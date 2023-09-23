Chỉ nhờ một vết xước ở mắt cá chân, người đàn ông phát hiện mắc đái tháo đường type 2

Sức khỏe 23/09/2023 18:00

Đi thăm khám khi vết xước nhỏ ở chân ngày càng loét rộng, người đàn ông 55 tuổi phát hiện mắc đái tháo đường type 2.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, BSCKII Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về ca bệnh biến chứng đái tháo đường của bệnh nhân nam 55 tuổi. Qua khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết bị gout nhiều năm, có sử dụng thuốc điều trị nhưng không rõ loại gì. 

Chỉ nhờ một vết xước ở mắt cá chân, người đàn ông phát hiện mắc đái tháo đường type 2 - Ảnh 1

BSCKII Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trong quá trình làm việc tại ao cá, bệnh nhân bị vảy cá làm tổn thương mắt cá chân phía trong bên chân trái. Do chủ quan chỉ là vết xước nhỏ, bệnh nhân không điều trị. Chỉ sau đúng 1 tuần, tổn thương đã nhiễm trùng và lan rộng lên tận cẳng chân. Khi nhập viện và làm các xét nghiệm, bệnh nhân phát hiện bị đái tháo đường type 2. 

Hiện tại tổn thương ở bàn chân đã đi vào xương. Bệnh nhân đang được sử dụng kháng sinh để điều trị, giảm nguy cơ phải cắt cụt chi. Cùng với đó bệnh nhân được kiểm soát tốt đường huyết để tổn thương không lan rộng. Nếu đường huyết không được kiểm soát tốt sẽ khiến tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân lâu khỏi.

BS. Tuấn cho biết thêm, trường hợp bệnh nhân mắc đái tháo đường nhưng không biết sẽ rất nguy hiểm. Thường gặp nhất là tình huống hạ đường huyết, đang tỉnh táo có thể đi vào lơ mơ. Hoặc tình trạng nhiễm toan ceton, tăng áp lực chuyển hóa, tăng áp lực thẩm thấu. Bệnh nhân có thể đi vào hôn mê nhanh, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong.

Chỉ nhờ một vết xước ở mắt cá chân, người đàn ông phát hiện mắc đái tháo đường type 2 - Ảnh 2
Hình ảnh tổn thương chân của bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, những năm gần đây, tỷ lệ mắc đái tháo đường ngày càng tăng, được coi là “đại dịch không lây nhiễm”. Theo Liên đoàn Đái tháo đường thế giới (IDF) công bố năm 2021, có tới 53 triệu người mắc căn bệnh này trên toàn cầu, tương ứng với tỷ lệ trong 10 người từ 20-79 tuổi có 1 bệnh nhân; cứ 6 trẻ sinh ra có 1 trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Đặc biệt, có tới 50% số người trưởng thành mắc bệnh mà không được chẩn đoán.

Tại Việt Nam, kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021 cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương gần 5 triệu bệnh nhân. Trong đó, số đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35% và số được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Theo dự báo, số ca mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.

Đái tháo đường ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh, làm tổn thương các mạch máu dẫn tới xơ vữa động mạch, huyết áp cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, đột quỵ, mù mắt, suy thận,…

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