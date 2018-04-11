Xoắn tinh hoàn: Những triệu chứng quý ông cần biết trước khi mất khả năng làm cha

Các bác sĩ nam khoa cho biết, xoắn tinh hoàn là hiện tượng thừng tinh (cuống tinh hoàn) bị xoắn quanh trục của nó làm tắc nghẽn một phần hay toàn bộ mạch máu nuôi dưỡng tại đây.

Ngoài việc đối mặt với những căn bệnh nam khoa như yếu sinh lý, rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm... nam giới còn bị ám ảnh bởi chứng xoắn tinh hoàn . Bởi hiện tượng này có thể xảy ra với các quý ông ở bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như đang làm việc, chơi thể thao thậm chí trong khi ngủ.

Chính vì thế, phái nam cần phải nắm rõ những triệu chứng để kịp thời chữa trị, tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn và các mô xung quanh. Vì vậy, xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. Nếu để lâu hơn, tinh hoàn sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản thậm chí phải cắt bỏ.

Triệu chứng xoắn tinh hoàn nhất định phải biết

Những dấu hiệu của xoắn tinh hoàn rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý nam khoa khác nhưng theo các chuyên gia, có một số triệu chứng tiêu biểu như:

- Một bên vùng bìu sưng tấy và đau nhức. Vùng da bìu đỏ hoặc tím tái.

- Đau quặn vùng bụng dưới, cơn đau dữ dội và đột ngột ở một bên tinh hoàn, kéo dài liên tục 6 giờ.

- Xuất tinh ra máu hoặc có lẫn mủ trong tinh dịch.

- Hai bên tinh hoàn lệch nhau, một bên cao một bên thấp.

- Người bệnh có thể bị sốt cao hoặc suy nhược, mệt mỏi.

- Có cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

- Bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu...

Xoắn tinh hoàn là một trường hợp cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhân cần được phẫu thuật can thiệp kịp thời. Tháo xoắn tinh hoàn càng sớm thì khả năng điều trị thành công càng cao: nếu trước 6 giờ, tỷ lệ thành công là 90 - 100%; từ 6 giờ đến trước 12 giờ, tỷ lệ là 50%; từ 12 giờ đến 24 giờ, chỉ 10% là cứu được tinh hoàn, lúc này, khả năng rất cao là phải cắt bỏ tinh hoàn bị xoắn.

Nam giới bị xoắn tinh hoàn cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để được điều trị kịp thời và đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Sau phẫu thuật vài tuần, quý ông cần tránh các hoạt động gắng sức, không nên quan hệ tình dục. Nếu xoắn tinh hoàn ở trẻ sơ sinh, cần phẫu thuật để phòng ngừa những vấn đề về sinh sản hay sản xuất nội tiết tố nam sau này.

Một số trường hợp bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn nhưng sau đó có thể tự duỗi ra mà không cần biện pháp can thiệp nào. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, nam giới có những triệu chứng xoắn tinh hoàn không nên chủ quan mà phải đến ngay bệnh viện thăm khám để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Nắm rõ được những triệu chứng xoắn tinh hoàn ở trên, hy vọng các quý ông sẽ không còn phải lo lắng về bệnh lý đáng sợ này nữa nhé!