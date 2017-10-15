Chỉ cần làm 5 việc đơn giản này mỗi sáng, ai nhìn cũng phải ghen tỵ vì da đẹp, dáng thon đúng chuẩn

Sức khỏe 15/10/2017 10:48

Vóc dáng kém thon gọn hay làn da không mịn màng sẽ chẳng còn là vấn đề nếu chị em cứ chăm làm việc này mỗi sáng, hiệu quả đến bất ngờ.

Bạn bận rộn vì không thể đến phòng tập mỗi ngày hay chăm sóc da định kỳ nhưng vẫn muốn sở hữu một vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng. Hãy thử làm những việc này vào mỗi sáng, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại đấy!

Uống 1 ly nước trước bữa sáng

Sau một đêm dài, việc uống nước vào sáng sớm sẽ giúp cơ thể bổ sung lượng nước thiếu hụt, kích thích hoạt động của các tế bào trong cơ thể.

Chỉ cần làm 5 việc đơn giản này mỗi sáng, ai nhìn cũng phải ghen tỵ vì da đẹp, dáng thon đúng chuẩn - Ảnh 1
Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là rất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Uống 1 ly nước lọc trước bữa sáng còn giúp bạn có một tinh thần sảng khoái, hưng phấn. Làn da được bổ sung nước sẽ được cung cấp độ ẩm và các chất khoáng cần thiết giúp phục hồi và tái tạo những vùng bị tổn thương.

Rửa mặt với trà xanh

Hàm lượng cao caffein và flavonoid vàng có trong trà xanh sẽ giúp bảo vệ làn da, chống oxy hóa, ngăn ngừa quá trình da bị lão hóa và giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Bạn có thể dùng nước trà xanh để làm sạch da mặt vào mỗi buổi sáng thay vì sử dụng sữa rửa mặt như thông thường.

Cách làm nước trà xanh rất đơn giản, bạn chỉ cần đun nước nóng, đổ đầy vào ly rồi cho thêm vài lá trà xanh vào, đợi nước chuyển dần sang xanh thì pha với một ít nước lạnh để rửa mặt. Nước trà xanh sẽ giúp kích thích lưu thông máu, ngăn ngừa mụn và giúp làn da sáng mịn hơn.

Bữa ăn sáng giàu chất xơ

Chỉ cần làm 5 việc đơn giản này mỗi sáng, ai nhìn cũng phải ghen tỵ vì da đẹp, dáng thon đúng chuẩn - Ảnh 2
Bữa ăn sáng khoa học sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa chất xơ vào bữa ăn sáng để giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, kiểm soát cân nặng, nâng cao khả năng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và đường tiêu hóa.

Yến mạch, đậu đỏ, các loại trái cây… là những món ăn chứa nhiều chất xơ bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Đây cũng là những thực phẩm giúp làm giảm cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

Tập thể dục đều đặn

Bạn có thể thực hiện những bài tập thể dục đơn giản và nhẹ nhàng như yoga, nhảy dây… ngay tại nhà mà không cần tốn thời gian đến phòng tập. 

Việc tập thể dục vào buổi sáng sẽ giúp kích thích quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, đốt cháy mỡ thừa và làm đẹp da.

Chỉ cần làm 5 việc đơn giản này mỗi sáng, ai nhìn cũng phải ghen tỵ vì da đẹp, dáng thon đúng chuẩn - Ảnh 3
Yoga là một trong những bài tập giúp giữ dáng, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Tắm trước khi ăn

Tắm trước khi ăn sẽ giúp làm sạch cơ thể, loại bỏ mồ hôi và bụi bẩn, làn da cũng được cung cấp thêm độ ẩm. Bên cạnh đó, việc làm này còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Chắc hẳn với một cơ thể thoải mái và sạch sẽ, bạn sẽ có một bữa ăn sáng ngon miệng hơn, bổ sung đầy đủ năng lượng hơn cho một ngày mới.

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