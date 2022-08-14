Bé trai 4 tuổi ở Cà Mau tử vong bất ngờ sau khi tiêm Taxibiotic, chẩn đoán ‘phản ứng phản vệ độ 4’ sau tiêm

Sức khỏe 14/08/2022 14:40

Bé trai ở Cà Mau sau khi tiêm Taxibiotic đã bị sốc phản vệ, tử vong sau 60 phút cấp cứu không thành.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, bé N.C.T. (4 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tử vong tại viện sau khi tiêm thuốc. Theo đó, bé T. nhập viện lúc lúc 17 giờ 30 ngày 12/8 trong tình trạng sốt 40°c, không dấu thần kinh khu trú, không hồng ban, không xuất huyết da niêm, họng đỏ, 2 amydal to...

Qua thăm khám, các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng sinh Klamentin (uống) sau đó chuyển sang kháng sinh Taxibiotic (cefotaxim) TMC 22h – 6h do bé uống kém, sốt cao kết hợp hạ sốt và lau mát.

Trong 13 giờ tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện, bé T. vẫn sốt cao 39 – 40°c liên tục. Xét nghiệm chức năng gan, thận và Xquang xương sọ não vẫn bình thường.

Đến 5 giờ ngày 13/8, bé T. vẫn sốt (40°c). Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, bé T. được tiêm Taxibiotic liều thứ 2 (chưa bơm Natri chloride 0,9% đẩy thuốc) thì đột ngột co giật, tím tái toàn thân, tím đầu chi, mạch quay khó bắt, tim nghe mờ 70- 80 /phút, nhịp thở không đều, phổi kém thông khí, bụng mềm…

Bé trai 4 tuổi ở Cà Mau tử vong bất ngờ sau khi tiêm Taxibiotic, chẩn đoán ‘phản ứng phản vệ độ 4’ sau tiêm - Ảnh 1
Bệnh nhi tử vong sau khi tiêm Taxibiotic. Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo Thanh niên, ngay khi có phản ứng, điều dưỡng lập tức thực hiện y lệnh, báo cáo ngay trưởng tua trực đồng thời kích hoạt báo động cấp cứu khẩn toàn tua trực. Tiến hành cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, xử trí theo phác đồ phản vệ độ 4.

Báo cáo cũng nêu, sau 5 phút cấp cứu, bệnh nhân còn mê, tim nghe mờ hơn. Tiếp tục cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực... Nhưng sau khoảng 60 phút cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp không hiệu quả, bệnh nhân tử vong.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện có chẩn đoán nguyên nhân tử vong là phản ứng phản vệ độ 4 giờ thứ 1 nghĩ do kháng sinh Taxibiotic/ viêm Amidal cấp - và chưa loại trừ viêm não màng não

Trao đổi với phóng viên, chị T.T.N (28 tuổi, ngụ ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình, Cà Mau) xác nhận con trai chị tử vong sau khi bé được tiêm thuốc, đại diện bệnh viện có đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. 

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