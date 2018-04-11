Xoắn tinh hoàn: Những triệu chứng quý ông cần biết trước khi mất khả năng làm cha

Sống khỏe 11/04/2018 17:23

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý nam khoa thường gặp ở phái mạnh và nếu không được điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến khả năng làm cha.

Ngoài việc đối mặt với những căn bệnh nam khoa như yếu sinh lý, rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm... nam giới còn bị ám ảnh bởi chứng xoắn tinh hoàn. Bởi hiện tượng này có thể xảy ra với các quý ông ở bất kỳ lúc nào, chẳng hạn như đang làm việc, chơi thể thao thậm chí trong khi ngủ.

Xoắn tinh hoàn: Những triệu chứng quý ông cần biết trước khi mất khả năng làm cha - Ảnh 1
Xoắn tinh hoàn là nỗi ám ảnh của nhiều quý ông - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ nam khoa cho biết, xoắn tinh hoàn là hiện tượng thừng tinh (cuống tinh hoàn) bị xoắn quanh trục của nó làm tắc nghẽn một phần hay toàn bộ mạch máu nuôi dưỡng tại đây.

Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến hoại tử tinh hoàn và các mô xung quanh. Vì vậy, xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. Nếu để lâu hơn, tinh hoàn sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản thậm chí phải cắt bỏ.

Chính vì thế, phái nam cần phải nắm rõ những triệu chứng để kịp thời chữa trị, tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Triệu chứng xoắn tinh hoàn nhất định phải biết

Những dấu hiệu của xoắn tinh hoàn rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý nam khoa khác nhưng theo các chuyên gia, có một số triệu chứng tiêu biểu như:

- Một bên vùng bìu sưng tấy và đau nhức. Vùng da bìu đỏ hoặc tím tái.

- Đau quặn vùng bụng dưới, cơn đau dữ dội và đột ngột ở một bên tinh hoàn, kéo dài liên tục 6 giờ.

- Xuất tinh ra máu hoặc có lẫn mủ trong tinh dịch.

- Hai bên tinh hoàn lệch nhau, một bên cao một bên thấp.

- Người bệnh có thể bị sốt cao hoặc suy nhược, mệt mỏi.

- Có cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

- Bị tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu ra máu...

Xoắn tinh hoàn là một trường hợp cấp cứu ngoại khoa, bệnh nhân cần được phẫu thuật can thiệp kịp thời. Tháo xoắn tinh hoàn càng sớm thì khả năng điều trị thành công càng cao: nếu trước 6 giờ, tỷ lệ thành công là 90 - 100%; từ 6 giờ đến trước 12 giờ, tỷ lệ là 50%; từ 12 giờ đến 24 giờ, chỉ 10% là cứu được tinh hoàn, lúc này, khả năng rất cao là phải cắt bỏ tinh hoàn bị xoắn.

Xoắn tinh hoàn: Những triệu chứng quý ông cần biết trước khi mất khả năng làm cha - Ảnh 2
Nam giới bị xoắn tinh hoàn cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để được điều trị kịp thời và đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Sau phẫu thuật vài tuần, quý ông cần tránh các hoạt động gắng sức, không nên quan hệ tình dục. Nếu xoắn tinh hoàn ở trẻ sơ sinh, cần phẫu thuật để phòng ngừa những vấn đề về sinh sản hay sản xuất nội tiết tố nam sau này.

Một số trường hợp bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn nhưng sau đó có thể tự duỗi ra mà không cần biện pháp can thiệp nào. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, nam giới có những triệu chứng xoắn tinh hoàn không nên chủ quan mà phải đến ngay bệnh viện thăm khám để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Nắm rõ được những triệu chứng xoắn tinh hoàn ở trên, hy vọng các quý ông sẽ không còn phải lo lắng về bệnh lý đáng sợ này nữa nhé!

Từ khóa:   bệnh nam khoa xoắn tinh hoàn triệu chứng xoắn tinh hoàn

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 45 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?