái dương hàm.

Xô lệch răng, sai lệch khớp cắn

Bình thường các mặt nhai cắn khít với nhau, tạo thành khớp cắn hài hòa. Mất nhiều răng cùng lúc sẽ khiến lực ăn nhai bị tập trung lực vào các răng còn lại khác. Lâu dần dẫn tới tình trạng lực nhai hai hàm không đều, sai khớp cắn, các răng còn lại có xu hướng nghiêng sang răng bị mất.

­Tiêu xương ổ răng

Khi mất nhiều răng, xương hàm bắt đầu xảy ra tình trạng tiêu biến, không nâng đỡ được cấu trúc hàm mặt, khuôn mặt không cân đối, bị hóp lại.

Khó khăn trong phát âm

Mất răng sẽ làm giảm hoặc mất mối tương quan giữa răng – môi – lưỡi làm cho người bệnh phát âm khó khăn, bị ngọng.

Phương pháp nào điều trị mất răng tốt nhất?

Với những nguy hiểm từ việc mất răng gây ra, việc điều trị mất răng nên khẩn trương thực hiện. Mất răng có thể điều trị bằng các phương pháp: Cầu răng sứ, hàm giả tháo lắp, Trồng răng Implant… nhưng giải pháp tối ưu nhất vẫn là trồng răng Implant vì phương pháp này không làm ảnh hưởng đến các răng kế cận như làm cầu răng giả hay gây vướng víu, giảm cảm giác ngon miệng, trở ngại phát âm như hàm giả tháo lắp.

Trồng răng Implant hiểu đơn giản là dùng một chiếc trụ implant thay thế cho chân răng bị mất và thân răng sứ được gắn lên trên implant thực hiện chức năng ăn nhai như răng thật.

Cấu tạo Implant gần giống như răng thật

Trồng răng implant không những tăng kết cấu của xương hàm bằng cách bảo tồn và kích thích xương hàm tự nhiên phát triển quanh trụ mà còn không làm ảnh hưởng đến răng xung quanh, giúp bệnh nhân mất răng có lại được hàm răng nguyên vẹn, đảm bảo chức năng ăn nhai, cảm nhận thức ăn tốt và có cảm giác ngon miệng như răng thật, sử dụng được vĩnh viễn, không phải phục hình lại nhiều lần.

Tuy nhiên, Cấy ghép Implant đòi hỏi kỹ thuật nha khoa có độ khó cao, quy trình chặt chẽ, môi trường vô trùng tuyệt đối với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại mà không phải cơ sở, phòng khám nha khoa nào cũng có thể thực hiện thành công và đạt được hiệu quả tối ưu của kỹ thuật này.

Vì vậy, để mang lại một kết quả tốt nhất, khách hàng nên chú ý lựa chọn một nha khoa uy tín, có máy móc hiện đại, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề cao để thực hiện cấy ghép Implant!

Nha khoa Tâm Đức Smile – Trung tâm chuyên về Cấy ghép Implant

Với hệ thống trên 20 chi nhánh, Trung tâm Nha khoa kỹ thuật cao Tâm Đức Smile cam kết thực hiện quy trình Cấy ghép Implant theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y Tế, đảm bảo an toàn, vô trùng với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại CAD/CAM 3D sườn Zirconia nhập khẩu Đức, giúp thiết kế Abutment implant chính xác tuyệt đối, hệ thống chụp phim Conebeam CT 3D khảo sát cấu trúc xương và mô mềm 3 chiều vùng hàm mặt, giúp cắm Implant an toàn, chính xác.

Quy trình cắm Implant

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ Tâm Đức Smile đã thực hiện thành công hàng ngàn ca Implant và không ngừng cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nên bạn có thể hoàn hoàn yên tâm về quy trình cắm Implant Không đau - An toàn - Hiệu quả!

Chi phí Implant cao hơn các phương pháp khác, tuy nhiên xét về mặt lợi ích và thời gian sử dụng, Implant lại có chi phí thấp hơn vì sử dụng được bền lâu, không phải sửa chữa hay thay mới như các phương pháp khác. Thế nhưng, chi phí cắm Implant không phải ai cũng đáp ứng được.

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NHA KHOA TÂM ĐỨC SMILE

Địa chỉ: 52 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TpHCM

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Websites: www.nhakhoatamducsmile.com

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