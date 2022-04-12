5 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ ở tuổi trung niên: Không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn ngăn ngừa lão hóa

Khi phụ nữ đến tuổi mãn kinh, số lượng tế bào xương giảm đi, vì vậy canxi là chất vô cùng cần thiết để giúp tạo ra các tế bào xương. Chỉ uống sữa là không đủ. Tiến sĩ Hàn Quốc khuyến nghị phụ nữ lớn tuổi nên tiêu thụ khoảng 600mg canxi, bổ sung hai lần một ngày. Ngoài ra, nên ăn nhiều rau, đậu phụ, ngũ cốc, đậu nành, cải xoăn hoặc bông cải xanh để bổ sung đủ lượng canxi cho cơ thể.

Nếu phụ nữ ở tuổi trung niên không được cung cấp đủ vitamin D thì xương của họ sẽ trở nên yếu và có nguy cơ bị loãng xương. Một nghiên cứu cho thấy uống vitamin D mỗi ngày làm giảm nguy cơ gãy xương chậu 30%.

Chất béo omega-3

Cá có chất béo lành tính tốt cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với phụ nữ sau mãn kinh. Trong giai đoạn này, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, vì vậy những loại hải sản có chứa chất béo lành mạnh như axit béo omega-3 giúp tim khỏe mạnh.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2002 cho thấy ăn nhiều cá và thực phẩm chứa axit béo omega-3 làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ. Axit béo omega-3 là chất béo không bão hòa rất có lợi cho sức khỏe.

Vitamin B12

Thiếu vitamin B12 đối với phụ nữ sau mãn kinh làm tăng nguy cơ thiếu máu. Lượng vitamin B12 thấp có thể dẫn đến mệt mỏi, sụt cân, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ và trầm cảm. Các chuyên gia khuyên bạn nên tiêu thụ khoảng 2,4 microgam vitamin B12 mỗi ngày. Vitamin B12 có trong cá, thịt, gà, trứng, sữa và các loại ngũ cốc.

Axit folic

Axit folic được biết đến là một chất dinh dưỡng cần thiết trong thai kỳ, nhưng nó cũng cần thiết cho phụ nữ lớn tuổi. Thiếu axit folic gây thiếu máu, sụt cân, giảm thể lực, đau đầu. Axit folic có nhiều trong các loại rau, trái cây họ cam quýt, bí ngô, dâu tây, các loại hạt và dầu ô liu.

Theo Kormedi.com