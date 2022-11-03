Các cách để tự cứu mình khỏi mắc kẹt trong đám đông: Bài học từ hiểm họa Itaewon

Nhiều người thường tỏ ra lơ là và nghĩ rằng không có gì quá quan trọng khi bị kẹt trong một đám đông. Tuy nhiên hậu quả của việc bị chen lấn và cuốn theo dòng người đông đúc là rất khó lường và vì thế chúng ta cần học cách xử lý trong những tình huống này. Sau đây là những lời khuyên mà bạn có thể áp dụng nếu bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn nhé!

Để biết được mật độ đám đông có nguy hiểm hay không, bạn có thể xác định bằng cách như sau:

Nếu bạn ở giữa một đám đông và bắt đầu nhận ra rằng bản thân đang trở nên bị áp lực, xô lấn thì lúc này gần như đã quá muộn để hành động. Vì thế giải pháp đầu tiên và cũng là giải pháp an toàn nhất để thoát khỏi đám đông chính là xác định dấu hiệu nguy hiểm và rời đi kịp thời. Bởi một khi bạn đang ở trong một đám đông và bắt đầu cảm thấy khó chịu, áp lực thì khi đó đã quá muộn để hành động. Chúng ta thường không có văn hóa nhận thức về sự nguy hiểm của đám đông vì thế lời khuyên quan trọng nhất là hãy luôn cảnh giác trước khi đám đông đó ngày một tăng lên và tiềm tàng đầy nguy hiểm.

- Trường hợp dưới 5 người/m²: Mọi thứ ổn dù không mấy thoải mái

- Trường hợp 6 người/m²: Không có nguy hiểm ngay lập tức nhưng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không thoát khỏi trung tâm ùn tắc

- Trường hợp 8 người/m² trở lên: Mức độ nguy hiểm đã trở nên cấp tính, có thể có thương vong

Tìm cách rời đi ngay khi cảm thấy đám đông trở nên dày đặc

Khi bạn bắt đầu dần cảm thấy không còn thoải mái thì hãy tranh thủ đi ngay chỗ khác có thể trước khi đám đông trở nên quá dày đặc. Nhiều người thường lưu luyến và luyến tiếc cuộc vui nên chần chừ không nở quay trở về, tuy nhiên điều này là cực kỳ mạo hiểm. Nếu bạn cảm thấy bản thân và mọi thứ xung quanh đang dần tệ đi, điều đó có nghĩa là nguy hiểm đang cận kề. Cách cần làm ngay lúc nào là di chuyển đi xa thật nhanh và giữ an toàn cho bản thân mình.

Đặc biệt, nếu cảm thấy nhiều người chạm vào hai vai hoặc vị trí khác trên cơ thể bạn cùng lúc thì mật độ có thể là khoảng 6 người/m². Lúc này, bạn cần rời khỏi đám đông ngay lập tức.

Bảo vệ không gian xung quanh vùng ngực, tập cách giữ hơi thở, tạo oxy

Thiếu oxy là cực kỳ nguy hiểm và sẽ khiến bạn tắt thở bất kỳ lúc nào. Vì vậy giữ hơi thở và không khí xung quanh ngực là vô cùng quan trọng. Hầu như mọi sự nguy hiểm trong một đám đông thường bắt đầu từ việc thiếu không khí. Thế nên việc tập thở là điều quan trọng. Nếu bạn có thể duy trì đủ không gian để thở, bạn sẽ ổn.

Đầu tiên là hãy giữ hai tay trước ngực như một võ sĩ quyền anh. Ở vị trí đó, bạn có thể bảo vệ lồng ngực, giữ khoảng vài cm xung quanh xương sườn và phổi để bạn có thể thở dễ dàng hơn. Lưu ý, bạn không nên dang rộng tay vì điều này có thể khiến bạn bị thương trong cảnh chen lấn.

Không la hét và cố gắng giữ an toàn không gian vùng ngực

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh la hét, tiết kiệm oxy và kiểm soát hơi thở của mình. Không có ai thực sự có thể nghe thấy bạn trong đám đông cả và trong trường hợp bị đám đông đè bẹp, càng la hét càng làm mất nhiều oxy. Vì vậy, nếu cần, bạn hãy cố ra dấu bằng tay, giao tiếp bằng mắt hoặc nét mặt.

