Đừng xem nhẹ ảnh hưởng của COVID kéo dài vì nó có thể dẫn đến vấn đề về tim này mà ai cũng khiếp sợ

Bác sĩ Annette Alaeus, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từ Livi, một dịch vụ bác sĩ trực tuyến, nói rằng tim đập nhanh là một triệu chứng phổ biến.

Cô chia sẻ: "COVID-19 được coi là một bệnh toàn thân, không chỉ là một bệnh hô hấp, mặc dù vi rút xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Sự liên quan đến sức khỏe toàn thân này có thể liên quan đến hệ miễn dịch và các cá nhân khác nhau phản ứng theo những cách khác nhau đối với bệnh nhiễm trùng."

Cô ấy tiếp tục nói rằng cần phải nghiên cứu thêm để giải thích lý do tại sao Covid kéo dài có thể khiến tim đập nhanh trong một số trường hợp. Tuy nhiên, theo cô, "Các chuyên gia tin rằng nó có thể là do virus ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh tự trị trái ngược với chính trái tim. Phần này của hệ thống thần kinh của chúng ta chịu trách nhiệm điều chỉnh một số quá trình tự động của cơ thể bao gồm nhịp thở, huyết áp và nhịp tim".

Tim đập nhanh cảm thấy như thế nào?

Theo trang Mayo Clinic, tim đập nhanh được đặc trưng bởi nhịp tim đập nhanh, rung lắc hoặc đập thình thịch. Mặc dù chúng thường vô hại, nhưng chúng có thể đáng lo ngại, nếu đi kèm với các vấn đề tim mạch khác như đau ngực, đau cơ thể và khó thở.

Tim đập nhanh thường là kết quả của căng thẳng, tập thể dục quá độ, một số loại thuốc hoặc tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

COVID không chỉ là một bệnh hô hấp !

Bây giờ chúng ta biết rằng vi rút SARs-CoV-2 không chỉ gây bệnh đường hô hấp mà còn gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Bác sĩ Alaeus giải thích, "Mặc dù ban đầu được cho là một căn bệnh về đường hô hấp, nhưng giờ đây chúng ta biết rằng tác động của COVID-19 cũng có thể ảnh hưởng đến các vùng khác trên cơ thể bạn, bao gồm cả tim."

Điều này có thể được cho là do tình trạng quá viêm do vi-rút kích hoạt, có thể khiến hình thành cục máu đông ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Do đó, bệnh ảnh hưởng đến các mạch máu, từ đó làm tổn thương một số cơ quan trong cơ thể.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ?

Bác sĩ Alaeus nói: "Đánh trống ngực thường không phải là nguyên nhân khiến bạn lo lắng nhưng nếu chúng kéo dài hoặc bắt đầu khiến bạn lo lắng, tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ đa khoa."

Hơn nữa, cô ấy khuyên bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp, nếu bạn bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh kèm theo các triệu chứng như đau ngực, khó thở hoặc cảm thấy ngất xỉu.

Chuyển sang lối sống lành mạnh

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tìm ra phương pháp điều trị COVID kéo dài. Tuy nhiên, bác sĩ Alaeus khuyên bạn nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe nói chung, đặc biệt là tim.

Cô nói: "Hãy thử cắt giảm rượu và caffein và đảm bảo rằng bạn đang ăn một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau và chất xơ. Cố gắng tránh thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, muối và đường. Tập thể dục vừa phải thường xuyên như đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày đã được chứng minh là có lợi cho tim mạch."

Chú ý các dấu hiệu khác của COVID dài

Các triệu chứng COVID kéo dài có thể ở phạm vi rộng. Bạn có thể gặp các dấu hiệu chung như ho dai dẳng, mệt mỏi, uể oải và đau nhức cơ thể, nhưng bạn cũng có thể có các triệu chứng thần kinh bao gồm khó suy nghĩ hoặc khó tập trung, đau đầu, khó ngủ, chóng mặt.

Mất khứu giác hoặc vị giác, trầm cảm hoặc lo lắng cũng là những vấn đề thần kinh mà một người có thể gặp phải sau khi hồi phục sau COVID-19. Một số người cũng đã báo cáo các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy và đau dạ dày.

