4 bài tập tăng vòng 1 căng tròn đẫy đà ai cũng mê 

Vòng một của phụ nữ là một vũ khí sắc bén thu hút phái mạnh. Chính vì vậy, đàn ông dễ gục đổ trước những cô nàng có vòng ngực tròn đầy, nảy nở. Đây chính là điều tuyệt vời của tạo hóa, tạo ra sự khác biệt giữa nam và nữ. Chính sự khác biệt trái chiều này khiến nam nữ hút nhau.

Vòng 1 của mỗi người phụ nữ bao gồm mỡ tự thân, các cơ và mô liên kết với nhau. Do đó, để cải thiện tình hình “lép xẹp” bạn cần làm cho lượng mỡ tự thân tăng lên, nhưng cơ và các mô liên kết phải được thắt chặt. Vòng 1 của chị em mới săn chắc và căng tròn. Muốn được như vậy, bạn hãy tập các bài tập tăng vòng 1 luyện liên tục trong 1 tháng kết hợp ăn uống điều độ. Chắc chắn rằng điều kỳ diệu xảy ra với đôi gò bồng đảo của bạn.

Đây là bài tập thể dục tăng vòng 1 rất hiệu quả được các huấn luyện viên thể hình luyện tập thường xuyên. Các chị em có thể tận dụng tường nhà, bậc thang rồi chống 2 tay thẳng lên rộng hơn vai làm điểm tựa. Tiếp theo chân kéo về đằng sau sao cho mũi chân làm trụ rồi hạ người xuống và nâng người lên bằng lực 2 cánh tay. Trong quá trình tập, lưng luôn thẳng.

Đặc biệt trong tình yêu, một khi đã gần gũi nhau về mặt cảm xúc và thể xác thì sẽ không thể tránh khỏi những đụng chạm riêng tư. Vòng 1 dường như lại luôn là điểm “dừng tay” đầu tiên và hào hứng nhất của phái mạnh khi muốn khám phá hoặc ngay cả khi hôn môi. Một núi đôi săn chắc, gợi cảm sẽ giúp cuộc vui của lứa đôi hoàn hảo hơn. Vì vậy, để làm tăng thêm vẻ “ngọt ngào” cho ngoại hình cũng như cuộc vui thêm vẹn tròn thì các chị em hãy chăm chút kỹ cho vòng 1 của mình thật căng tròn và săn chắc tự nhiên.

Bài tập Push Up giúp vòng 1 của phái đẹp to tròn, căng gọn

Động tác này sẽ tác động đến lớp cơ dưới chân ngực phát triển. Nếu bạn có cơ ngực cao thì có thể tăng 3-4 cm chỉ trong vài tháng tập luyện. Với bài tập này bạn hãy thực hiện liên tục 45 giây sau đó nghỉ 15 giây rồi lại thực hiện tiếp.

Bài tập Open arm movement

Bài tập Open Arm Movement không có gì quá xa lạ với các chị em. Các động tác thực hiện cũng rất đơn giản, vừa giúp làm giãn cơ ngực, kích thích tăng kích thước đôi “gò bông”.

Để thực hiện bài tập này các chị em hãy bắt đầu với tư thế đứng thẳng, 2 chân rộng bằng vai và cánh tay song song với mặt đất.

Bước 1: Đưa khuỷu tay lên trên, vuông góc với phần cánh tay. Phần cánh tay vẫn luôn để song song với mặt đất.

Bài tập Open arm movement giúp vòng 1 săn chắc, nảy nở

Bước 2: Đẩy 2 cánh tay hết cỡ ra phía sau rồi gập về trước ngực. Mỗi lần thực hiện 45 giây - nghỉ 15 giây. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn thực hiện bài tập này mỗi ngày. “Tường thành” bấy lâu sẽ bắt đầu có tiến triển, phổng phao và quyến rũ hơn. Cánh mày râu sẽ phải dừng mắt lâu hơn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mềm mại, quyến rũ của chị em phụ nữ.

Bài tập Bottom half push up

Cũng tương tự như bài tập Push Up, nhưng đòi hỏi sức bền nhiều hơn. Cũng cánh để tay và chân giống như vậy, chống 2 tay thẳng lên rộng hơn vai làm điểm tựa, chân kéo về đằng sau sao cho mũi chân làm trụ, lúc này bạn phải nhún người hai lần rồi mới trở về tư thế lên trên. Với 2 lần động tác nhún sẽ tạo áp lực gấp đôi cho 2 cánh tay, giúp bài tập đạt hiệu quả cao hơn. Đây là một trong bài tập gym tăng vòng 1 dễ áp dụng, vừa đạt hiệu quả tốt trong việc nâng vòng một, lại tạo thêm độ săn chắc cho cơ tay.

