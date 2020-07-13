Dấu hiệu vòng tránh thai bị lệch và cách xử lý an toàn

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng khó tránh khỏi tình trạng bị lệch. Vì vậy, bạn cần chú ý hơn đến tình trạng cơ thể để sớm nhận biết các dấu hiệu vòng tránh thai bị lệch và khắc phục sớm, tránh mang thai ngoài ý muốn.

Đặt vòng tránh thai là một trong những biện pháp được nhiều chị em lựa chọn. Bởi phương pháp này có hiệu quả tránh thai tương đối cao, lên tới 98 – 99%. Hơn nữa thời gian sử dụng cũng lâu dài từ 5-10 năm. Cách đặt cũng khá dễ dàng và dễ sử dụng. Khi muốn mang thai trở lại chỉ cần tháo vòng ra là mọi thứ lại bình thường.

Sau khi đặt vòng tránh thai , lúc này vật thể lạ chưa thích nghi được với cơ thể. Vì vậy, các chị em thường bị đau bụng để phản ứng lại. Tuy nhiên, triệu chứng này sẽ giảm khi bạn sử dụng thuốc giảm đau chống co thắt và giảm dần trong vài ngày. Sau đó biến mất khi cơ thể đã dần thích ứng với chiếc vòng tránh thai được đưa vào cơ thể.

Nhưng nếu cơn đau bụng kéo dài, âm ỉ suốt và ngày càng trở nên nghiêm trọng, nhất là sau khi quan hệ tình dục. Lúc này, bạn cần đến ngay cơ sở y tế mà mình đã đặt vòng tránh thai để thăm khám. Nếu cần thiết có thể tháo vòng ngay lập tức.

Vòng tránh thai bị lệch khiến chị em bị đau bụng âm ỉ

Xuất huyết âm đạo

Trong quá trình sử dụng vòng tránh thai nếu chị em thấy đau bụng và rau máu âm đạo. Tình trạng này kéo dài liên tục thì rất có thể vòng đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu. Thậm chí đã tụt vào trong buồng tử cung hoặc trong ống cổ tử cung hoặc trong âm đạo.

Ngoài 2 dấu hiệu trên, các chị em có thể nhận biết dấu hiệu lệch vòng tránh thai bị lệch thông qua các biểu hiện như sốt nhẹ, mệt mỏi... Khi đặt sai kỹ thuật, dây vòng tránh thai thò ra ngoài, gây ra rất nhiều bất tiện trong việc sinh hoạt vợ chồng. Chất lượng “cuộc yêu” giảm sút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến cho tình cảm vợ chồng dần lạnh nhạt.

Tại sao vòng tránh thai bị lệch?

Vòng tránh thai bị lệch do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Trong đó, do bác sĩ tay nghề kém, quan hệ tình dục thô bạo và chọn vòng không phù hợp với kích cỡ của tử cung… là những nguyên nhân phổ biến nhất.

Theo đó, bác sĩ sẽ chèn 2 ngón tay vào âm đạo, tay còn lại được đặt lên trên bụng của bệnh nhân. Mục đích của việc này là để cảm nhận các cơ quan tại vùng chậu, xác định đúng vị trí đặt vòng. Cũng như kích thước tử cung để lựa chọn vòng tránh thai phù hợp.

Vòng tránh bị lệch có thể do chọn kích cỡ không phù hợp

Tuy nhiên, nếu tay nghề của bác sĩ còn non kém thì rất khó xác định đúng vị trí chính xác để đặt vòng tránh thai. Đồng thời dẫn đến sự lựa chọn sai kích thước vòng tránh thai phù hợp với tử sung. Như vậy, vòng tránh thai sẽ bị lệch ngay sau khi đặt, khiến cho bụng đau âm ỉ và tình trạng xuất huyết âm đạo sẽ rất trầm trọng.

Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ (thường có hình chữ T) được đặt vào lòng tử cung của phụ nữ. Nó có hiệu quả tránh thai kéo dài trong nhiều năm. Hiện tại loại vòng tránh thai có chứa nội tiết progestin (vòng Mirena) là dụng cụ hiện đại nhất, có khả năng tránh thai tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, thường xuyên quan hệ tình dục mạnh bạo, vùng kín của các chị em sẽ bị tổn thương. Rất có thể vòng tránh thai sẽ bị lệch, hệ tiết niệu có vi khuẩn xâm nhập dễ bị nhiễm khuẩn, làm vô hiệu tác dụng của vòng tránh thai.

