Bỏ ngay những thói quen hàng ngày này vì chúng sẽ khiến bạn già đi nhanh chóng

Theo các chuyên gia ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều các tia cực tím như UVA, UVB và trong các thiết bị điện tử cũng chứa nhiều tia sáng tương tự. Các tia cực tím này xuyên qua được mây và không khí gây tác động xấu lên da chính là nguyên nhân gây tổn thương cho làn da, khiến da bị sạm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám và tàn nhang. Những nguyên nhân ấy sẽ khiến bạn già đi trông thấy.

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thật ra kem chống nắng và kính râm là "vũ khí" rất lợi hại giúp bạn "chiến đấu" với những tác động từ môi trường.

Lượng đường quá nhiều làm cho các tế bào collagen trong cơ thể hoạt động kém đi, khiến các mô da cứng lại, da mất độ đàn hồi cần thiết. Khi ấy, các nếp nhăn sẽ xuất hiện, khiến da sần sùi, nổi mụn trứng cá, thậm chí gây viêm da nghiêm trọng.

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe và da, tóc. Các phân tử đường thường gây kết dính collagen, thành phần quyết định độ đẹp xấu của làn da bạn.

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, cụ thể là da và tóc - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng quá nhiều các chất kích thích

Không chỉ có nam giới, ngày nay phần lớn nữ giới cũng đang có thói quen sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê và thuốc lá. Không thể phủ nhận tác dụng của nó giúp giải tỏa tinh thần, giảm căng thẳng, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều thì vô cùng có hại.

Theo các nghiên cứu cho thấy, cà phê làm giảm lượng dehydroepiandrosterone (DHEA) – một loại hormone giữ cho vẻ ngoài trẻ trung và giảm viêm. Còn thuốc lá có chứa hơn 3.800 thành phần hóa học, nó có thể làm hỏng mô da, kích hoạt các enzyme phá vỡ độ đàn hồi của da và gây ra các vết nhăn trên mặt, khiến bạn trông già đi thực sự.

Theo các nghiên cứu cho thấy, cà phê làm giảm lượng dehydroepiandrosterone (DHEA) – một loại hormone giữ cho vẻ ngoài trẻ trung và giảm viêm - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng điều hòa quá nhiều

Thói quen ngồi nhiều trong phòng sử dụng điều hòa, nhất là các nhân viên văn phòng có khả năng bị khô da, thậm chí bị bong tróc. Bên cạnh đó, mái tóc của bạn cũng sẽ bị khô xơ bởi trong quá trình làm mát không khí, máy điều hòa sẽ hút đi độ ẩm có trên tóc.

Không những thế, sức đề kháng của bạn cũng sẽ yếu dần, gây ra các vấn đề về sức khỏe, khiến cơ thể yếu đi rõ rệt.

Ngồi nhiều trong phòng sử dụng điều hòa, nhất là các nhân viên văn phòng có khả năng bị khô da, thậm chí bị bong tróc - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên chống cằm

Chống cằm ảnh hưởng xấu tới khớp cắn cũng như cơ hàm. Không chỉ những trẻ ở độ tuổi đi học mà ngay cả người lớn cũng có thói quen chống cằm. Đây là hành động khiến có thể khiến cho xương hàm dưới phát triển không đều, gây bất đối xứng trên khuôn mặt, tình trạng răng mọc lệch và khiến vùng da xung quanh sẽ bị chảy xệ và lão hóa.

Chống cằm ảnh hưởng xấu tới khớp cắn cũng như cơ hàm - Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng làm nhiều công việc cùng lúc

Cuộc sống ngày càng bận rộn, gấp rút nên rất nhiều có thói quen làm nhiều công việc cùng lúc, khiến đầu óc và cơ thể luôn trong tình trạng căn thẳng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác có khả năng kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tập trung giải quyết từng việc tại từng thời điểm.

Căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác có khả năng kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi nhiều và lười vận động

Ngồi nhiều và lười vận động sẽ làm cho ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Đồng thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan trong cơ thể. Nó làm giảm tuổi thọ và khiến bạn gặp phải các vấn đề về xương, khớp.

Không chỉ thế, lười vận động còn có thể khiến tâm trạng bạn u uất, thường xuyên tức giận, cau có... Một lời gian lâu, bạn sẽ nhận ra mình già và xấu đi trông thấy chỉ vì không thường xuyên vận động.

Ngồi nhiều và lười vận động sẽ làm cho ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn giữ mãi nét trẻ trung, xinh đẹp thì ngay bây giờ bạn nên từ bỏ những thói quen kể trên. Chúng không lập tức khiến bạn già đi, nhưng lâu dần sẽ lấy đi vẻ rạng ngời của bạn, khiến da dẻ xuống dốc, sức khỏe suy sụp rất nhiều.