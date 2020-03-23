Giải đáp: Kiến ba khoang đốt cần kiêng gì để cho nhanh lành?

Sức khỏe 23/03/2020 21:15

Kiến ba khoang là một loài vật rất nguy hiểm. Vậy khi bị kiến ba khoang đốt cần kiêng gì để cho nhanh lành? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Khi bị kiến ba khoang đốt sẽ để lại nhiều hậu quả rất khó lường. Chính vì thế, khi bị loài vật này đốt, bạn phải hết sức cẩn thận. Kiến ba khoang đốt cần kiêng gì? hay bị kiến ba khoang đốt có phải kiêng gì không? là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại kiến này cũng như một số lưu ý để vết thương mau lành khi bị kiến ba khoang đốt.

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Kiến ba khoang đốt cần kiêng gì để cho nhanh lành? - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm nhận diện của kiến ba khoang

Kiến ba khoang chính xác là một loại bọ (thuộc loại bọ cánh cứng). Do hình dạng giống kiến nên chúng được dân gian gọi là kiến ba khoang. Cái tên mô tả đúng đặc điểm của chúng. Ngoài ra, tên khoa học của loại này là: P.literatus.

Kiến ba khoang có hình dạng giống như hạt thóc, có màu đen và đỏ là chủ yếu, thân hình so le nhau tạo thành từng khoang riêng biệt. Đây là lý do chúng được gọi là ba khoang. Loại vật này di chuyển chủ yếu bằng chân hoặc cánh để bay.

Kiến ba khoang ở rải rác khắp mọi nơi, chủ yếu tập trung nhiều ở cỏ cây xanh lá. Bên cạnh đó, những nơi khô ráo cũng là địa điểm trú ngụ của chúng như nhà ở hay trường học, vì những nơi này giúp chúng tránh được mưa gió.

Giống với nhiều loại côn trùng khác, kiến ba khoang cũng trải qua 4 giai đoạn trước khi thành 1 con trưởng thành. Khi bắt đầu là trứng đến ấu trùng, đến nhộng và cuối cùng là con trưởng thành.

Một con kiến ba khoang sẽ sinh được từ hai mươi cho đến hàng trăm trứng. Thời gian sinh trưởng và phát triển của kiến ba khoang chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 11. Chu trình phát triển từ trứng thành một con kiến ba khoang trưởng thành sẽ mất khoảng hơn ba mươi ngày.

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Bị kiến ba khoang đốt rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Người bị kiến ba khoang đốt phải kiêng những gì?

  • Bạn không được nghiền nát, chà xát khi kiến ba khoang xuất hiện để tránh độc tố tiết ra. Khi chất độc bị dính vào vùng da trên cơ thể, tránh gãi hay chà mạnh vùng da bị tổn thương. Không nên để  các vùng da lành tiếp xúc với nơi bị dính độc tố.
  • Bạn hãy nhanh chóng rửa sạch vết thương (đặc biệt là vùng quanh mắt) để hạn chế các chất độc dính lên người. Sau đó bạn hãy dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
  • Nếu bạn lỡ dùng bàn tay đập chết kiến ba khoang, hãy rửa sạch lại bằng xà phòng để tránh độc tố bám vào.
  • Khi da bị tổn thương tấy đỏ và lan rộng cần phải đi khám ngay, không nên tự ý mua thuốc điều trị, bởi vì trong các loại thuốc bôi ngoài da có chứa Corticoid, chất giải độc tố,… những thành phần nên cần bác sĩ chỉ định mới dùng được.
  • Nếu xử lý đúng cách, viêm da do kiến ba khoang có thể khỏi trong 1 tuần. Ngay khi bị kiến đốt, người bệnh nên rửa nhẹ nhàng tại nơi tiếp xúc bằng nước muối sinh lý 9%, ngay lúc vừa tiếp xúc để trung hòa hoặc giảm bớt các yếu tố dị ứng. Sau đó, bạn cần đến gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị kịp thời, không được tự điều trị vì có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn.

Bị kiến ba khoang đốt phải kiêng ăn gì?

Khi bị kiến ba khoang đốt sẽ gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy tại vùng da bị tổn thương. Chính vì thế, những loại thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản (tôm, cua, cá) hay những thứ có mùi tanh cần phải tránh.

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Bị kiến ba khoang đốt không được ăn hải sản, các loại thực phẩm có vị tanh - Ảnh minh họa: Internet

Kiến ba khoang đốt cần kiêng gì và ăn gì cho mau lành

Trong những phần trên, những trường hợp cần phải kiêng hay một số loại thực phẩm không nên ăn khi bị kiến ba khoang đốt đã được tổng hợp. Ngoài các thực phẩm không nên ăn, bạn nên bổ sung thêm các loại rau củ quả xanh, tươi mát và uống nhiều nước giúp cơ thể có nhiều sức đề kháng và bổ sung đầy đủ vitamin để giúp vết thương bị kiến ba khoang cắn mau lành hơn. Bạn cũng nên bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết giúp khoẻ mạnh hơn.

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Bổ sung nhiều rau quả giúp vết thương mau lành hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những cách phòng chống kiến ba khoang hiệu quả

  • Tại những khu vực có nhiều kiến ba khoang, người dân nên sử dụng đèn vàng thay vì đèn huỳnh quang, vì kiến ba khoang rất thích bay vào ánh sáng đèn huỳnh quang.
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Dùng đèn vàng để không thu hút kiến ba khoang - Ảnh minh họa: Internet
  • Cần chú ý khi đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng hoặc làm việc dưới ánh đèn vì kiến ba khoang thường xuất hiện ở nơi có đèn sáng.
  • Chủ động ngủ trong mùng/màn để đảm bảo an toàn.
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Sử dụng màn khi đi ngủ để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Internet
  • Vệ sinh môi trường sống xung quanh sạch sẽ, phát quan bụi rậm, cây cỏ xung quanh nhà.
  • Giũ mạnh khăn mặt và quần áo trước khi dùng.

Hy vọng với những kiến thức bổ ích này, sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc khi bị kiến ba khoang đốt cần kiêng gì để nhanh lành cũng như có được những phương án chủ động khi bị kiến ba khoang đốt.

Người bị kiến ba khoang đốt có được tắm không?

Người bị kiến ba khoang đốt có được tắm không?

Khi bị kiến ba khoang đốt bạn cần vệ sinh sạch sẽ, tránh để vết thương bị viêm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc bị kiến ba khoang đốt có được tắm không?

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