6 dấu hiệu cho thấy tình trạng sức khoẻ đáng "báo động": rụng tóc hay khó ngủ rất nhiều người mắc

Do đó, người bị bệnh thận thường kèm theo thiếu máu, khiến cơ thể trở nên suy nhược hơn bao giờ hết.

Mệt mỏi, khó tập trung là một trong các dấu hiệu thận có vấn đề xấu. Chức năng thận suy giảm nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến sự tích tụ độc tố cũng như tạp chất trong máu. Điều này khiến lượng oxy và dưỡng chất trong hồng cầu giảm theo, kéo theo hệ quả là những tế bào khác không được cung cấp đủ năng lượng để duy trì hoạt động.

Khi hoạt động lọc – thải của thận không như bình thường, các độc tố sẽ tích tụ trong máu thay vì được loại bỏ khỏi cơ thể thông qua đường tiểu là nguyên nhân khiến bạn khó ngủ.

Khi hoạt động lọc – thải của thận không như bình thường, các độc tố sẽ tích tụ trong máu thay vì được loại bỏ khỏi cơ thể thông qua đường tiểu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó ngủ.

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu cho rằng béo phì có thể có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh thận mạn tính. Mặt khác, họ cũng cho biết chứng ngưng thở khi ngủ thường có xu hướng phát sinh ở những người gặp vấn đề với thận.

3. Màu sắc nước tiểu

Nước tiểu là kênh khá chính xác để theo dõi tình trạng trao đổi chất trong cơ thể. Màu sắc nước tiểu đậm bất thường dù không ăn những thứ nhiều màu như củ dền, có mùi quá nồng hoặc đi tiểu không đều đặn, tiểu ê buốt cũng là một dấu hiệu đáng lưu tâm. Nước tiểu của một người khỏe mạnh có màu vàng nhạt, mùi khai nhẹ.

4. Giảm cân không giải thích được

Nếu bạn không béo phì và bỗng nhiên giảm hơn 4-5kg hoặc trên 5% trọng lượng cơ thể trong 6 - 12 tháng, hãy đến phòng khám bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều người trưởng thành, không cần làm gì mà giảm cân dường như là một giấc mơ đẹp, nhưng nếu điều này thực sự xảy ra, nó có thể báo hiệu một vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn không béo phì và bỗng nhiên giảm hơn 4-5kg hoặc trên 5% trọng lượng cơ thể trong 6 - 12 tháng, hãy đến phòng khám bệnh.

Tình trạng này có thể là do nhiều bệnh lý khác nhau như tiểu đường, trầm cảm, bệnh gan, ung thư, cường giáp (hyperthyroidism) hoặc rối loạn hấp thu, bệnh đường tiêu hóa...

5. Cảm giác đầy bụng dù ăn rất ít

Nếu bạn luôn cảm thấy đầy bụng dù chưa ăn hoặc mới ăn rất ít, hãy đi khám bác sĩ. Cảm giác này cũng có thể kèm theo buồn nôn, nôn, hoặc giảm cân…

Các nguyên nhân có thể là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng, nghiêm trọng hơn có thể là ung thư.

6. Đau, tức ngực

Cơn đau ngực có thể lan rộng ra và tạo cảm giác khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay (thường là bên trái), hàm dưới, cổ, vai hoặc dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và phụ nữ gặp những cơn đau ngực ở cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đây gần như là một trong những dấu hiệu sớm nhất của đau tim. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30% nữ giới thường chịu ảnh hưởng của triệu chứng này. Cơn đau ngực có thể lan rộng ra và tạo cảm giác khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay (thường là bên trái), hàm dưới, cổ, vai hoặc dạ dày. Ở một số người, những cơn đau này trở nên dai dẳng và không dứt.