Bỏ ngay những thói quen hàng ngày này vì chúng sẽ khiến bạn già đi nhanh chóng

Sức khỏe 30/03/2021 13:56

Những thói quen bạn vẫn làm hàng ngày cứ tưởng không gây hại gì, nhưng thật ra chính chúng là thủ phạm khiến bạn "già trước tuổi".

Không sử dụng kem chống nắng, kính râm

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thật ra kem chống nắng và kính râm là "vũ khí" rất lợi hại giúp bạn "chiến đấu" với những tác động từ môi trường.

Theo các chuyên gia ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều các tia cực tím như UVA, UVB và trong các thiết bị điện tử cũng chứa nhiều tia sáng tương tự. Các tia cực tím này xuyên qua được mây và không khí gây tác động xấu lên da chính là nguyên nhân gây tổn thương cho làn da, khiến da bị sạm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám và tàn nhang. Những nguyên nhân ấy sẽ khiến bạn già đi trông thấy.

thoi quen hang ngay 1
Theo các chuyên gia ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều các tia cực tím như UVA, UVB và trong các thiết bị điện tử cũng chứa nhiều tia sáng tương tự - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt trong ngày

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe và da, tóc. Các phân tử đường thường gây kết dính collagen, thành phần quyết định độ đẹp xấu của làn da bạn.

Lượng đường quá nhiều làm cho các tế bào collagen trong cơ thể hoạt động kém đi, khiến các mô da cứng lại, da mất độ đàn hồi cần thiết. Khi ấy, các nếp nhăn sẽ xuất hiện, khiến da sần sùi, nổi mụn trứng cá, thậm chí gây viêm da nghiêm trọng.

thoi quen hang ngay 2
Các nhà khoa học đã phát hiện thấy việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, cụ thể là da và tóc - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng quá nhiều các chất kích thích

Không chỉ có nam giới, ngày nay phần lớn nữ giới cũng đang có thói quen sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê và thuốc lá. Không thể phủ nhận tác dụng của nó giúp giải tỏa tinh thần, giảm căng thẳng, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều thì vô cùng có hại.

Theo các nghiên cứu cho thấy, cà phê làm giảm lượng dehydroepiandrosterone (DHEA) – một loại hormone giữ cho vẻ ngoài trẻ trung và giảm viêm. Còn thuốc lá có chứa hơn 3.800 thành phần hóa học, nó có thể làm hỏng mô da, kích hoạt các enzyme phá vỡ độ đàn hồi của da và gây ra các vết nhăn trên mặt, khiến bạn trông già đi thực sự.

thoi quen hang ngay 3
Theo các nghiên cứu cho thấy, cà phê làm giảm lượng dehydroepiandrosterone (DHEA) – một loại hormone giữ cho vẻ ngoài trẻ trung và giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng điều hòa quá nhiều

Thói quen ngồi nhiều trong phòng sử dụng điều hòa, nhất là các nhân viên văn phòng có khả năng bị khô da, thậm chí bị bong tróc. Bên cạnh đó, mái tóc của bạn cũng sẽ bị khô xơ bởi trong quá trình làm mát không khí, máy điều hòa sẽ hút đi độ ẩm có trên tóc.

Không những thế, sức đề kháng của bạn cũng sẽ yếu dần, gây ra các vấn đề về sức khỏe, khiến cơ thể yếu đi rõ rệt.

thoi quen hang ngay 4
Ngồi nhiều trong phòng sử dụng điều hòa, nhất là các nhân viên văn phòng có khả năng bị khô da, thậm chí bị bong tróc - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên chống cằm

Chống cằm ảnh hưởng xấu tới khớp cắn cũng như cơ hàm. Không chỉ những trẻ ở độ tuổi đi học mà ngay cả người lớn cũng có thói quen chống cằm. Đây là hành động khiến có thể khiến cho xương hàm dưới phát triển không đều, gây bất đối xứng trên khuôn mặt, tình trạng răng mọc lệch và khiến vùng da xung quanh sẽ bị chảy xệ và lão hóa.

thoi quen hang ngay 5
Chống cằm ảnh hưởng xấu tới khớp cắn cũng như cơ hàm - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc

Cuộc sống ngày càng bận rộn, gấp rút nên rất nhiều có thói quen làm nhiều công việc cùng lúc, khiến đầu óc và cơ thể luôn trong tình trạng căn thẳng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác có khả năng kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tập trung giải quyết từng việc tại từng thời điểm.

thoi quen hang ngay 6
Căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác có khả năng kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi nhiều và lười vận động

Ngồi nhiều và lười vận động sẽ làm cho ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Đồng thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan trong cơ thể. Nó làm giảm tuổi thọ và khiến bạn gặp phải các vấn đề về xương, khớp.

Không chỉ thế, lười vận động còn có thể khiến tâm trạng bạn u uất, thường xuyên tức giận, cau có... Một lời gian lâu, bạn sẽ nhận ra mình già và xấu đi trông thấy chỉ vì không thường xuyên vận động.

thoi quen hang ngay 7
Ngồi nhiều và lười vận động sẽ làm cho ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn giữ mãi nét trẻ trung, xinh đẹp thì ngay bây giờ bạn nên từ bỏ những thói quen kể trên. Chúng không lập tức khiến bạn già đi, nhưng lâu dần sẽ lấy đi vẻ rạng ngời của bạn, khiến da dẻ xuống dốc, sức khỏe suy sụp rất nhiều.

Người bị 6 vấn đề này khi đi bộ thường có tuổi thọ ngắn: Nếu bạn không có, xin chúc mừng!

Người bị 6 vấn đề này khi đi bộ thường có tuổi thọ ngắn: Nếu bạn không có, xin chúc mừng!

Đi bộ là môn thể dục được đánh giá là tốt nhất cho sức khỏe, không tốn chi phí tập luyện và có thể thực hiện ở mọi nơi. Nhưng nhiều người lại không thể đi bộ vì 6 vấn đề sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen xấu thói quen hàng ngày những thói quen gây hại sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 51 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm