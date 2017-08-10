Bí kíp uống sữa nghệ tăng cân nhanh chóng, hiệu quả tức thì

Bên cạnh các tác dụng ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm tiêu sứng, làm đẹp da, giải độc gan, giảm stress, tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện chức năng não, giảm cholesterol và lượng đường trong máu thì sữa nghệ còn có một các tác dụng là giúp tăng cân hiệu quả khi được dùng đúng cách đấy nữa nhé các bạn.

Uống sữa nghệ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và khả năng hấp thụ nên khi kết hợp với sữa, đồ uống dinh dưỡng sẽ mang lại một thứ uống tăng cân vô cùng bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe . Hiệu quả tăng cân càng tăng lên nhiều lần khi sữa nghệ cho thêm sữa đặc không đường và mật ong, giúp các bạn tăng trọng lượng một cách lành mạnh, an toàn và khoa học khi chế biến theo cách giới thiệu dưới đây

Bột nghệ: 3-4 thìa

Sữa tươi không đường: 500 ml

Sữa đặc: 3 thìa

Mật ong: 2 thìa

Bình cốc thủy tinh

Hướng dẫn cách làm sữa nghệ uống tăng cân

Làm ấm sữa tươi không đường trên bếp hoặc quay lò vi sóng rồi cho bột nghệ vàng vào khuấy đều lên, sau đó cho sữa đặc, mật ong vào lại khuấy đều lần nữa là các bạn đã có cốc sữa nghệ giúp tăng cân tuyệt vời rồi. Dùng khi sữa nghệ ấm, có thể cất trong tủ lạnh, mỗi lần uống thì cho vào lò vi sóng để làm nóng lại.

Những lưu ý khi uống sữa nghệ tăng cân

Nếu muốn nhanh tăng cân thì các bạn không thể bỏ qua thành phần sữa đặc và mật ong, thậm chí các bạn có thể thay sữa tươi không đường bằng sữa đặc pha thơm, ấm.

Muốn tăng cân thì các bạn không được uống sữa nghệ trước bữa ăn, vì sẽ có cảm giác no và đầy bụng, hơn nữa chất curmin trong nghệ giúp tăng cường tiêu hóa có tác dụng khiến bạn giảm cân nên uống sau bữa ăn từ 30-60 phút. Uống một cốc buổi sáng và tối để mang lại hiệu quả tốt nhất.

nên uống sau bữa ăn từ 30-60 phút. Uống một cốc buổi sáng và tối để mang lại hiệu quả tốt nhất. Nên uống sữa nghệ nóng sẽ tăng cân và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn.

Bột nghệ chỉ tan trong nước ấm nên không đun hoặc pha bột nghệ khi sữa đang nóng,

Nếu đang dùng thuốc kháng sinh thì các bạn nên uống cách nhau khoảng 4 tiếng, nếu không sẽ khiến tác dụng của thuốc giảm thậm chí các chất trong sữa nghệ và thuốc tác dụng với nhau tác động không tốt đến sức khỏe.

Bạn gái đang bị rong kinh thì nên chú ý, cần cân nhắc kỹ khi muốn uống sữa nghệ tăng cân vì nghệ có tác dụng bổ máu, khai thông khí huyết sẽ khiến tình trạng rong kinh sẽ bị nặng hơn.

Chị em đang mang thai cũng không nên uống sữa nghệ vì nó có tác động co thắt tử cung, không tốt cho các em bé.

Khi uống tinh sữa nghệ tăng cân các bạn nên kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi và tập thể dục đều đặn để mang lại một cơ thể khỏe mạnh, tăng cân tốt nhất.

Khi uống sữa nghệ không nên cho đường để giữ được hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên của nghệ và sữa, khi cho đường vào sẽ bị át đi.

Làm nhanh và đơn giản, không đòi hỏi phải có tay nghề cao siêu, chỉ qua vài thao tác và ít phút bạn đã có một cốc sữa nghệ tăng cân hấp dẫn rồi. Chúc các bạn tăng cân nhanh chóng với sữa nghệ tự làm tại nhà đơn giản nhé.