Chính vì vậy, thời gian đầu khi vừa đặt vòng tránh thai, bạn cần kiêng cữ chuyện vợ chồng để chiếc vòng có thời gian bám và ổn định vị trí. Nếu có quan hệ thì hãy bắt đầu một cách từ từ để kiểm tra sự hồi phục tổn thương tại vùng âm đạo và tử cung. Nên tránh các tư thế quan hệ mà dương vật có thể thâm nhập vào sâu trong âm đạo.

Đặt vòng tránh chỉ có thể tránh được có thai ngoài ý muốn, nhưng không thể ngăn chặn các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì vậy, bạn nên sử dụng thêm bao cao su khi nghi ngờ quan hệ không an toàn.

Nên đặt vòng tránh thai thời điểm nào?

Việc đặt vòng tránh thai không hề ảnh hưởng tới chuyện quan hệ vợ chồng. Đồng thời cũng không làm mất cảm giác khi quan hệ. Do đó, các cặp đôi có thể thoải mái lựa chọn các tư thế mà mình thích, nhưng cần thâm nhập nhẹ nhàng, để tránh làm vòng tránh thai bị lệch.

Thời điểm đặt vòng tránh thai cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả tránh thai. Do đó, các chị em hãy chọn thời điểm thích hợp để thực hiện thủ thuật này. Theo bác sĩ chuyên khoa, thời điểm lý tưởng nhất để đặt vòng tránh thai là ngay sau khi sạch kinh ngày thứ nhất và chưa có quan hệ tình dục. Đây là thời điểm đặt dễ dàng và ít đau hơn cho chị em. Máu cũng sẽ ra ít hơn, chị em sẽ cảm thấy thoải mái và tránh có những biến chứng sau này.

Chọn thời điểm đặt vòng tránh thai phù hợp

Tuy nhiên, nếu còn độc thân và chưa sinh con lần nào, các bác sĩ chuyên khoa khuyên các chị em tốt nhất không nên đặt vòng tránh thai. Bởi việc tháo vòng tránh ra dù nhẹ nhàng cũng ảnh hưởng đến tử cung.

Với những chị em đã sinh con thì có thể đặt vòng tránh thai ngay khi có kinh nguyệt lần đầu tiên. Những chị em sinh mổ, thời gian đặt vòng sẽ muộn hơn so với phụ nữ sinh thường. Thông thường phải tối thiểu sau 6 tháng trở lên. Sau khi có chu kỳ kinh đầu tiên thì mới được đặt vòng tránh thai. Đồng thời lúc này cổ tử cung của các chị em cũng đã hồi phục.

Ngoài ra, nếu thuộc trường hợp đang có thai hoặc nghi ngờ có em bé, mang thai ngoài tử cung trước đó, viêm nhiễm đường sinh dục… các chị em không nên đặt vòng tránh thai.

Cách xử lý vòng tránh thai bị lệch

Để biết vòng tránh thai có bị lệch hay không, các chị em cũng có thể tự kiểm tra tại nhà. Đầu tiên cần rửa tay sạch sẽ, lau khô. Sau đó đưa tay vào âm đạo kiểm tra xem có thấy dây vòng hoặc vòng hay không. Nếu mà không thấy gì hết và kèm theo các triệu chứng xuất huyết âm đạo, đau bụng… có khả năng vòng tránh thai bị lệch là rất cao.

Lúc này bạn hãy đi kiểm tra để bác sĩ lấy vòng ra. Xác định nguyên nhân cụ thể gây ra việc lệch vòng tránh thai bị lệch cũng như xác định cơ thể có thích ứng được với dụng cụ này hay không. Nếu cơ thể bạn không tiếp nhận được vòng thì không nên đặt lại.

Vòng tránh thai bị lệch có thể dẫn đến có thai ngoài ý muốn

Với trường hợp vòng tránh thai bị lệch và di chuyển làm thủng tử cung, đi vào ổ bụng. Không còn cách nào khác là bạn cần sớm làm các thủ tục để được tiến hành phẫu thuật lấy vòng ra, giảm thiểu tối đa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Qua đây có thể thấy được đặt vòng tránh thai chỉ an toàn khi được thực hiện đúng kỹ thuật và vòng được đặt đúng vị trí. Khi đặt vòng bị lệch sẽ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Nghiêm trọng hơn là mang thai ngoài tử cung cùng nhiều ảnh hưởng nguy hiểm khác.

Do đó, bạn chỉ nên thực hiện đặt vòng tại những cơ sở uy tín. Uống thuốc theo đúng với chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời thường xuyên tra xem vòng tránh thai có ổn định và vùng kín bị viêm nhiễm hay không. Có như vậy bạn mới có thể sớm phát hiện ra dấu hiệu vòng tránh thai bị lệch và có biện pháp can thiệp kịp thời.