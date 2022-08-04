4 tuyệt chiêu giúp chị em "trẻ mãi không già", để xinh đẹp cũng không quá khó

Sức khỏe 04/08/2022 07:35

Không phải tự dưng ai cũng xinh đẹp mà không có một bí quyết nào. Sau đây là những thói quen tốt mà chị em phụ nữ nên tạo lập không những giữ được vẻ đẹp thanh xuân mà còn nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

1. Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Nếu bạn thiếu ngủ sẽ rất hại cho sức khỏe, làm cho mắt thâm quầng, làn da xám xịt… Thông thường, hàng ngày bạn nên ngủ khoảng 7 -8 tiếng mỗi ngày, để giữ gìn sắc đẹp làn da và sức khỏe . Thêm vào đó, ngủ đủ giấc cũng giúp bạn cải thiện trí nhớ, giảm stress, tăng cường sự tập trung… Hãy tập cho mình thói quen đi ngủ vào lúc 22 giờ và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau là hợp lý nhất. Dần dần bạn sẽ hình thành thói quen theo nhịp sinh học dù không cần đồng hồ báo thức thì 6 giờ sáng bạn vẫn tỉnh dậy với một tinh thần thoải mái và thư thái.

4 tuyệt chiêu giúp chị em 'trẻ mãi không già', để xinh đẹp cũng không quá khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Uống nhiều nước

4 tuyệt chiêu giúp chị em 'trẻ mãi không già', để xinh đẹp cũng không quá khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết nước có vai trò đặc biệt quan trọng, khi đủ nước các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động trơn tru. Khi cơ thể thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến da dẻ nhăn nheo, thiếu sức sống. Chính vì thế, ngoài việc sử dụng mỹ phẩm cấp nước cho da từ bên ngoài thì uống đủ nước chính là cách bổ sung độ ẩm từ bên trong, giúp da căng mịn và tràn đầy sức sống hơn nữa. Phần lớn những người phụ nữ có làn da đẹp, mịn và trẻ thường có thói quen uống ít nhất 8 cốc nước, tương đương 2 lít nước mỗi một ngày.

3. Không bỏ bữa sáng và ăn đủ chất

Nhiều phụ nữ hiện nay vẫn nhịn ăn sáng hoặc ăn qua loa tạm bợ, thiếu chất. Điều này trong lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Theo các chuyên gia sức khỏe, không ăn sáng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thường gặp nhất là chóng mặt, ù tai, thiếu năng lượng và lú lẫn do hạ đường huyết. Không ăn sáng trong thời gian dài rất dễ gây lão hóa sớm và dẫn đến các bệnh khác nhau như sỏi mật, viêm dạ dày, đường ruột.

4 tuyệt chiêu giúp chị em 'trẻ mãi không già', để xinh đẹp cũng không quá khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, lượng chất dinh dưỡng trong bữa ăn sáng cần chiếm hơn 1/3 tổng lượng dinh dưỡng trong cả ngày, do đó, bữa sáng thịnh soạn và bổ dưỡng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với phụ nữ  mà đối với tất cả chúng ta, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ hay nam giới.

4. Thường xuyên tập thể dục 

Tập thể dục đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể phụ nữ. Bởi việc vận động phù hợp có thể giúp nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng.

4 tuyệt chiêu giúp chị em 'trẻ mãi không già', để xinh đẹp cũng không quá khó - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không tập thể dục trong thời gian dài, quá trình tuần hoàn máu cục bộ của cơ thể người sẽ bị cản trở, có thể kèm theo tắc nghẽn mạch máu, lâu dần sẽ làm gia tăng các bệnh về tim mạch và mạch máu não, đặc biệt là sau tuổi 50, tác hại sẽ tăng lên gấp bội.

Phụ nữ tập thể dục trong thời gian dài thì khả năng trao đổi chất của cơ thể sẽ được cải thiện. Khi đó, một số chất độc hại hoặc "rác thải" trong cơ thể sẽ được giảm bớt, từ đó cơ thể luôn khỏe, tốc độ lưu thông máu thuận lợi, điều đó làm cho làn da được căng mịn, hồng hào hơn.

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