'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả

Sức khỏe 14/06/2023 08:51

Những hiểu lầm về việc đeo đai nịt bụng giảm cân đã khiến nhiều cô gái nhận về hậu quả không ngờ. Bác sĩ đã lên tiếng để nhắc nhở về điều này.

Theo thông tin từ Báo VnExpress mới đây chia sẻ về vụ việc các cô gái đeo nịt bụng nhằm giảm cân. Tuy nhiên, kết quả nhận về lại không như ý muốn. Theo đó, cô gái cao 1,5 m, nặng hơn 60 kg, tìm mọi cách giảm cân. Cô theo chế độ Eat clean (ăn sạch, chia thành nhiều bữa), ăn thô, tập thể dục, nhảy dây, song chỉ giảm được vài kg sau đó tăng trở lại. Cô lên mạng mua 5 bộ đai "thông hơi chống cuộn", người bán giới thiệu là làm bằng cao su, thoáng nhiệt tốt, không bị ngứa. Người bán cũng tư vấn đeo thường xuyên trong hai tháng, eo sẽ được định hình kiểu đồng hồ cát, giảm 4-7 cm vòng hai. Mỗi ngày mang 5-7 tiếng, "thời gian đầu thấy đau nhức, tức là mỡ đang đào thải".

Bộ sản phẩm gồm một đai và một áo lót chống hằn, ngứa. Ngày đầu tiên đeo, cô đau nhức hai bên sườn eo, sau đó ngứa nhưng kiên trì dùng. Ngày thứ hai, bụng xuất hiện nhiều vết thâm, bầm tím do bị đai siết chặt. Một tuần sau, cô buộc dừng mang do đau không thể thở, đứng lên ngồi xuống khó khăn, vùng bụng bị bầm tím, lằn đỏ.

'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả - Ảnh 1
Kết quả đeo nịt bụng. Ảnh: VnExpress 

"Chỉ có đau đớn, không thấy gầy đi"- cô gái tâm sự trên VnExpress. Cũng dùng đai nịt bụng, cô gái 29 tuổi, kết luận "không hiệu quả như lời đồn". Chị mang mỗi ngày, trừ lúc ngủ. Mỗi khi đi tập, chị siết chặt thêm một nấc đai để tăng hiệu quả. Những ngày đầu, chị đau nhức vùng bụng, nghĩ do tập sai tư thế. Thực chất đeo đai cản trở vận động, gây mất cân bằng, thắt đau bụng và chỉ có tác dụng đè nén mỡ tạm thời.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (27 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại số 182 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM, cho hay trước đây Ngọc thấy các chị ca sĩ, diễn viên đeo nịt bụng để giảm cân, ai cũng có vòng eo xinh. Chị hy vọng đai nịt bụng sẽ giúp mình giảm được 3 kg trong vòng 1 tháng. Trong khi đó, chị L.N.A (31 tuổi), sống tại hẻm 538 Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM, đã vứt bỏ 2 đai nịt bụng giá gần 800.000 đồng mà chị mới mua hồi 3 tuần trước.

Chị A. chia sẻ trên Báo Thanh Niên: "Khi đeo nịt bụng mình cảm thấy mệt mỏi, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, gây nổi mụn vùng lưng. Có lần mình đi đám cưới và muốn mặc áo dài đẹp nên mình đã dùng nịt bụng. Nhưng khi đến buổi tiệc thì mình chỉ biết ngồi im, cười và không dám dùng bất cứ món gì vì vòng 2 của mình đang bị siết chặt bởi đai nịt bụng, nếu mình ăn thì sẽ cảm thấy khó thở, tức bụng ngay".

Một người phụ nữ 39 tuổi ở Sóc Trăng đã dùng đai nịt siết chặt bụng để giảm cân, sau đó đau bụng, nôn ói, bác sĩ chẩn đoán bị vỡ gan, xuất huyết nội. Có thể nói đây là một hồi chuông cảnh báo cho các chị, em thích làm đẹp, giảm cân bằng đai nịt bụng.

'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả - Ảnh 2
 

 

'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả - Ảnh 3
Nhiều cô gái 'cưỡng ép' đeo nịt bụng giảm cân. Ảnh: Thanh Niên

Theo bác sĩ Thạch Diễn, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic (Bạc Liêu) thông tin trên Báo Thanh Niên cho hay đai nịt bụng không giúp người dùng giảm cân mà còn gây ra những hệ quả khôn lường.

Việc chị em ép mình chịu đựng áp lực từ đai nịt bụng sẽ gây tác động xấu đến dạ dày, và các cơ quan khác trong đường tiêu hóa. Cụ thể khiến cho những đồ ăn chứa trong dạ dày có nguy cơ trào ngược lên thực quản.

Khi trào ngược axit lên thực quản gây ợ nóng, đầy bụng, chướng khí. Người mắc hội chứng ruột kích thích hay người không tự chủ được tiểu tiện khi dùng đai nịt bụng sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng khiến tình trạng bệnh tăng nặng.

'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả - Ảnh 4
Những nguy hiểm của việc cưỡng ép đeo đai nịt bụng. Ảnh: Internet

Nhiều người kết hợp tập luyện giảm cân nên lầm tưởng là nhờ mang đai. Mang đai thường xuyên sẽ tạo áp lực lên ổ bụng, gây thoát vị rốn, bẹn, lưng, cơ hoành, trong đó thoát vị bẹn và cơ hoành là trường hợp phẫu thuật cấp cứu, rất nguy hiểm. Người đeo luôn cảm thấy bụng bị ép, nhanh no, đau tức bụng. Áp lực từ nịt bụng tác động tới dạ dày khiến thức ăn có nguy cơ trào ngược lên thực quản, không tốt với người mắc bệnh đường ruột. Phụ nữ sau sinh dùng đai nịt bụng có thể làm đau vết mổ.

Nhiều người không mập nhưng vẫn béo bụng do khung chậu xoay về phía trước, bụng dưới phình ra, mông cao và thân bị đẩy về trước, hình dáng giống như vịt. "Trường hợp này đeo đai nịt bụng càng khiến vấn đề thêm trầm trọng, đau cột sống", bác sĩ nói trên VnExpress và khuyên đến bệnh viện để được chỉnh hình thể, xoay khung chậu ra sau.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên thắt đai liên tục mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn, chỉ nên đai nịt một đến hai tiếng mỗi ngày, thắt ở mức độ dễ chịu, lúc ngủ nên tháo ra. Muốn giảm cân, nên kết hợp tập luyện đúng cách và ăn uống khoa học.

 

Thẩm mỹ mũi nhiều lần, người phụ nữ bị hư hỏng nặng, cánh mũi lõm xuống

Thẩm mỹ mũi nhiều lần, người phụ nữ bị hư hỏng nặng, cánh mũi lõm xuống

Mới đây, tại bệnh viện, người phụ nữ 36 tuổi bị biến dạng, tổn thương nặng đã phải điều trị ghép giữ trụ mũi.

Xem thêm
Từ khóa:   đeo đai nịt bụng tác hại của đeo đai nịt bụng đai nịt bụng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm