Chữa viêm xoang an toàn tại nhà vô cùng đơn giản với các nguyên liệu thiên nhiên

Để có cách trị viêm xoang tại nhà phù hợp, cần xác định nguyên nhân gây viêm xoang do đâu. Cụ thể như sau:

Viêm xoang xảy ra khi niêm mạc của xoang mũi bị viêm nhiễm. Nguyên nhân gây viêm nhiễm là rất nhiều, có thể do môi trường ngoại cảnh hoặc do tác động của các bệnh lý tai mũi họng.

Viêm xoang do sức đề kháng yếu kém, không có khả năng chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn.

Viêm xoang do mắc các bệnh lý về mũi, có thể kể đến như cảm, cúm, viêm mũi dị ứng, vách ngăn mũi bị vẹo, lệch,…

Viêm xoang do gặp các vấn đề về sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng.

Viêm xoang xảy ra khi niêm mạc của xoang mũi bị viêm nhiễm. Nguyên nhân gây viêm nhiễm là rất nhiều, có thể do môi trường ngoại cảnh hoặc do tác động của các bệnh lý tai mũi họng. Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu nhận biết bệnh viêm xoang

Trị viêm xoang tại nhà có hiệu quả và thành công hay không, trước tiên, bạn cần nhận biết những dấu hiệu điển hình của bệnh lý này.

Đau nhức vùng xoang bị viêm:

Bị viêm xoang hàm: người bệnh sẽ đau nhức vùng má.

Bị viêm xoang trán: người bệnh sẽ đau nhức giữa 2 lông mày, thường vào 10 giờ sáng.

Bị viêm xoang sàng trước:người bệnh sẽ đau nhức giữa 2 mắt.

Bị viêm xoang sàng sau, viêm xoang bướm: người bệnh sẽ đau nhức sâu ở vùng gáy.

Chảy dịch:

Người bị viêm xoang thường có hiện tượng chảy dịch. Nếu bị viêm các xoang mũi sàng trước, dịch mũi có thể chảy ra phía trước mũi. Nếu bị viêm xoang sàng sau sẽ bị chảy dịch mũi xuống họng.

Dịch nhầy và mủ chảy ra có thể màu xanh, vàng, trắng trong, trắng đục, có mùi hôi và độ dính khác nhau,… tùy vào tình trạng bệnh, người bệnh còn bị ho và muốn khạc nhổ liên tục.

Nghẹt mũi: Có thể nghẹt mũi một bên hoặc cả hai bên do mũi bị viêm nhiễm, phù nề, có thể hắt hơi nhiều lần trong ngày.

Có thể nghẹt mũi một bên hoặc cả hai bên do mũi bị viêm nhiễm, phù nề, có thể hắt hơi nhiều lần trong ngày. Điếc mũi: mũi không cảm nhận được mùi và bị viêm phù nặng là triệu chứng của người bị viêm xoang, đặc biệt là xoang hàm.

mũi không cảm nhận được mùi và bị viêm phù nặng là triệu chứng của người bị viêm xoang, đặc biệt là xoang hàm. Triệu chứng toàn thân: Viêm xoang còn có thể khiến người bệnh mệt mỏi, uể oải, đau nhức răng kéo dài, ho dai dẳng, đau họng và hơi có mùi hôi.

1. Sử dụng nước muối chữa viêm xoang

Nước muối có tác dụng làm sạch các dịch nhầy trong khoang mũi tư đó thông mũi giảm nghẹt. Ngoài ra nó còn có thể loại bỏ các chất dị ứng ở mũi và các chất độc, ô nhiễm ở môi trường xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Nước muối có tác dụng làm sạch các dịch nhầy trong khoang mũi tư đó thông mũi giảm nghẹt. Ngoài ra nó còn có thể loại bỏ các chất dị ứng ở mũi và các chất độc, ô nhiễm ở môi trường xung quanh.

Cách làm: Chúng ta có thể tự pha nước muối theo tỷ lệ 3:1 hoặc mua loại nước muối sinh lý hiện đang bày bán ở các hiệu thuốc. Người bệnh cho một bên mũi xuống bát nước muối sau đó dùng ngón tay bịt phần mũi còn lại và hít một hơi sao cho nước muối thông xuống họng rồi nhổ ra là được. Thực hiện điều này ngày hai lần chúng ta sẽ thấy mũi sẽ trở nên thông thoáng và không còn tình trạng viêm nữa.

2. Chữa viêm xoang mũi bằng tỏi và mật ong

Tỏi và mật ong là trong những loại nguyên liệu có tính kháng viêm, diệt khuẩn cao, sử dụng tốt trong việc điều trị nhiễm khuẩn, đặc biệt là viêm xoang. Ảnh minh họa: Internet

Tỏi và mật ong là trong những loại nguyên liệu có tính kháng viêm, diệt khuẩn cao, sử dụng tốt trong việc điều trị nhiễm khuẩn, đặc biệt là viêm xoang. Đây là một trong những bài thuốc dân gian chữa viêm xoang mãn tính khá hiệu quả

Cách làm: Người bệnh giã nhuyễn tỏi để lấy nước cốt rồi trộn với mật ong theo tỷ lệ 1:1. Sau đó ta tiến hành rửa mũi bằng nước mũi sinh lý, tiếp theo dùng tăm bông bôi hỗn hợp tỏi mật ong vào hốc mũi và để nguyên khoảng độ 1 tiếng. Đều đặn thực hiện 2 lần một tuần và chúng ta sẽ thấy kết quả rất tốt.

3. Lá trà giúp chữa viêm xoang

Pha 1 cốc trà, sau đó cho thêm một chút muối sạch vào, để nước trà ở nhiệt độ vừa phải, sau đó hít nước trà vào rồi thở đẩy nước ra. Làm liên tục từ 3-4 lần mỗi bên. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lá trà xanh.

Cách làm: Pha 1 cốc trà, sau đó cho thêm một chút muối sạch vào, để nước trà ở nhiệt độ vừa phải, sau đó hít nước trà vào rồi thở đẩy nước ra. Làm liên tục từ 3-4 lần mỗi bên. Thực hiện 2 lần/ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, triệu chứng viêm xoang sẽ được giảm một cách rõ rệt.

4. Chữa viêm xoang mũi bằng gừng

Đun sôi 1 lít nước, sau đó thả vào một vài lát gừng. Dùng khăn trùm kín đầu và tiến hành xông mũi khoảng 10 phút. Thực hiện 2-3 lần/tuần. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị: Gừng tươi.

Cách làm: Đun sôi 1 lít nước, sau đó thả vào một vài lát gừng. Dùng khăn trùm kín đầu và tiến hành xông mũi khoảng 10 phút. Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Đun sôi nước, thả vài lát gừng vào đó. Đợi nước nguội bớt rồi nhúng khăn sạch vào nước gừng, chườm lên vùng mũi xoang. Chườm như vậy khoảng 3-5 phút.

Gừng và ngó sen: Sơ chế và rửa sạch 10g gừng tươi, 30g ngó sen. Giã nát cả hai nguyên liệu và trộn đều với nhau. Đem hỗn hợp đắp lên vùng mũi xoang khoảng 15 phút. Thực hiện ngày 2 lần để cho hiệu quả nhanh chóng. Lưu ý không để hỗn hợp này dính vào mắt.