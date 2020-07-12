Hắc lào là một trong những bệnh nấm da thường gặp ở các nước có khí hậu nóng ẩm, trong đó có Việt Nam. Tình trạng ngứa rát dữ dội là biểu hiện dễ thấy nhất của bệnh hắc lào. Hắc lào ở những vùng kín, háng, mông sẽ khiến cơn khó chịu càng dữ dội hơn. Càng gãi càng ngứa, ban đầu có thể là 1 chỗ nhưng sau đó sẽ lan khắp toàn thân. Nhiều người thắc mắc hắc lào có tự khỏi được không , có nguy hiểm không? Mời bạn cùng Phunugiadinh tìm hiểu vấn đề này trong bài viết!

Ban đầu, hắc lào chỉ làm tổn thương lớp biểu bì bên ngoài. Nhưng nếu không điều trị, hắc lào sẽ phát triển và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thẩm mỹ của bệnh nhân, thậm chí có thể để lại các biến chứng:

Hắc lào thường kéo dài dai dẳng, phức tạp, gây phiền toái cho các bệnh nhân, nhất là khi xuất hiện ở vùng ngực, bụng, lưng,... Trong trường hợp không kịp thời điều trị, bệnh sẽ lây lan sang nhiều vùng da khác nhau, từ đó tăng kích thước vùng da bị tổn thương.

Ảnh hưởng đến tâm lý

Vùng da bị hắc lào luôn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, bứt rứt, đặc biệt là khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi trong thời tiết nắng nóng. Những biểu hiện này khiến bệnh nhân mệt mỏi, mất ngủ, luôn trong trạng thái thất thần,... Nếu để kéo dài, bệnh nhân có nguy cơ trầm cảm và nhiều hệ lụy khác.

Hắc lào kéo dài có thể khiến bệnh nhân trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mất thẩm mỹ cho làn da

Hắc lào khiến các mụn nước xuất hiện, da bị tổn thương, bong tróc hoặc nứt nẻ, thậm chí da có thể bị thâm. Trong trường hợp áp dụng biện pháp chữa trị sai cách hoặc bỏ bê không điều trị thì bệnh sẽ có khả năng chuyển hóa và gây sẹo, chàm hóa da. Hầu hết các triệu chứng sẹo do hắc lào đều là sẹo lõm, gây mất thẩm mỹ cho làn da.

Bội nhiễm, khó điều trị

Việc điều trị sai cách có thể khiến bệnh hắc lào phát triển ngày càng nặng, gây tổn thương nghiêm trọng và lan rộng. Đặc biệt, bệnh còn có thể làm tăng nguy cơ bội nhiễm, khó khăn hơn trong việc điều trị.

Bệnh có thể biến chứng thành bội nhiễm, khó khăn hơn trong việc điều trị - Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ vô sinh

Theo các nghiên cứu, hắc lào có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh nếu các vi nấm trực tiếp tấn công vào bộ phận sinh dục. Gây nhiễm trùng, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh ở nữ giới và nam giới.

Bệnh hắc lào có tự khỏi được không?

Vùng da bị hắc lào thường có triệu chứng mẩn đỏ, hình thù giống đồng tiền. Xung quanh chúng thường xuất hiện rất nhiều mụn nước li ti. Càng gãi, các mụn nước sẽ vỡ ra khiến dịch nước lây lan sang các vùng da khác và bệnh ngày càng một lan rộng. Ban đầu từ 1 đốm nhỏ bằng 1 đốt ngón tay nhưng có thể lan rộng thành 20-30 cm vô cùng kinh khủng.



Bệnh hắc lào có tự khỏi được không? - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù những mụn nước không vỡ ra thì bệnh cũng có thể tích tụ theo cách khác. Chẳng hạn như với người có sở thích ăn hải sản hoặc thực phẩm chứa nhiều chất gây dị ứng, kích ứng. Hay người có thói quen vệ sinh cá nhân không sạch sẽ, tính chất nghề nghiệp phải mặc áo quần bịt kín cả ngày hay bơi lội tiếp xúc thường xuyên với nước... Những yếu tố này đều tạo điều kiện phát triển và lây lan cho mầm bệnh.

Nói tóm lại, với nhiều tác nhân ảnh hưởng như trên thì bệnh hắc lào không thể nào tự khỏi được, trừ khi bạn có biện pháp chữa trị. Để càng lâu, tình trạng bệnh càng trầm trọng, khó chữa. Nếu ở chân, lưng, mặt thì dễ xử lý nhưng ở những vùng kín, mông, hàng thì càng khó chữa.

Cách chữa hắc lào dứt điểm tại nhà

Nhiều người thắc mắc bệnh hắc lào có chữa được không? Thực tế là bạn hoàn toàn có thể tự chữa hắc lào dứt điểm tại nhà với các bài thuốc dân gian dưới đây.

Chữa hắc lào bằng lá trầu không

Chữa hắc lào bằng lá trầu không - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy dùng lá trầu không rửa sạch rồi giã nhỏ, lấy nước bôi lên vùng bị hắc lào. Hoặc đơn giản là bạn chỉ cần đun nước lá trầu không để tắm sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Dân gian biết đến lá trầu không với tác dụng sát trùng, kháng khuẩn và làm sạch da rất tốt. Do đó, lá trầu không được sử dụng nhiều trong việc chữa các bệnh lý ngoài da.

Trị hắc lào bằng giấm táo

Bạn hãy làm sạch vùng da bị hắc lào rồi chấm một chút giấm táo lên. Sau đó, để vùng da đó khô tự nhiên. Kiên trì thực hiện 2-3 lần mỗi ngày, bệnh sẽ nhanh chóng biến mất.

Chữa hắc lào tận gốc với tỏi

Chữa hắc lào tận gốc với tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi có tính kháng khuẩn cực mạnh và là khắc tinh của các loại vi khuẩn, vi nấm. Bạn chỉ cần lấy một lát tỏi tươi, nghiền nát, lấy nước cốt rồi trộn với dầu dừa. Sau đó, bạn hãy thoa một lớp hỗn hợp này lên chỗ bị hắc lào, để yên trong 2 tiếng rồi rửa sạch với nước. Mỗi ngày thực hiện 1 lần để trị khỏi hắc lào vĩnh viễn.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời được câu hỏi “Bệnh hắc lào có tự khỏi được không?”. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn, cung cấp những kiến thức cần thiết để bạn chăm sóc sức khỏe của chính mình và người thân trong gia đình.