Người đàn ông gặp biến cố khi đi hỏi vợ cho con, được cấp cứu trong gang tấc

Sau tiệc rượu tại nhà gái, ông Đ. xuất hiện cơn đau ngực và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, bệnh nhân xảy ra trường hợp này là ông H.V.Đ (53 tuổi). Ngày 28/5, ông cùng mọi người trong gia đình, họ hàng từ Phú Xuyên (Hà Nội) đến Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để làm lễ dạm ngõ cho con trai.

Tại đây, trường hợp của ông Đ. được hội chẩn và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Đồng thời, người bệnh được bác sĩ chỉ định dùng thuốc chống tập kết tiểu cầu và nhanh chóng chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để điều trị.

Khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường đã gửi thông tin bệnh cảnh lên nhóm “Cấp cứu Vĩnh Phúc” (một nhóm trao đổi chuyên môn và hội chẩn những ca bệnh cấp cứu đặc biệt do bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sáng lập) để cùng hội chẩn với các bác sĩ của bệnh viện tỉnh.

Nguy cơ nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm. Ảnh: Internet

Khi đến khoa Cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện nhiều lần.

Sau 30 phút, trái tim ông Đ. đã đập trở lại, nhưng người bệnh đi vào hôn mê sâu, phải thở máy và sử dụng thuốc an thần, vận mạch liều cao.

Nhận định tình trạng người bệnh rất nặng nề, các bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu đã liên tục hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa Can thiệp tim mạch. Hướng xử trí cấp cứu được đưa ra là can thiệp chụp động mạnh vành và tái tưới máu vùng nhồi máu cơ tim càng sớm càng tốt để giành giật sự sống cho người bệnh.

Cẩn trọng với các dấu hiệu của căn bệnh này. Ảnh: Internet

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở mọi độ tuổi, đặc biệt là những người mắc bệnh mạch vành. Vậy đâu là những dấu hiệu giúp nhận biết sớm và “giờ vàng” để can thiệp?

Nhồi máu cơ tim cấp (đột quỵ tim) là tình trạng cơ tim bị thiếu máu nuôi và hoại tử do mạch vành (mạch máu nuôi cơ tim) bị tắc nghẽn đột ngột bởi cục huyết khối trong lòng mạch.

Nếu lưu lượng máu không được phục hồi nhanh chóng, cơn nhồi máu cơ tim cấp có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn và tử vong. Tại Mỹ, có khoảng 635.000 người bị nhồi máu cơ tim và khoảng 300.000 người bị nhồi máu cơ tim lần thứ hai mỗi năm. Cứ 7 trường hợp tử vong thì có một trường hợp do bệnh tim mạch, trong đó có nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim cấp có khả năng xuất hiện cao hơn ở các đối tượng sau:

- Người cao tuổi, nam trên 50 tuổi hoặc phụ nữ sau mãn kinh;

- Người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn;

- Rối loạn mỡ máu di truyền;

- Hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá;

- Trong gia đình có người thân trực hệ (cha, mẹ, anh chị em ruột) bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ não sớm trước 55 tuổi (đối với nam) và trước 65 tuổi (đối với nữ);

- Có bệnh lý miễn dịch như viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ hệ thống, vẩy nến, xơ cứng bì…

- Sử dụng chất kích thích: cocaine, amphetamine làm co thắt động mạch vành.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, để phòng ngừa hai căn bệnh nguy hiểm này, bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý, rèn luyện sức khỏe điều độ và thay đổi thói quen sinh hoạt theo lời khuyên từ các bác sĩ, chuyên gia.

- Chế độ ăn uống khoa học và hợp lý

Bổ sung thực phẩm giàu Omega-3: hàm lượng axit béo Omega-3 trong cơ thể càng cao thì bạn sẽ càng giảm được nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đồng thời, loại axit này còn có tác dụng chống loạn nhịp tim, cải thiện chức năng của hệ thần kinh tự chủ và ổn định mảng xơ vữa. Vì những lý do trên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên dùng thức ăn chứa nhiều Omega-3 như hàu, mỡ cá (cá trích, cá thu, cá cơm,…), hạt Chia, đậu nành để có một trái tim khỏe mạnh.

Ăn nhiều trái cây và rau xanh hằng ngày giúp cơ thể tạo ra nhiều chất chống oxy hóa và axit nitric có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu, cải thiện quá trình lưu thông máu cũng như ngăn chặn nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Thay thế gạo trắng bằng gạo lứt trong bữa ăn hằng ngày bởi gạo lứt không chứa nhiều calo như gạo trắng. Đồng thời, gạo lứt có chứa chất lignan giúp hình thành các tế bào thực vật có chức năng đẩy lùi các bệnh tim mạch. Loại thực phẩm này còn giúp điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu.

Kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý để đẩy lùi nguy cơ tim mạch nên chứa 2200 -2400 calo/ ngày và được chia thành ba bữa. Song song đó, hãy hạn chế những thức ăn chứa nhiều muối và chất béo trong bữa ăn hằng ngày.

- Thay đổi thói quen sinh hoạt

Ngủ đủ giấc, đi ngủ vào một khoảng thời gian cố định trước 23h, thường xuyên vận động để gia tăng lượng hormone serotonin bảo vệ chức năng của tim và hạn chế sử dụng điện thoại, laptop khi đã lên giường đi ngủ. Bằng những cách này, lượng cholesterol xấu trong máu sẽ giảm đi, huyết áp cân bằng cũng như quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn.

Vận động 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần (bơi, đi bộ, đi xe đạp,…) giúp cải thiện nhịp tim, tăng mức hấp thụ oxi, ổn định quá trình lưu thông máu và đẩy lùi các nguy cơ đột quỵ, suy tim,…

- Bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp ngừa tai biến, đột quỵ hiệu quả

Hiệu quả trong việc đẩy lùi bệnh không chỉ dừng lại ở tác dụng của từng loại cây thuốc nam riêng lẻ. Có thể nói giải pháp từ Đông y sẽ được phát huy tác dụng tốt hơn khi được dùng dưới dạng bài thuốc, tức là khi ta phối hợp giữa các cây thuốc nam với nhau. Tuy nhiên, không phải bài thuốc nào cũng có hiệu quả giống nhau. Những bài thuốc có hiệu quả và độ an toàn cao thì cần phải có nghiên cứu chứng minh.