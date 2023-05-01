Bạn chỉ nên đi vệ sinh khi mình thật sự muốn đừng ép cơ thể đi vệ sinh khi chưa đến lúc hoặc rặn quá mạnh là lỗi thường gặp của rất nhiều người.

Nếu bạn bị táo bón hoặc gặp khó khăn vì phân rắn khi đi vệ sinh, hãy cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau quả. Nếu vẫn không cải thiện, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để được hỗ trợ.

Đừng nghĩ rằng nó vô hại, thực chất hành động này có thể gây trĩ, xuất huyết, nứt hoặc rách hậu môn, thậm chí là đột tử. Bởi vì dùng lực quá mạnh để đại tiện khiến các cơ liên quan và hệ tiêu hóa bị co thắt mạnh, đồng thời gây áp lực rất lớn cho vùng bụng, tăng huyết áp. Từ đó dễ xảy ra xuất huyết não, cơ tim tiêu hao nhiều oxy làm đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và rối loạn nhịp tim nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Không đậy nắp toilet khi giật nước

Việc không đậy nắp toilet khi giật nước sẽ chẳng hề có lợi cho sức khỏe đâu. Bởi thói quen này chắc hẳn sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn dễ dàng phát tác và xâm nhập vào cơ thể. Do đó, bạn nên chú ý thay đổi thói quen này ngay từ bây giờ. Ngoài ra, việc thường xuyên vệ sinh nhà tắm cũng giúp loại bỏ tối đa vi khuẩn gây hại sức khỏe đó.

Ngồi toilet không đúng tư thế

Khi đi vệ sinh, nếu bồn cầu cao khiến ngón chân bạn không chạm đất, nên đặt một vật gì đó dưới chân, ví dụ như một chiếc ghế nhỏ. Nguyên nhân là nếu bàn chân không bằng phẳng trên mặt đất khi đi toilet, sẽ gây căng thẳng, việc tiểu tiện hay đại tiện trở nên khó khăn hơn.

Tư thế lý tưởng nhất khi đi toilet là đầu gối phải cao hơn hông, kèm theo đó là nên nghiêng người về phía trước để đưa vai và đầu gối lại gần nhau hơn. Tư thế này giống tư thế ngồi xổm, khi tạo thành một góc 35 độ giữa phần thân trên và chân. Ở góc nghiêng này, ruột kết sẽ được giữ thẳng, chất thải dễ dàng được tống ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Đứng dậy nhanh sau khi đi vệ sinh

Việc đứng dậy nhanh ngay sau khi ngồi lâu khiến cơ thể phải thay đổi tư thế đột ngột. Lúc này, bạn có thể gặp phải tình trạng choáng váng, hoa mắt do hiện tượng thiếu máu não tạm thời. Những người có vấn đề về tim mạch, não bộ hay huyết áp cũng cần chú ý loại bỏ thói quen này để không gây hại sức khỏe.