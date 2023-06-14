'Cưỡng ép' mang đai nịt bụng siết eo, cô gái nhận về cái kết đau nhức, bụng bầm tím: Bác sĩ chỉ ra những sai lầm và hậu quả

Bộ sản phẩm gồm một đai và một áo lót chống hằn, ngứa. Ngày đầu tiên đeo, cô đau nhức hai bên sườn eo, sau đó ngứa nhưng kiên trì dùng. Ngày thứ hai, bụng xuất hiện nhiều vết thâm, bầm tím do bị đai siết chặt. Một tuần sau, cô buộc dừng mang do đau không thể thở, đứng lên ngồi xuống khó khăn, vùng bụng bị bầm tím, lằn đỏ.

Theo thông tin từ Báo VnExpress mới đây chia sẻ về vụ việc các cô gái đeo nịt bụng nhằm giảm cân. Tuy nhiên, kết quả nhận về lại không như ý muốn. Theo đó, cô gái cao 1,5 m, nặng hơn 60 kg, tìm mọi cách giảm cân. Cô theo chế độ Eat clean (ăn sạch, chia thành nhiều bữa), ăn thô, tập thể dục, nhảy dây, song chỉ giảm được vài kg sau đó tăng trở lại. Cô lên mạng mua 5 bộ đai "thông hơi chống cuộn", người bán giới thiệu là làm bằng cao su, thoáng nhiệt tốt, không bị ngứa. Người bán cũng tư vấn đeo thường xuyên trong hai tháng, eo sẽ được định hình kiểu đồng hồ cát, giảm 4-7 cm vòng hai. Mỗi ngày mang 5-7 tiếng, "thời gian đầu thấy đau nhức, tức là mỡ đang đào thải".

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (27 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại số 182 Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM, cho hay trước đây Ngọc thấy các chị ca sĩ, diễn viên đeo nịt bụng để giảm cân, ai cũng có vòng eo xinh. Chị hy vọng đai nịt bụng sẽ giúp mình giảm được 3 kg trong vòng 1 tháng. Trong khi đó, chị L.N.A (31 tuổi), sống tại hẻm 538 Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, TP.HCM, đã vứt bỏ 2 đai nịt bụng giá gần 800.000 đồng mà chị mới mua hồi 3 tuần trước.

"Chỉ có đau đớn, không thấy gầy đi"- cô gái tâm sự trên VnExpress. Cũng dùng đai nịt bụng , cô gái 29 tuổi, kết luận "không hiệu quả như lời đồn". Chị mang mỗi ngày, trừ lúc ngủ. Mỗi khi đi tập, chị siết chặt thêm một nấc đai để tăng hiệu quả. Những ngày đầu, chị đau nhức vùng bụng, nghĩ do tập sai tư thế. Thực chất đeo đai cản trở vận động, gây mất cân bằng, thắt đau bụng và chỉ có tác dụng đè nén mỡ tạm thời.

Chị A. chia sẻ trên Báo Thanh Niên: "Khi đeo nịt bụng mình cảm thấy mệt mỏi, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, gây nổi mụn vùng lưng. Có lần mình đi đám cưới và muốn mặc áo dài đẹp nên mình đã dùng nịt bụng. Nhưng khi đến buổi tiệc thì mình chỉ biết ngồi im, cười và không dám dùng bất cứ món gì vì vòng 2 của mình đang bị siết chặt bởi đai nịt bụng, nếu mình ăn thì sẽ cảm thấy khó thở, tức bụng ngay".

Một người phụ nữ 39 tuổi ở Sóc Trăng đã dùng đai nịt siết chặt bụng để giảm cân, sau đó đau bụng, nôn ói, bác sĩ chẩn đoán bị vỡ gan, xuất huyết nội. Có thể nói đây là một hồi chuông cảnh báo cho các chị, em thích làm đẹp, giảm cân bằng đai nịt bụng.

Nhiều cô gái 'cưỡng ép' đeo nịt bụng giảm cân. Ảnh: Thanh Niên

Theo bác sĩ Thạch Diễn, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic (Bạc Liêu) thông tin trên Báo Thanh Niên cho hay đai nịt bụng không giúp người dùng giảm cân mà còn gây ra những hệ quả khôn lường.

Việc chị em ép mình chịu đựng áp lực từ đai nịt bụng sẽ gây tác động xấu đến dạ dày, và các cơ quan khác trong đường tiêu hóa. Cụ thể khiến cho những đồ ăn chứa trong dạ dày có nguy cơ trào ngược lên thực quản.

Khi trào ngược axit lên thực quản gây ợ nóng, đầy bụng, chướng khí. Người mắc hội chứng ruột kích thích hay người không tự chủ được tiểu tiện khi dùng đai nịt bụng sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng khiến tình trạng bệnh tăng nặng.

Những nguy hiểm của việc cưỡng ép đeo đai nịt bụng. Ảnh: Internet

Nhiều người kết hợp tập luyện giảm cân nên lầm tưởng là nhờ mang đai. Mang đai thường xuyên sẽ tạo áp lực lên ổ bụng, gây thoát vị rốn, bẹn, lưng, cơ hoành, trong đó thoát vị bẹn và cơ hoành là trường hợp phẫu thuật cấp cứu, rất nguy hiểm. Người đeo luôn cảm thấy bụng bị ép, nhanh no, đau tức bụng. Áp lực từ nịt bụng tác động tới dạ dày khiến thức ăn có nguy cơ trào ngược lên thực quản, không tốt với người mắc bệnh đường ruột. Phụ nữ sau sinh dùng đai nịt bụng có thể làm đau vết mổ.

Nhiều người không mập nhưng vẫn béo bụng do khung chậu xoay về phía trước, bụng dưới phình ra, mông cao và thân bị đẩy về trước, hình dáng giống như vịt. "Trường hợp này đeo đai nịt bụng càng khiến vấn đề thêm trầm trọng, đau cột sống", bác sĩ nói trên VnExpress và khuyên đến bệnh viện để được chỉnh hình thể, xoay khung chậu ra sau.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên thắt đai liên tục mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn, chỉ nên đai nịt một đến hai tiếng mỗi ngày, thắt ở mức độ dễ chịu, lúc ngủ nên tháo ra. Muốn giảm cân, nên kết hợp tập luyện đúng cách và ăn uống khoa học.