Bài tập Botttom half push up tác động mạnh giúp ngực tròn và săn chắc

Bài tập Lateral raise

Bài tập này cũng thực hiện trong 45 giây – nghỉ 15 giây. Bắt đầu với tư thế đứng 2 chân rộng bằng vai, thân trên hạ thấp xuống hơi song song mặt đất. Sau đó thực hiện nâng 2 cánh tay căng cơ lên thành một đường thẳng, song song mặt đất rồi trở về buông xuống dưới bụng. Bộ ngực được tác động với lực lớn, làm cho các mô mỡ có sự phát triển, căng tròn và đồng thời khắc phục được tình trạng chảy xệ. Khi kích thước ngực lớn, săn chắc sẽ khiến nó càng hấp dẫn hơn.

Đây là những bài tập bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần tới phòng tập gym hay các trung tâm thể dục. Chúng cũng thích hợp cho rất nhiều đối tượng. Không chỉ tăng kích thước núi đôi đầy đặn, căng tràn nhựa sống mà những bài tập tăng vòng 1 còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bài tập Lateral raise giúp tăng kích nước núi đôi

Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Luôn luôn khởi động kỹ trước khi tập để tránh bị chấn thương như bong gân, cơ, xương…

Cung cấp đủ nước trước, trong và sau khi tập luyện. Uống đủ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày.

Hàng ngày phải kiên trì tập luyện mới mang lại kết quả như mong muốn.

Để làm tăng hiệu quả hơn nữa thì các bạn nữ nên kết hợp thêm với việc uống sữa đậu nành hàng ngày. Bởi loại thực phẩm này giúp tăng hormone nữ, làm cho size ngực tăng lên trông thấy. Đồng thời bạn cũng hãy giữ thói quen massage ngực hàng ngày. Bạn có thể tranh thủ khi đi tắm để massage sẽ làm tăng kích thước vòng 1 lên đáng kể, đồng thời làm giảm một số tình trạng bệnh như đau nhức, tắc tia sữa, cảm thấy thoải mái giúp cho vòng một săn chắc, căng tròn và đầy đặn hơn.

Tại sao cần phải tập bài tập tăng vòng 1?

Hầu hết đàn ông khi bắt gặp một người phụ nữ mà họ thích hay tình cờ quen trên đường thì vị trí họ ngắm nhìn nhiều nhất chính là bộ ngực. Bởi bộ phận này là một điều đáng tự hào của phụ nữ góp phần tôn lên vẻ đẹp ngoại hình, cũng như lộ rõ được đường cong quyến rũ của cơ thể.

Hơn nữa, khi diện đồ, vòng một đầy đặn sẽ càng làm cho phái nữ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Điều này làm không ít nam giới mê mẩn, không thể rời mắt trước một thân hình gợi cảm, nóng bỏng.

Vòng một của chị em có một sức hút đến kỳ lạ. Bởi nó được cấu tạo bởi các mô mỡ. Cực kỳ thoải mái khi được tựa đầu vào đó. Nam giới dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối muốn gục ngã, nhất là những căng thẳng nơi làm việc hay những áp lực vô số điều trong cuộc sống. Lúc này họ rất muốn tựa đầu vào ngực phụ nữ, người đàn ông sẽ như một đứa trẻ muốn được âu yếm và thưởng thức cảm giác bình yên.

Tăng kích thước vòng 1 giúp chị em tự tin hơn

Hơn nữa, ngực của phụ nữ chỉ xếp sau vùng nhạy cảm nhất là bộ phận sinh dục nữ. Có thể nói đây là bộ phận nhạy cảm thứ hai trên cơ thể chị em. Do đó, lúc giao hợp, đàn ông rất thích mân mê vùng ngực. Họ cũng rất có kinh nghiệm, sẽ chỉ dịu dàng xoa và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vòng một. Khi đó, cơ thể người phụ nữ sẽ được đáp ứng mạnh, tạo cảm giác thăng hoa khi ân ái. Cảm giác thăng hoa này chỉ có được khi chị em tự tin vào vòng một tròn đầy của mình. Do đó, hàng ngày chị em cần quan tâm hơn đến bộ phận này.

Vì vậy, mỗi ngày chị em hãy luyện tập bài tập tăng vòng 1 giúp tăng kích thước hoặc săn chắc núi đôi chảy xệ, giúp phái đẹp nhanh chóng sở hữu body sexy, quyến rũ. Xóa bỏ đi sự tự ti về núi đôi cũng như body của mình.