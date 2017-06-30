Cách làm đẹp da bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong

Tại sao nên chăm sóc da bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong?

Tại sao nên chăm sóc da bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong?

Sử dụng mặt nạ tinh bột nghệ, sữa tươi, mật ong là cách làm đẹp da mặt, cải thiện độ sáng của da và trị mụn rất hiệu quả. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định rằng uống tinh bột nghệ, sữa tươi mật ong đều đặn còn giúp bạn trông trẻ ra khoảng vài tuổi đấy.

Mật ong nổi tiếng với “danh hiệu” nguyên liệu tự nhiên hàng đầu được sử dụng để làm đẹp. Đây cũng là bí quyết giữ da luôn trắng bóc, nõn nà của những người nổi tiếng. Cụ thể, mật ong đóng vai trò là chất dưỡng ẩm tự nhiên, trị mụn trứng cá và loại bỏ các tác nhân gây lão hóa hiệu quả. Bên cạnh lợi ích bảo vệ da , mật ong còn bổ sung nhiều năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết, chữa lành vết thương và điều trị ho, viêm họng.

Mật ong nổi tiếng với “danh hiệu” nguyên liệu tự nhiên hàng đầu được sử dụng để làm đẹp. Đây cũng là bí quyết giữ da luôn trắng bóc, nõn nà của những người nổi tiếng. Cụ thể, mật ong đóng vai trò là chất dưỡng ẩm tự nhiên, trị mụn trứng cá và loại bỏ các tác nhân gây lão hóa hiệu quả. Bên cạnh lợi ích bảo vệ da , mật ong còn bổ sung nhiều năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết, chữa lành vết thương và điều trị ho, viêm họng.

Curcumin trong củ nghệ có khả năng hàn gắn những tổn thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển mạnh. Dùng nghệ thường xuyên còn giúp hỗ trợ các khớp xương bị thoái hóa, viêm khớp, tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cholesterol, đào thải chất độc, làm khô da và giúp vết thương chóng lành. Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu, nghệ có tác dụng rất tốt đối với vùng da bị bệnh hay những vết thương hở bên ngoài.

Curcumin trong củ nghệ có khả năng hàn gắn những tổn thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển mạnh. Dùng nghệ thường xuyên còn giúp hỗ trợ các khớp xương bị thoái hóa, viêm khớp, tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cholesterol, đào thải chất độc, làm khô da và giúp vết thương chóng lành. Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu, nghệ có tác dụng rất tốt đối với vùng da bị bệnh hay những vết thương hở bên ngoài.

Biết cách pha chế tinh bột nghệ sữa tươi mật ong để chăm sóc da mặt và cơ thể sẽ giúp bạn sớm có làn da đẹp tuyệt vời như ý muốn. Không giống như nhiều loại sữa tắm bày bán ngoài thị trường, công thức này hoàn toàn dựa trên các nguyên liệu tự nhiên, dễ làm, dễ sử dụng và không hề tốn kém. Bạn có thể tự do làm mặt nạ, pha thành hỗn hợp để tắm toàn thân hay uống đều được.

Dựa trên những tác dụng không thể phủ nhận của từng loại nguyên liệu, có thể nói hỗn hợp tinh bột nghệ sữa tươi mật ong thực sự là sự lựa chọn tuyệt vời của các eva thích làm đẹp (có thể thay sữa tươi bằng sữa chua tùy ý thích).

Dưới đây là cách dùng nghệ sữa tươi mật ong mà chị em có thể tham khảo:

Nguyên liệu: 1 thìa bột nghệ, 2 thìa bột gạo, 1 thìa cafe mật ong rừng nguyên chất, 1 thìa sữa tươi hoặc sữa chua không đường.

Cách sử dụng:

Bước 1: Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên trong một chiếc bát cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Rửa qua mặt để loại bỏ bụi bẩn. Sau đó, cho từng chút một hỗn hợp trên vào lòng bàn tay rồi từ từ thoa lên mặt. Chú ý massage da mặt để dưỡng chất thấm sâu vào da. Để như vậy trong 30 phút.

Bước 3: Rửa sạch mặt, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt để lỗ chân lông se khít hơn.

Đắp mặt khoảng 2 lần/tuần, không nên đắp quá nhiều để tránh các phản ứng phụ.

Một số lưu ý khi đắp mặt nạ nghệ, sữa chua/sữa tươi, mật ong

Mỗi chị em có một làn da khác nhau, có người da nhờn, có người da khô, có người da hỗn hợp. Do vậy, trước khi sử dụng cách này, bạn hãy xác định da mình thuộc loại da nào để lựa chọn các nguyên liệu giúp tóc mọc phù hợp.

Không đắp mặt nạ quá lâu và không sử dụng nghệ liên tục vì lỗ chân lông dễ bị bịt kín khiến da dễ nổi mụn, thậm chí còn gây kích ứng da.

Lựa chọn mật ong rừng nguyên chất để có hiệu quả cao nhất, tránh dùng mật ong bị pha loãng.

Dùng nghệ sữa tươi mật ong để làm đẹp da là phương pháp an toàn, dễ làm ngay tại nhà và không quá tốn kém. Thế nên, thay vì đến spa hay trung tâm thẩm mỹ mỗi tuần, bạn có thể tự chăm sóc da cho mình bằng tinh bột nghệ sữa tươi mật ong này đấy.