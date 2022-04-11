5 căn bệnh phổ biến khiến bạn luôn thấy mệt mỏi và buồn ngủ

Sức khỏe 11/04/2022 11:39

Trên thực tế, có nhiều căn bệnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Nếu bạn thức dậy và uể oải, không thể thở bình thường hoặc hoàn toàn không có sức lực, bạn nên kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Hãy cùng điểm qua những căn bệnh gây ra tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ mà bạn có thể mắc phải nhé!

1. Hội chứng mệt mỏi mãn tính

5 căn bệnh phổ biến khiến bạn luôn thấy mệt mỏi và buồn ngủ - Ảnh 1

Hội chứng mệt mỏi mãn tính là một căn bệnh khá phức tạp, biểu hiện dễ thấy nhất là tình trạng mệt mỏi cực độ kéo dài hơn 6 tháng. Nếu bạn bị hội chứng mệt mỏi mãn tính, bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cảm giác này không biến mất ngay cả khi bạn ngủ.

Nguyên nhân của hội chứng mệt mỏi mãn tính, còn được gọi là viêm cơ não tủy, vẫn chưa được biết rõ.

2. Trầm cảm

Người bị trầm cảm thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ là điều khá phổ biến. Trầm cảm có thể khiến bạn cảm thấy thiếu năng lượng và động lực để tham gia các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.

Có rất nhiều bệnh nhân than phiền về tình trạng mệt mỏi liên tục ngay cả khi họ không làm những công việc tiêu hao thể lực.

3. Rối loạn tuyến giáp

Rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp, gây ra cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ nhiều hơn bình thường. Khi rối loạn tuyến giáp sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất khiến bạn thường xuyên tỉnh giấc và thần kinh không phát triển bình thường.

4. Thiếu máu

5 căn bệnh phổ biến khiến bạn luôn thấy mệt mỏi và buồn ngủ - Ảnh 2

Thiếu máu là tình trạng lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố trong máu thấp hơn bình thường, nguyên nhân phổ biến nhất là do thiếu sắt.

Các triệu chứng điển hình của bệnh thiếu máu là mệt mỏi và suy nhược liên tục. Bệnh nhân thiếu máu có thể cảm thấy rằng họ luôn thiếu năng lượng thực hiện các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày.

5. Bệnh tim

Bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch vành, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim thường cảm thấy mệt mỏi. Đó là do tim không có đủ lực co bóp để bơm máu đi khắp cơ thể. Bạn cũng có thể cảm thấy thường xuyên bị chóng mặt nếu mắc bệnh tim.

Theo Step To Health

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