Đừng xô đẩy nhau và hãy di chuyển theo hướng đám đông

Đám đông sẽ thường phải di chuyển theo dây chuyền, vì thế nếu bạn và người khác xô đẩy lẫn nhau sẽ dẫn đến cảnh chen lấn và gây ra hỗn loạn. Bạn đừng phản ứng ngược lại mà cần khéo léo và kiên trì di chuyển theo dòng người, tuy không thoải mái nhưng là cách làm tốt nhất trong tình huống này. Đừng cố vẫy vùng và tạo thêm áp lực giữa một đám đông đang rối loạn như thế.

Theo đó, cách di chuyển tốt nhất là theo đường chéo vì luôn luôn có khoảng không gian mở giữa người với người nên bạn phải chớp thời cơ, tận dụng để di chuyển sang bên và dần tiến ra ngoại vi. Cố gắng lặp lại quá trình này cho đến khi thoát khỏi nguy hiểm.

Khi bị kẹt giữa đám dày đặc thì không nên mất bình tĩnh, nếu không sẽ xảy ra hai luồng hỗn loạn trái ngược nhau và nếu bạn ở giữa thì bạn sẽ là người hứng chịu mọi nguy hiểm, áp lực đổ về mình.

Nếu bị ngã, tuyệt đối không nằm sấp hoặc nằm ngửa

Nếu bị ngã, hãy làm mọi cách để đứng dậy và ngay lập tức giúp đỡ những người khác bị ngã. Nếu không thể đứng dậy, hãy đưa tay ôm đầu để bảo vệ đầu và co chân lên gần với cơ thể.

Chuyên gia nhấn mạnh: Hãy nằm nghiêng để bảo vệ các cơ quan quan trọng nhất. Nếu bị ngã, bạn cần nhanh chóng đứng dậy ngay nếu không muốn bị giẫm đạp. Trường hợp không thể đứng dậy được, bạn hãy di chuyển bằng cách bò cùng hướng với đám đông hoặc đưa tay ôm đầu và nằm cuộn tròn người lại theo tư thế thai nhi để bảo vệ các cơ quan nội tạng quan trọng nhất.

Tránh đi vào các góc tường, những vật chắn và những điểm chết

Theo các khảo sát gần nhất, nơi xảy ra nhiều thương tích cũng như thương vong nhất trong một thảm kịch đám đông chính là những điểm chết và dọc những chướng ngại vật vững chắc chẳng hạn như góc tường, lối vào, hành lang, cầu thang bộ,...

hãy giúp người xung quanh để cứu lấy mình

Hãy tránh các bức tường chắc và những vật rắn cứng chắn ngang lối đi trên hướng di chuyển của bạn. Vì nếu bạn chọn đứng cạnh một vật cứng chắn ngang hoặc một bức tường nào đó, đám đông sẽ chen lấn và dồn ép bạn vào bức tường hoặc vật chắn đó khiến bạn nghẹt thở và không thể di chuyển.

Giúp đỡ những người xung quanh khi có thể

Giúp đỡ người khác trong đám đông là hiệu ứng tích cực có thể lan tỏa và giúp mọi người đỡ bất bình tĩnh hơn. Nếu bạn giúp đỡ người bên cạnh thì họ cũng sẽ giúp lại bạn hoặc họ sẽ có thể giúp những người khác.

Một đám đông đoàn kết sẽ có nhiều khả năng tồn tại hơn một đám đông theo chủ nghĩa cá nhân. Chính vì vậy, nếu bạn cố gắng giúp đỡ người bên cạnh của mình, họ sẽ giúp bạn hoặc sẽ giúp những người bên cạnh họ. Thông qua đó, nó sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực, hữu ích và làm cho mọi thứ bớt tồi tệ hơn.

Phía trên là những lời khuyên cách thoát thân và xử lý khi bị kẹt trong đám đông được các chuyên gia nghiên cứu, khuyến khích áp dụng mà bạn có thể tham khảo. Hãy thử nó khi bạn có lỡ rơi vào trường hợp bất khả kháng nhé!