5 nguyên liệu tự nhiên giúp đuổi muỗi hiệu quả, tủ bếp nhà nào cũng có nhưng không phải ai cũng biết

Theo thông tin từ VTC News, sau đây là một vài nguyên liệu và cách đuổi muỗi tự nhiên tại nhà hiệu quả.

Muỗi là một trong những "thủ phạm" gây ra những bệnh truyền nhiễm cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 năm 2016 trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm và Dược phẩm Thế giới, tinh dầu sả có thể so sánh với các loại thuốc chống muỗi phổ biến. Sự kết hợp dầu sả với một loại tinh dầu khác (như dầu vỏ quế) sẽ làm cho tác dụng xua đuổi của nó mạnh hơn.

Dầu ăn, dầu gội và giấm

Để tạo ra thuốc đuổi muỗi hiệu quả, bạn cần một ít dầu ăn, dầu gội đầu và giấm 9%. Trộn các thành phần này với số lượng bằng nhau và khuấy kỹ cho đến khi xuất hiện bọt trắng. Đổ hỗn hợp vào bình chứa và để hở. Giấm xua đuổi côn trùng, dầu gội đầu ẩn mùi mạnh và hỗn hợp này an toàn cho trẻ em, cũng không gây ra mùi nồng.

Dầu bạc hà mèo

Dầu bạc hà mèo cũng có tác dụng trong việc đuổi muỗi - Ảnh minh họa: Internet

Điều mà hầu hết mọi người biết về dầu bạc hà mèo là tác dụng phổ biến đối với mèo. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một loại thảo mộc. Và nghiên cứu cho thấy rằng nó cũng có thể được sử dụng để đuổi muỗi. Mùi hương của bạc hà khiến muỗi tránh xa nhưng lại khiến con người cảm thấy dễ chịu.

Bã cà phê hun khói đuổi muỗi

Hun khói bã cà phê có thể đuổi muỗi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo Vietnamnet, bã cà phê cũng được nhiều người tận dụng vì khi đốt lên có mùi rất kỵ với muỗi. Hơn nữa, nó lại không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu diện tích nhà rộng bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê để đốt. Khi đốt cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt.

Lưu ý: Bã cà phê khi đốt không tạo ra ngọn lửa nên khi sử dụng cần chú ý an toàn, tránh tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Trồng cây chống muỗi

Cây Hương thảo - Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè, bạn có thể trồng một số cây chống muỗi trong sân, ban công hoặc cửa sổ vừa tận hưởng hương thơm của hoa cỏ vừa ngăn ngừa muỗi xâm nhập.

Các loại cây có tác dụng đuổi muỗi gồm: bạc hà, hương thảo, hoa oải hương, rau mùi, sả, hoa hướng dương...

Trên đây là 5 cách đuổi muỗi tự nhiên tại nhà hiệu quả, các chị em có thể tham khảo.