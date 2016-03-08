Dầu tràm Cung Đình đồng hành cùng phụ nữ chăm sóc gia đình

Và cũng có một sản phẩm rất “đời thường” nhưng có rất nhiều công dụng trị liệu sẵn sàng làm người bạn đồng hành với các mẹ, các chị giải quyết những khó khăn nhưng không phải ai cũng biết hết công dụng của nó. Đó là sản phẩm Dầu Tràm Cung Đình.

Trong bộn bề công t? vi ệc chắc hẳn các mẹ, các chị rất cần một người bạn đồng hành giúp mình giải quyết nhanh những vấn đề rất “đời thường” nhưng không kém phần “khó xử” và luôn luôn xảy ra như: Bé đau bụng, sụt xịt, ngủ không yên giấc, cảm-ho, muỗi chích, kiến cắn; ba mẹ có tuổi hay bị phong hàn, tê nhức chân tay, đau mỏi cơ khớp; ông xã mệt mỏi, nhức đầu; bản thân các mẹ, các chị thì bị stress vì công việc, vì lo trong lo ngoài và cả những lo lắng sức khỏe trong quá trình thai – sản…

Tác dụng chính của dầu tràm là dùng để phòng chống cảm lạnh, tránh gió và tránh ho, kháng khuẩn, chống muỗi đốt và trị các vết do côn trùng cắn cho các bé. Xoa bóp đau nhức cho người lớn tuổi, phụ nữ trong giai đoạn thai sản. Thanh lọc không khí, làm sạch cơ thể, giảm stress. Ngoài ra dầu tràm còn được dùng làm nguyên liệu trong nhiều loại thuốc ho, nước súc miệng, thuốc sát khuẩn, thuốc trị nấm.

Đây là bộ sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, được chiết xuất từ lá cây tràm gió nên có hương thơm đặc trưng rất thanh mát và có nhiều đặc điểm mà các loại dầu gió khác không thể có. Đó là Dầu Tràm Cung Đình xoa rất ấm nhưng không nóng rát, sử dụng rất tốt cho sản phụ, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi và đặc biệt là không có tác dụng phụ.

Cách sử dụng Dầu Tràm Cung Đình cũng rất đơn giản dưới hai dạng bôi thoa trực tiếp hay dạng hít ngửi qua đường mũi-họng bằng cách cho bay hơi tinh dầu (đèn xông phòng, pha nước ấm…). Các mẹ, các chị chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

Dầu tràm chống cảm lạnh,tránh gió và tránh ho

Khi thời tiết chuyển lạnh, hãy cho vài giọt tinh dầu tràm vào nước tắm của bé. Nhớ rửa mặt riêng để tránh dầu vào mắt bé. Bé tắm nước có tinh dầu tràm sẽ giữ được cơ thể ấm áp, chống cảm, chống ho đồng thời chống cả muỗi. Có thể dùng dầu tràm thoa trực tiếp lên người bé (lòng bàn chân, thái dương…) sau khi tắm hoặc trước khi ra ngoài trời lạnh. Đối với bé sơ sinh, tốt nhất nên pha loãng tinh dầu tràm trong nước ấm rồi mới thoa, nếu kết hợp với massage càng tốt. Biện pháp này chỉ để đề phòng một số bé có da nhạy cảm, chứ dầu tràm được xem là lành tính, nhiều công hiệu mà không có tác dụng phụ, làm ấm người nhưng không nóng, an toàn cho sức khỏe của em bé cũng như người mẹ trước và sau khi sinh.

Chống và trị muỗi bằng dầu tràm

Thoa dầu tràm (pha loãng trong nước ấm) lên da của bé sẽ giúp tránh được muỗi cắn – cách đơn giản hơn là cho bé tắm với nước có tinh dầu tràm. Nếu chẳng may bé lỡ bị muỗi đốt hoặc côn trùng cắn rồi thì thoa dầu tràm lên vết cắn cũng làm giảm sưng và đau ngứa rất nhanh.

Chống đầy hơi, không tiêu

Khi bụng bé bị đầy hơi, không tiêu, cho một ít dầu tràm vào tay rồi massage bụng, nó sẽ giúp bé rất nhiều. Đối với những gia đình ở các vùng quê hoặc bên sông nên hay có gió lạnh, với chai tinh dầu tràm nguyên chất sẽ giúp các bạn bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Làm giảm ngạt mũi ở trẻ nhỏ

Với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, dầu tràm không có tác dụng phụ mà còn rất dịu nhẹ cho da. Buổi đêm trẻ nhỏ trằn trọc khó ngủ vì nghẹt mũi, chỉ cần bôi dầu vào ngón tay của mình rồi đưa qua đưa lại mũi của bé, bé sẽ đỡ ngạt mũi hơn rất nhiều.

Dầu tràm được giới y khoa khuyến khích sử dụng vì nó lành tính (khác với dầu gió bị chống chỉ định trong nhiều trường hợp). Do vậy, mỗi gia đình nên có sẵn chai Dầu Tràm Cung Đình trong nhà. Vừa để thanh lọc không khí vừa bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dầu tràm, bạn cần phải lưu ý để chọn mua được sản phẩm chất lượng - uy tín mà giá hợp lý như Dầu Tràm Cung Đình nhé.

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