Bí kíp uống sữa nghệ tăng cân nhanh chóng, hiệu quả tức thì

Sức khỏe 10/08/2017 15:57

Uống sữa nghệ tăng cân là phương pháp tăng cân nhanh chóng mà lại rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh một chế độ ăn, tập luyện khoa học thì một cốc sữa nghệ tăng cân là điều không thể thiếu với những ai mong muốn muốn một thân hình đầy đặn, hấp dẫn hơn đấy.

Công dụng của sữa nghệ tăng cân nhanh

Bên cạnh các tác dụng ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm tiêu sứng, làm đẹp da, giải độc gan, giảm stress, tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện chức năng não, giảm cholesterol và lượng đường trong máu thì sữa nghệ còn có một các tác dụng là giúp tăng cân hiệu quả khi được dùng đúng cách đấy nữa nhé các bạn. 

Sữa nghệ tăng cân tự nhiên, lành mạnh, rất tốt cho cơ thể
Sữa nghệ tăng cân tự nhiên, lành mạnh, rất tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Uống sữa nghệ giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và khả năng hấp thụ nên khi kết hợp với sữa, đồ uống dinh dưỡng sẽ mang lại một thứ uống tăng cân vô cùng bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Hiệu quả tăng cân càng tăng lên nhiều lần khi sữa nghệ cho thêm sữa đặc không đường và mật ong, giúp các bạn tăng trọng lượng một cách lành mạnh, an toàn và khoa học khi chế biến theo cách giới thiệu dưới đây

Cách làm sữa nghệ tăng cân tại nhà đơn giản

Nguyên liệu chuẩn bị:

  • Bột nghệ: 3-4 thìa
  • Sữa tươi không đường: 500 ml
  • Sữa đặc: 3 thìa
  • Mật ong: 2 thìa
  • Bình cốc thủy tinh

Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa nghệ tăng cân
Chuẩn bị nguyên liệu làm sữa nghệ tăng cân. Ảnh: Internet

Hướng dẫn cách làm sữa nghệ uống tăng cân

Làm ấm sữa tươi không đường trên bếp hoặc quay lò vi sóng rồi cho bột nghệ vàng vào khuấy đều lên, sau đó cho sữa đặc, mật ong vào lại khuấy đều lần nữa là các bạn đã có cốc sữa nghệ giúp tăng cân tuyệt vời rồi. Dùng khi sữa nghệ ấm, có thể cất trong tủ lạnh, mỗi lần uống thì cho vào lò vi sóng để làm nóng lại. 

Những lưu ý khi uống sữa nghệ tăng cân

Uống sữa nghệ tăng cân tốt nhất là sau bữa ăn, ngày 2 lần vào buổi sáng và tối
Uống sữa nghệ tăng cân tốt nhất là sau bữa ăn, ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Ảnh: Internet

 

  • Nếu muốn nhanh tăng cân thì các bạn không thể bỏ qua thành phần sữa đặc và mật ong, thậm chí các bạn có thể thay sữa tươi không đường bằng sữa đặc pha thơm, ấm.
  • Muốn tăng cân thì các bạn không được uống sữa nghệ trước bữa ăn, vì sẽ có cảm giác no và đầy bụng, hơn nữa chất curmin trong nghệ giúp tăng cường tiêu hóa có tác dụng khiến bạn giảm cân nên uống sau bữa ăn từ 30-60 phút. Uống một cốc buổi sáng và tối để mang lại hiệu quả tốt nhất.
  • Nên uống sữa nghệ nóng sẽ tăng cân và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn.
  • Bột nghệ chỉ tan trong nước ấm nên không đun hoặc pha bột nghệ khi sữa đang nóng,
  • Nếu đang dùng thuốc kháng sinh thì các bạn nên uống cách nhau khoảng 4 tiếng, nếu không sẽ khiến tác dụng của thuốc giảm thậm chí các chất trong sữa nghệ và thuốc tác dụng với nhau tác động không tốt đến sức khỏe.
  • Bạn gái đang bị rong kinh thì nên chú ý, cần cân nhắc kỹ khi muốn uống sữa nghệ tăng cân vì nghệ có tác dụng bổ máu, khai thông khí huyết sẽ khiến tình trạng rong kinh sẽ bị nặng hơn.
  • Chị em đang mang thai cũng không nên uống sữa nghệ vì nó có tác động co thắt tử cung, không tốt cho các em bé. 
  • Khi uống tinh sữa nghệ tăng cân các bạn nên kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi và tập thể dục đều đặn để mang lại một cơ thể khỏe mạnh, tăng cân tốt nhất.
  • Khi uống sữa nghệ không nên cho đường để giữ được hương vị thơm ngon, béo ngậy tự nhiên của nghệ và sữa, khi cho đường vào sẽ bị át đi.  

Làm nhanh và đơn giản, không đòi hỏi phải có tay nghề cao siêu, chỉ qua vài thao tác và ít phút bạn đã có một cốc sữa nghệ tăng cân hấp dẫn rồi. Chúc các bạn tăng cân nhanh chóng với sữa nghệ tự làm tại nhà đơn giản nhé. 

Cách làm đẹp da bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong

Cách làm đẹp da bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong

Sử dụng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong giúp bạn có làn da trắng hồng và đẹp không tì vết. Đây là cách chăm sóc da từ lâu đã được rất nhiều chị em sử dụng.

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