Chuyên gia 'mách' những loại hải sản tốt nhất cho sức khoẻ

Sức khỏe 01/11/2021 07:41

Mọi người chắc hẳn ai cũng biết rằng các loại hải sản đều mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe như thế nào, nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn ăn đúng loại. Dưới đây là những loại hải sản bạn nên ăn.

Mới đây, The Healthy chia sẻ những loại hải sản nào đặc biệt tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, các chuyên gia đã có chỉ dẫn sau về các loại hải sản này.

Cá hồi Thái Bình Dương

Loại cá này chứa nhiều vitamin D, selen hỗ trợ quá trình trao đổi chất, axit béo omega-3 là chất béo lành mạnh giúp chống lại bệnh tim và vitamin B12 rất tốt cho não và cơ thể. 

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Chuyên gia dinh dưỡng Monica Auslander Moreno của Essence Nutrition cho biết cá hồi Thái Bình Dương đánh bắt tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ông chia sẻ: “Cá hồi được đánh bắt tự nhiên ít tích tụ thủy ngân, ít kháng sinh và hormone hơn”.

Cá tuyết thái bình dương

Cá tuyết là một loài cá trắng có vảy và có hương vị nhẹ. Chúng nguồn cung cấp vitamin B-12, protein, phốt pho và niacin. Hãy thử món cá thịt nướng hoặc nướng này. So với những người đàn ông ăn thịt bò vào bữa trưa, những người ăn cá tuyết ít hơn 11% vào bữa tối. Điều này được chia sẻ trong một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu. 

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Các nhà nghiên cứu cho rằng đặc tính giảm béo của nó là do lượng lớn protein chất lượng cao của cá tuyết và các axit amin điều chỉnh sự trao đổi chất của nó.

Cá mòi

Cá mòi tươi hoặc trong hộp thiếc rất bổ dưỡng và rẻ tiền. Bạn có thể tìm thấy chúng được ướp muối, hun khói hoặc đóng hộp ở hầu hết các chợ. Đặc biệt, ăn cả xương cá mòi sẽ giúp bạn nhận được khoảng 40% giá trị canxi được khuyến nghị hàng ngày cho mỗi khẩu phần ăn. 

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Cá mòi là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều loại chế độ ăn kiêng, đặc biệt là những chế độ ăn kiêng không chế biến được sữa. Cá mòi tự nhiên cũng có hàm lượng vitamin D cao và có xu hướng chứa ít thủy ngân hơn. 

 

Cá trích

Được biết, các loài cá nhỏ hơn thường là lựa chọn tốt hơn bởi chúng sinh sản với số lượng lớn, lớn nhanh và chứa ít chất gây ô nhiễm hơn. Điển hình là cá trích, đây là một trong những nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất trên thế giới, một loại vitamin bảo vệ xương, ngăn ngừa ung thư vú và tuyến tiền liệt, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch.

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Cá trích đặc biệt tốt khi được hun khói, tuy nhiên, hãy ăn vừa phải vì cá hun khói thường chứa nhiều natri. 

Con hàu

Hàu chứa nhiều kẽm và có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng: Nghiên cứu cho thấy những người thừa cân thường có lượng kẽm thấp hơn so với những người gầy. Hàu cũng chứa nhiều sắt và selen — một khẩu phần có thể chứa từ 500 đến 1.000 miligam omega-3 và hơn 40% giá trị sắt được khuyến nghị hàng ngày, theo Viện Y tế Quốc gia.

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Tuy nhiên, bạn vẫn nên thận trọng khi ăn hàu sống vì chúng có thể chứa vi khuẩn gây bệnh nghiêm trọng. Những người mắc bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh gan, hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu không nên ăn hàu sống. Những người mắc bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh gan, hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu không nên bỏ qua hàu sống. 

Cá hồi vân

Loại cá này vừa ngon, vừa chứa nhiều axit béo omega-3 và vitamin B. Nó có kết cấu mềm và hương vị mà trẻ em có thể sẽ thích. Turoff nói: “Cá hồi kết hợp tốt với chanh và các loại thảo mộc như thì là, cỏ xạ hương hoặc mùi tây. Nó có thể được nướng hoặc quay cho một bữa ăn đơn giản."

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Con vẹm biển

Đây là loại hải sản giàu sắt, chất selen, vitamin B12 và chứa nguồn kẽm dồi dào. Đồng thời, con trai cũng chứa ít calo và chất béo nhưng lại chứa nhiều omega-3.

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Các chuyên gia cho rằng ngoài hàm lượng dinh dưỡng, phần ngon nhất của trai rất dễ nấu và có thể tạo hương vị cho chúng theo hàng triệu cách khác nhau. Nếu bạn chế biến những món ăn từ con trai ở nhà, bạn có thể ăn cùng với bánh mì tươi. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thêm vitamin B, khoáng chất như sắt, magie và selen và chất xơ.

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