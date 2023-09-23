Bị rắn cắn khi đang nấu cơm, người phụ nữ có nguy cơ hoại tử bàn chân

Bệnh nhân cho biết thời điểm bị rắn cắn là lúc bà đang đứng nấu cơm. Khi vừa bật bếp ga ít phút, bà bỗng thấy đau nhói ở ngón chân. Nhìn xuống, thấy con rắn màu đen bằng ngón tay cái ở sàn nhà. Định thần lại, bà gọi chồng đập chết con rắn.

Dẫn theo thông tin từ báo Người Lao Động, nữ bệnh nhân 61 tuổi, ở huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bàn chân phải sưng nề, ngón chân bị rắn cắn thâm đen có nguy cơ hoại tử.

Ngay sau đó bà được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc rắn độc. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe nữ bệnh nhân ổn định hơn nhưng ngón chân bị rắn cắn có nguy cơ hoại tử, phải cắt bỏ.

Theo nữ bệnh nhân này, gần đây ở khu vực gia đình sinh sống cũng có người bắt được rắn vào nhà nên gia đình cũng rất cẩn thận đóng các cửa. Tuy nhiên, có thể con rắn này bò vào nhà qua cửa chính rồi nấp sau bếp, lúc bà nấu cơm thì rắn bò ra tấn công.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong tuần qua, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục ca bị rắn cắn. Các bệnh nhân đến trong tình trạng tổn thương tại chỗ, vết cắn sưng nề, hoại tử vùng bị cắn... Có trường hợp bị rắn hổ mang cắn gây liệt cơ thể, rối loạn đông máu, phải thở máy, điều trị tích cực.

Hình ảnh ngón chân hoại tử do rắn cắn. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Lê Quang Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rắn độc chủ yếu gồm hai nhóm. Thứ nhất là các loài rắn lục, lục xanh đuôi đỏ, khô mọc. Thứ hai, rắn hổ mang bao gồm hổ mang bành, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia. Các loại rắn này nếu cắn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rắn hổ mang vẫn là loài đáng sợ nhất do có thể gây hoại tử ngay lập tức bộ phận bị cắn.

Theo bác sĩ Thuận, khi bị rắn cắn không được đắp thuốc nam. Bệnh nhân nên đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu kịp thời.