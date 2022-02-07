Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê

Sức khỏe 07/02/2022 10:37

Mặc dù cà phê có một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng bỏ cà phê có thể là quyết định đúng đắn đối với một số người. Dù bạn có bắt đầu sống một cuộc sống không có caffein sớm, thì tốt hơn hết là bạn nên giảm lượng cà phê uống hàng ngày dần dần và cho bản thân thời gian để thích nghi với những thay đổi đó.

Cơ thể của chúng ta trở nên phụ thuộc vào cà phê, và việc loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống một cách đột ngột có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu, còn được gọi là cai caffein.

Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định loại bỏ caffein khỏi chế độ ăn uống của mình một lần và mãi mãi nhé.

1. Có thể bị đau đầu.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 1

 

Nếu bạn đã từng thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp, một tách cà phê nóng, mạnh có thể làm cho cơn đau này biến mất. Điều này xảy ra bởi vì cà phê thu hẹp các mạch máu trong não của bạn. Khi bạn đột ngột quyết định dừng sử dụng cà phê khỏi chế độ ăn uống của mình, nó sẽ khiến các mạch máu mở ra, làm tăng lưu lượng máu lên não. Cơ thể của bạn có thể phản ứng với sự thay đổi đột ngột của lưu lượng máu bằng những cơn đau đầu kéo dài trong khi não đang thích ứng với lưu lượng máu tăng lên.

2. Có thể cảm thấy lo lắng hơn.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 2

 

Có vẻ sẽ khá mâu thuẫn nhưng việc bỏ cà phê thực sự có thể khiến bạn có cảm giác lo lắng hơn . Mặc dù việc dừng caffeine có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn, nhưng nếu không cơ thể bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào nó. Cắt cà phê đột ngột có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Và nếu bạn đã quen với việc uống nhiều đường hoặc xi-rô ngọt, bạn cũng có thể gặp phải các triệu chứng tương tự khi cai đường, điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn nữa.

3. Có thể ảnh hưởng đến làn da.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 3

 

Lo lắng có thể khiến bạn đổ mồ hôi và nhịp tim đập nhanh hơn, đồng thời cũng không tốt cho làn da của bạn. Đó là bởi vì nó kích hoạt sản xuất cortisol, còn được gọi là hormone chống căng thẳng, điều này sẽ ảnh hưởng đến lỗ chân lông của da và khiến việc sản sinh dầu tăng lên. Do đó, có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn đầu đen và da trông bóng nhờn. Căng thẳng và lo lắng là kẻ thù đáng sợ nhất của làn da, thậm chí chúng có thể khiến da bị lão hóa sớm hơn.

4. Có thể làm cho răng nhạy cảm hơn.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 4

 

Một trong những triệu chứng khó chịu nhất khi cai caffein là buồn nôn . Bụng khó chịu và buồn nôn có thể khiến bạn nôn nao, do đó có thể ảnh hưởng đến răng của bạn. Mặc dù uống cà phê thường xuyên có thể khiến răng bạn ố vàng và ngả màu, nhưng việc bỏ cà phê đột ngột cũng không tốt cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nôn mửa có thể gây khô miệng và mòn răng, khiến răng nhạy cảm hơn và dễ bị sâu răng.

5. Có thể cảm thấy chóng mặt.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 5

 

Nếu bạn là một người thích uống cà phê, chắc hẳn bạn biết rằng nếu muốn cảm thấy đầu óc hơi sảng khoái vào buổi sáng, thì tách cà phê yêu thích sẽ cứu rỗi cả ngày. Nhưng một khi bạn quyết định bỏ cà phê một lần và dừng hẳn, cơ thể bạn cần thời gian để thích nghi với những thay đổi này và có thể phản ứng bằng cảm giác chóng mặt . Cố gắng ngồi hoặc nằm xuống nếu bạn cảm thấy hơi choáng đầu. Các triệu chứng này thường kéo dài đến 9 ngày, và cơ thể bạn cần thời gian để làm quen với sự thay đổi.

6. Có thể cảm thấy khó tập trung hơn.

Điều gì có thể xảy ra nếu đột ngột dừng uống cà phê - Ảnh 6

 

Ngoài việc giúp bạn thức dậy tỉnh táo vào buổi sáng, cà phê có thể cải thiện sự tập trung của bạn trước kỳ thi hoặc một ngày làm việc quan trọng. Caffeine làm tăng mức adrenaline (một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú), khiến huyết áp của bạn tăng lên và cũng kích thích não bộ. Một khi bạn quyết định loại bỏ caffeine, nó có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc tập trung lúc đầu, nhưng cuối cùng thì cơ thể bạn cũng sẽ quen với việc hoạt động mà không có nó.

Bạn đã bao giờ cố gắng bỏ cà phê chưa? Bạn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để làm điều đó khi giảm dần dần hay cắt bỏ lập tức và bắt đầu một cuộc sống không có caffeine?

An Nhiên (Theo Brightside)

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