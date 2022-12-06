Cholesterol cao: Đau ở vị trí này trên cơ thể cảnh báo cholesterol cao "khó điều trị"

Chế độ ăn uống kém, béo phì, lười vận động, hút thuốc và uống rượu được cho là một số yếu tố hàng đầu làm tăng mức cholesterol 'xấu' trong cơ thể, khiến lối sống của chúng ta trở thành một trong những thủ phạm chính.

Điều đó nói rằng, khi có quá nhiều cholesterol 'xấu' trong máu, nó có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám hoặc chất béo, có thể cản trở hoặc chặn dòng máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Đôi khi, những chất lắng đọng này có thể bị vỡ đột ngột và có thể tạo thành cục máu đông gây ra cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Cholesterol là một chất sáp trong máu giúp xây dựng các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Nói chung, có hai loại cholesterol khác nhau: Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), là cholesterol 'xấu' và Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) còn được gọi là cholesterol 'tốt'.

Mặc dù cholesterol cao cũng có thể do di truyền, nhưng thường thì đó là kết quả của lối sống không lành mạnh nên có thể phòng ngừa và điều trị được. Ăn uống đúng cách, đam mê hoạt động thể chất thường xuyên và duy trì cân nặng khỏe mạnh là một số cách có thể hạn chế rủi ro của bạn

Kẻ giết người thầm lặng

Ngoài huyết áp cao, cholesterol cao còn được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng' vì nó thường không biểu hiện qua các triệu chứng. Những loại bệnh này rất nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng và cần được theo dõi chặt chẽ.

Điều đó nói rằng, mặc dù sự gia tăng mức cholesterol có thể không trực tiếp giết chết bạn, nhưng nếu không được chẩn đoán hoặc điều trị sớm, nó có thể làm tăng khả năng bạn mắc các bệnh tim mạch, có thể gây tử vong.

Một dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao có thể bị bỏ qua

Như đã thảo luận, cholesterol cao có thể không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tuy nhiên, nếu không được điều trị trong thời gian dài, nó có thể dẫn đến một tình trạng gọi là xơ vữa động mạch, trong đó các động mạch của bạn bị tắc bởi các chất béo được gọi là mảng bám.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể lần lượt chặn các động mạch của bạn và ngăn lưu lượng máu đến chân của bạn, làm sáng tỏ một tình trạng khác gọi là bệnh động mạch ngoại biên (PAD).

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh, PAD có thể gây ra dấu hiệu cảnh báo có mùi, liên quan đến thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng (CLI) - một biến chứng “cực kỳ nghiêm trọng” có thể khó điều trị.

Thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng (CLI) là gì?

Thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng (CLI) đề cập đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng các động mạch ở phần dưới cơ thể, được cho là làm giảm lưu lượng máu. Đây là một dạng phức tạp hơn của bệnh động mạch ngoại vi, hoặc PAD, và ít gặp hơn so với đau cách hồi, đau ở chân hoặc cánh tay xảy ra khi đi bộ hoặc sử dụng cánh tay.

Một số triệu chứng của CLI bao gồm:

- Tê hoặc đau ở bàn chân

- Da chân mịn màng, sáng bóng và khô ráo

- Mạch không có hoặc mạch yếu ở phần dưới cơ thể

- Làm dày móng chân

- Lở loét và nhiễm trùng da

Thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng có đe dọa tính mạng không?

Ảnh minh họa: Internet

Có, thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chi có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các biến chứng y tế nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong. Theo Phòng khám Cleveland, trong vòng một năm phát triển chứng thiếu máu cục bộ nghiêm trọng ở chi, gần như cứ 3 người thì có 1 người bị cắt cụt chi và cứ 4 người thì có 1 người chết, phổ biến nhất là do bệnh tim hoặc đột quỵ.

Coi chừng bệnh động mạch ngoại vi (PAD)

Theo Mayo Clinic, bệnh động mạch ngoại vi (PAD) là một tình trạng phổ biến trong đó các động mạch bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến cánh tay hoặc chân.

Trong tình trạng này, chân và tay, chủ yếu là chân, bị ảnh hưởng và người bệnh cảm thấy đau khi đi lại hoặc sử dụng cánh tay.

PAD thường là dấu hiệu của sự tích tụ mỡ trong động mạch, còn được gọi là xơ vữa động mạch.

Các dấu hiệu cảnh báo khác của PAD

Theo Mayo Clinic, các triệu chứng bệnh động mạch ngoại vi khác có thể bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

- Lạnh ở cẳng chân hoặc bàn chân, đặc biệt khi so sánh với bên còn lại

- Tê hoặc yếu chân

- Không có hoặc mạch yếu ở chân hoặc bàn chân

- Chuột rút đau đớn ở một hoặc cả hai hông, đùi hoặc cơ bắp chân sau các hoạt động, chẳng hạn như đi bộ hoặc leo cầu thang

- Da chân sáng bóng

- Thay đổi màu da ở chân

- Móng chân mọc chậm hơn

- Vết loét ở ngón chân, bàn chân hoặc cẳng chân không lành

- Đau khi sử dụng cánh tay

- Rối loạn cương dương

- Rụng tóc hoặc mọc tóc chậm hơn ở chân

Mặc dù cholesterol cao thường không gây ra triệu chứng hoặc biểu hiện, nhưng tốt nhất bạn nên xác định mức độ của mình thông qua xét nghiệm máu. Tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng và tình trạng cơ bản khác của bạn, bác sĩ có thể đề xuất một số xét nghiệm và thuốc.

Nếu kết quả xét nghiệm của bạn cho thấy mức cholesterol, hãy bắt đầu thực hiện những thay đổi lối sống cần thiết, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây và rau xanh bổ dưỡng. Hạn chế thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa và bao gồm tập thể dục thường xuyên vào thói quen của bạn.

Theo Times of India